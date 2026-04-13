Nước mắt người bà nhặt ve chai và hành trình 16 năm tìm lại nụ cười cho cháu

N.N.H (16 tuổi, Hưng Yên) sinh ra với dị tật khe hở cung răng, lớn lên trong mặc cảm và thiệt thòi. Bố bỏ mặc từ sớm, mẹ làm công nhân với thu nhập bấp bênh, H. được bà ngoại ngoài 70 tuổi cưu mang.

Cuộc sống của ông bà ngoại và H trông chờ vào công việc nhặt ve chai mưu sinh của bà ngoại. Khó khăn, thiếu thốn là vậy nhưng suốt 16 năm qua, người bà ấy chưa từng từ bỏ hy vọng. Bà không nhớ nổi bao nhiêu lần ôm cháu “gõ cửa” các bệnh viện lớn chỉ với một mong muốn giản dị là tìm lại nụ cười bình thường cho cháu. Có những đêm, bà lặng người khi thấy cháu khóc vì bị bạn bè xa lánh, kỳ thị.

Sáng 13/4, tại Bệnh viện E, sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định cho H. thực hiện ghép xương ổ răng - kỹ thuật giúp phục hồi cấu trúc xương hàm, cải thiện chức năng ăn nhai và thẩm mỹ.

Nghe tin cháu đủ điều kiện phẫu thuật, người bà bật khóc. Sau 16 năm chờ đợi, giấc mơ tưởng chừng xa vời nay đã có thể thành hiện thực.

Sẽ có gần 50 bệnh nhân được BV E phối hợp điều trị và phẫu thuật miễn phí (Ảnh: BV E)

Thông tin từ Bệnh viện E, từ ngày 13/4 bệnh viện phối hợp triển khai chương trình khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí dành cho trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật bẩm sinh khác. Chương trình được tổ chức, tiếp tục hành trình bền bỉ mang lại nụ cười trọn vẹn cho hàng trăm trẻ em kém may mắn.

Đối tượng được khám và tư vấn lần này gồm bệnh nhân dị tật bẩm sinh khe hở môi, hàm ếch chưa được phẫu thuật. Trẻ bị khe hở môi phải được ít nhất 6 tháng tuổi, nặng từ 8kg trở lên; trẻ bị khe hở hàm ếch phải được ít nhất 12 tháng tuổi, nặng từ 10 - 12kg trở lên; Bệnh nhân di chứng dị tật bẩm sinh khe hở môi hàm ếch các độ tuổi (sẹo môi, lỗ thông vòm miệng, dị tật mũi, khe hở cung răng); Bệnh nhân thừa ngón (tay, chân) (không phải dị tật vận động, dị tật bàn chân khoèo…); Bệnh nhân bị dị tật sụp mí mắt bẩm sinh (không phải bệnh lý nhãn khoa) trên 5 tuổi…

Theo các chuyên gia, điều trị dị tật khe hở môi, vòm miệng không phải là một ca phẫu thuật đơn lẻ, mà là cả một quá trình kéo dài nhiều năm, gồm nhiều bước từ sơ sinh đến tuổi trưởng thành: chỉnh hình ban đầu, đóng khe hở môi - vòm, ghép xương, chỉnh nha, phục hồi ngữ âm…

Theo Ban Giám đốc Bệnh viện E, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện E và Operation Smile, chương trình năm nay khám sàng lọc cho hơn 80 trẻ mắc và thực hiện phẫu thuật cho khoảng 40 - 50 trường hợp đủ điều kiện.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động chuyên môn, chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi toàn bộ chi phí phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu được miễn phí, đồng thời, Bệnh viện E hỗ trợ một phần chi phí ăn và ở miễn phí tại nhà lưu trú bệnh viện cho gia đình người bệnh trong thời gian điều trị.