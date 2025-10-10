Nước sông Cầu dâng cao, các lực lượng căng mình đắp đê Tam Giang trong đêm

Nguyễn Thắng, Theo tienphong.vn 07:56 10/10/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Trong đêm 9/10, lực lượng quân đội, chính quyền và người dân xã Tam Giang (Bắc Ninh) đã nỗ lực gia cố đê để ứng phó nước sông Cầu dâng cao.

Nước sông Cầu dâng cao, các lực lượng căng mình đắp đê Tam Giang trong đêm- Ảnh 1.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, lãnh đạo Đảng ủy xã Tam Giang﻿ cho biết, đêm 9/10, cơ quan chức năng và nhiều người dân xã Tam Giang gần như không ngủ﻿ để dõi theo nước lũ sông Cầu.

Nước sông Cầu dâng cao, các lực lượng căng mình đắp đê Tam Giang trong đêm- Ảnh 2.

Do nước sông Cầu dâng cao nên quân đội, công an và người dân Tam Giang phải gia cố﻿﻿ đê đảm bảo an toàn.

Nước sông Cầu dâng cao, các lực lượng căng mình đắp đê Tam Giang trong đêm- Ảnh 3.

Các bao cát dùng gia cố đê Tam Giang

Nước sông Cầu dâng cao, các lực lượng căng mình đắp đê Tam Giang trong đêm- Ảnh 4.

Người dân Tam Giang tích cực tham gia đắp đê﻿.

Nước sông Cầu dâng cao, các lực lượng căng mình đắp đê Tam Giang trong đêm- Ảnh 5.

Dù trời tối, nhưng mọi người vẫn làm việc hăng say.

Nước sông Cầu dâng cao, các lực lượng căng mình đắp đê Tam Giang trong đêm- Ảnh 6.

Cát được cho vào bao tải để đắp đê Tam Giang.

Nước sông Cầu dâng cao, các lực lượng căng mình đắp đê Tam Giang trong đêm- Ảnh 7.

Xã Tam Giang có 2 thôn ngoài đê bị ngập sâu trong nước lũ, ảnh hưởng cuộc sống của hàng nghìn người dân.

Nước sông Cầu dâng cao, các lực lượng căng mình đắp đê Tam Giang trong đêm- Ảnh 8.

Cơ quan chức năng và người dân ở xã Tam Giang chung sức đồng lòng ứng phó thiên tai.

Nước sông Cầu dâng cao, các lực lượng căng mình đắp đê Tam Giang trong đêm- Ảnh 9.

Nhiều người dân xã Tam Giang chia sẻ với PV Tiền Phong, đây là một trong trận lụt lớn nhất trong đời.

“Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày