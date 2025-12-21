Mới đây, sự xuất hiện của Trần Nghiên Hy tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng đã khiến cõi mạng không khỏi “sốc nặng” vì ngoại hình quá đỗi trẻ trung ở tuổi 42. Nữ diễn viên lựa chọn một chiếc váy quây tinh tế, phần đuôi váy bồng bềnh tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. Trên thảm đỏ, Trần Nghiên Hy rạng rỡ như một chú bướm xinh, vừa dịu dàng vừa nổi bật giữa dàn sao đông đảo.

Đáng chú ý, cô còn mang theo đạo cụ là bóng bay hình Corgi - chi tiết nhỏ nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Đây được xem là cách Trần Nghiên Hy “gửi lời chào” tới bạn diễn Châu Kha Vũ, người đóng vai Lý Vụ trong bộ phim Thư Kích Hồ Điệp. Trong phim, nhân vật này thường được cư dân mạng gọi trìu mến là “cún con”, nên hình ảnh bóng bay Corgi càng khiến khoảnh khắc thảm đỏ thêm phần đáng yêu và gần gũi.

Điều khiến netizen bàn tán sôi nổi hơn cả là khi đặt Trần Nghiên Hy của hiện tại cạnh hình ảnh cô trong bộ phim thanh xuân đình đám Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi (2011). Sau 14 năm trôi qua, gương mặt, thần thái và nụ cười của nữ diễn viên gần như không thay đổi. Vẻ trong trẻo, ngọt ngào năm nào dường như vẫn được giữ nguyên, khiến nhiều người không khỏi thốt lên: “Thời gian có lẽ đã bỏ quên Trần Nghiên Hy”.

Thời gian đã bỏ quên Trần Nghiên Hy

Song song với diện mạo gây sốt, Thư Kích Hồ Điệp cũng đang trở thành một hiện tượng màn ảnh, gắn liền với tên tuổi Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ. Bộ phim xoay quanh mối tình “chị - em” nhiều trắc trở, đầy hiểu lầm, tổn thương và những khoảng cách tưởng chừng không thể san lấp. Dù mô-típ này không mới, thậm chí khá quen thuộc với khán giả yêu phim tình cảm, nhưng điểm mạnh của phim lại nằm ở cách hai nhân vật chính tương tác, dẫn dắt cảm xúc và tạo nên sự đồng cảm chân thật cho người xem.

Không chỉ gây chú ý về mặt nội dung, Thư Kích Hồ Điệp còn vô tình trở thành “bước ngoặt hình ảnh” của Trần Nghiên Hy trong mắt cư dân mạng Trung Quốc. Trước đó, khi thông tin ly hôn giữa cô và Trần Hiểu rộ lên hồi đầu năm, nữ diễn viên từng hứng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề. Nhiều bình luận ác ý đổ lỗi cho cô là nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ, thậm chí gán cho Trần Nghiên Hy những suy đoán tiêu cực về tính cách và đời sống riêng tư.

Thế nhưng, khi bộ phim bất ngờ nổi tiếng, khán giả bắt đầu nhìn lại Trần Nghiên Hy một cách công bằng hơn. Hàng loạt video cũ được “đào lại”, cho thấy hình ảnh một nữ diễn viên luôn giữ thái độ nhẹ nhàng, cư xử khéo léo, tôn trọng đồng nghiệp và đặc biệt có mối quan hệ tốt với các nghệ sĩ nữ xung quanh. Những chi tiết nhỏ này dần khiến dư luận thay đổi góc nhìn, từ nghi ngờ sang cảm thông và thiện cảm.

Ở tuổi 42, Trần Nghiên Hy không chỉ khiến công chúng trầm trồ vì nhan sắc “bất chấp thời gian”, mà còn dần lấy lại hình ảnh đẹp trong lòng khán giả bằng chính thái độ sống và sự nghiêm túc với nghề. 14 năm trôi qua, từ cô gái thanh xuân năm ấy đến mỹ nhân của hiện tại, Trần Nghiên Hy dường như vẫn là Trần Nghiên Hy - dịu dàng, trong trẻo và khiến người ta dễ dàng rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.