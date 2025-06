Thiên thần mắt đẹp top 1 Hàn Quốc, cam đoan không dùng lens dù mắt đổi màu giờ ra sao ở tuổi 35?

Go Ara - mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hàn từ lâu đã được biết đến với visual trong trẻo và xinh đẹp hút hồn. Đặc biệt, điểm nổi bật không thể không nhắc đến của Go Ara chính là đôi mắt to tròn, long lanh màu hổ phách, được xem là một trong những đôi mắt đẹp nhất Kbiz. Thậm chí, việc sở hữu đôi mắt quá huyền ảo và hiếm gặp khiến cô phải nhiều lần chứng minh mình không hề đeo kính áp tròng. Từ Reply 1994 đến Hwarang hay Do Do Sol Sol La La Sol, đôi mắt của Go Ara luôn khiến người xem rung động, dành 2 từ "thiên thần" cũng không quá.

Đôi mắt ảo diệu và cực hiếm chính là điểm sáng giúp visual Go Ara tạo nên nét riêng biệt. (Nguồn: ylovy4)

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí, Go Ara đã gây ấn tượng bởi visual thanh thoát, pha trộn giữa vẻ ngây thơ và nét cuốn hút rất riêng. Gương mặt cô sở hữu tỉ lệ vàng với sống mũi cao, làn da trắng mịn, môi cong nhẹ quyến rũ cùng đôi mắt "báu vật". Màu mắt nâu nhạt tự nhiên độc đáo, có khả năng chuyển màu ảo diệu như "ma cà rồng" trong các điều kiện ánh sáng khác nhau, giúp visual nữ diễn viên thêm phần thăng hạng, sắc nét. Dù khả năng diễn xuất còn nhận nhiều tranh cãi nhưng cứ mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến dân mạng trầm trồ vì vẻ đẹp như bước ra từ truyện tranh.

Đôi mắt hổ phách giúp visual Go Ara đẹp tựa như 1 tác phẩm nghệ thuật.

Không những to tròn long lanh, đôi mắt của Go Ara còn có khả năng đổi màu huyền ảo theo từng điều kiện ánh sáng, xứng danh thiên thần Kbiz.

Ở tuổi 35, "cửa sổ tâm hồn" của Go Ara không còn đổi màu huyền ảo mà thiên về tông nâu đậm, sâu thẳm hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến phong độ nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1990. Cô vẫn gây ấn tượng với đường nét trong trẻo, vẻ ngoài trẻ trung cùng làn da căng bóng, dường như ít xuất hiện những dấu hiệu của lão hóa.

Dù đôi mắt cực phẩm ít nhiều đã có sự thay đổi nhưng "thiên thần" xứ Hàn vẫn vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ ở độ tuổi 35.