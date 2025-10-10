Nước sông Cầu dâng cao, các lực lượng căng mình đắp đê Tam Giang trong đêm

Chia sẻ với PV Tiền Phong, lãnh đạo Đảng ủy xã Tam Giang﻿ cho biết, đêm 9/10, cơ quan chức năng và nhiều người dân xã Tam Giang gần như không ngủ﻿ để dõi theo nước lũ sông Cầu.