Nước sông Cầu dâng cao, các lực lượng căng mình đắp đê Tam Giang trong đêm

Chia sẻ với PV Tiền Phong, lãnh đạo Đảng ủy xã Tam Giang cho biết, đêm 9/10, cơ quan chức năng và nhiều người dân xã Tam Giang gần như không ngủ để dõi theo nước lũ sông Cầu.
Do nước sông Cầu dâng cao nên quân đội, công an và người dân Tam Giang phải gia cố đê đảm bảo an toàn.
Các bao cát dùng gia cố đê Tam Giang
Người dân Tam Giang tích cực tham gia đắp đê.
Dù trời tối, nhưng mọi người vẫn làm việc hăng say.
Cát được cho vào bao tải để đắp đê Tam Giang.
Xã Tam Giang có 2 thôn ngoài đê bị ngập sâu trong nước lũ, ảnh hưởng cuộc sống của hàng nghìn người dân.
Cơ quan chức năng và người dân ở xã Tam Giang chung sức đồng lòng ứng phó thiên tai.
Nhiều người dân xã Tam Giang chia sẻ với PV Tiền Phong, đây là một trong trận lụt lớn nhất trong đời.