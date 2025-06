Nước ép được ví "kem chống nắng" giúp thải mỡ, bơm collagen: Uống vào mùa hè cần nhớ 4 điều quan trọng

Trong danh sách những loại nước ép được mệnh danh là "kem chống nắng tự nhiên", nước ép cần tây luôn được đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng và sác đẹp đã công nhận, đây là một trong những thực phẩm giúc thanh lọc, thải độc và trẻ da hiệu quả nhất. Tuy nhiên, để nước ép cần tây phát huy hết hiệu quả, đặc biệt trong những ngày hè nóng bức, bạn cần nhớ một số nguyên tắc quan trọng.

Nước ép cần tây - "vũ khí xanh" giúc thải mỡ, bơm collagen và bảo vệ da trước tia UV

1. Giàu apigenin giúp kháng viêm, tăng collagen

Các nghiên cứu cho thấy, cần tây giàu apigenin. Theo Tạp chí Molecules, apigenin là một loại flavonoid có tính chống oxy hóa cao. Nó đã được chứng minh làm giảm sự thoái hóa collagen do tia UV gây ra và kích thích tổng hợp collagen mới trong da. Điều này giúc da duy trì được độ đàn hồi, mịn màng và chống lại những nếp nhăn hình thành theo thời gian.

2. Giàu chất chống oxy hóa giúp kháng viêm, có lợi cho giảm cân, đồng thời nhiều nước, chất xơ, tốt cho người muốn thải mỡ

Theo Healthline, cần tây chứa polyacetylene và luteolin. Đây là 2 chất có tính kháng viêm mạnh, có tác dụng hỗ trợ gan, tăng hiệu quả thải độc tự nhiên.

Luteolin giúp giảm quá trình oxy hóa chất béo trong máu và thúc đẩy chuyển hóa mỡ thừa. Nhờ đó, cơ thể dần loại bỏ mỡ nội tạng, mỡ dưới da và hỗ trợ làm sáng, mịn da một cách tự nhiên.

Cần tây vốn nhiều nước. Nghiên cứu của USDA cho thấy, 95% thành phần trong cần tây là nước, lại rất giàu chất xơ. Bởi vậy, bổ sung cần tây vào chế độ ăn hàng ngày là cách giúp thải mỡ cực tốt mà không sợ da sạm, xấu.

3. Chống nắng tự nhiên nhờ vitamin C và K

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), cần tây rất giàu vitamin C và vitamin K. Vitamin C hỗ trợ sản sinh collagen, trung hòa gốc tự do gây lão hóa và tăng sức đề kháng cho da trước tia UV. Trong khi đó, vitamin K giúp cải thiện tuần hoàn máu dưới da, giảm quầng thâm và duy trì độ ẩm cho da hiệu quả. Da bạn sẽ khỏe mạnh hơn từ sâu bên trong, khả năng chống nắng cũng vì thế tốt hơn nhiều.

Ngoài ra, các khoáng chất như folate, kali trong cần tây còn hỗ trợ ổn định huyết áp và thúc đẩy quá trình trao đổi chất - yếu tố quan trọng giúp kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng thon gọn.

4 lưu ý khi uống nước ép cần tây mùa hè để không gây hại sức khỏe

Theo BS đông y Nguyễn Hữu Trường (làm việc tại TP.HCM), dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da, nhưng nếu sử dụng nước ép cần tây không đúng cách, bạn có thể gặp phải các vấn đề không mong muốn. Chuyên gia khuyên:

1. Không nên uống khi bụng đói hoàn toàn

Cần tây có tính mát, dễ gây lạnh bụng nếu uống khi dạ dày đang trống rỗng, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa yếu. Tốt nhất, bạn nên uống nước ép cần tây sau bữa sáng từ 30 phút đến 1 tiếng để hạn chế kích ứng.

2. Không nên uống quá 300ml mỗi ngày

Dù tốt cho sức khỏe nhưng nếu uống quá nhiều, cần tây có thể gây ra tình trạng hạ huyết áp, chảy máu cam hoặc tương tác với các loại thuốc như thuốc chống đông máu. Hãy duy trì liều lượng hợp lý, không quá 300ml mỗi ngày.

Khi ép cần tây, bạn có thể bổ sung thêm một số loại rau củ quả khác như dưa chuột, táo, dứa… để có món đồ uống thơm ngon hơn, dễ chịu hơn, an toàn hơn cho sức khỏe mà vẫn giúp giảm số đo vòng eo, làm đẹp da.

Chị em dùng với mục đích làm đẹp, giảm số đo vòng eo chú ý liều dùng khuyến cáo, tốt cho sức khỏe là 40-50g/ngày ở dạng tươi, 15g/ngày ở dạng khô.

3. Không sử dụng cần tây dài ngày

Chuyên gia đặc biệt khuyến cáo, không sử dụng cần tây dài ngày vì sẽ gây hại khí. Nếu dùng liên tục để giảm số đo vòng eo, giảm cân hay làm đẹp da cũng chỉ nên dùng một thời gian ngắn rồi nghỉ, sau đó mới quay lại tiếp tục chu kỳ như vậy. "Tốt nhất là nên dùng khoảng 1 tuần rồi dừng lại nghỉ 2 tuần, sau đó dùng tiếp theo chu kỳ này", chuyên gia khuyên.

4. Một số người cần cẩn trọng khi dùng nước ép cần tây

- Người bị huyết áp thấp: Rau cần tây có tính hạ khí huyết, tốt nhất không nên dùng.

- Phụ nữ mang thai: Rau cần tây có thể gây sảy thai khi dùng với liều lượng cao. Do đó phụ nữ mang thai muốn dùng cần tây cần tham khảo ý kiến bác sĩ, nghiêm cấm tự ý uống nước ép cần tây.

(Ảnh minh họa: Internet)