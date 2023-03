Nữ vệ sĩ GenZ có biệt danh "Hercules", chuyên bảo vệ các siêu VIP, mức lương hơn 1,6 tỷ đồng nhưng phải chấp nhận "không được yêu"

Mái tóc đuôi ngựa đung đưa qua lại khi cô quan sát xung quanh một cách thận trọng. Cô ấy không phải là một nữ diễn viên, cũng không phải là khách mời. Cô chính là Zhang Meili, vệ sĩ riêng của đạo diễn.



Hình ảnh nữ vệ sĩ trẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông. Và một câu chuyện về cô ấy, giống như bộ phim, đã lan truyền trên mạng xã hội thu hút tới 180 triệu lượt xem, để rồi cô được cư dân mạng mệnh danh là "nữ vệ sĩ nổi bật nhất Trung Quốc".

Một giấc mơ ngoạn mục

Zhang, sinh năm 2000, lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc. "Tôi có biệt danh là Hercules khi còn trẻ," cô chia sẻ, "Tôi mạnh mẽ hơn những cô gái bình thường vì thường xuyên giúp bà làm việc nhà và đồng áng."

Zhang và anh trai cô là những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau khi cha mẹ di cư đến Thâm Quyến, một thành phố ven biển ở miền nam Trung Quốc, để làm việc. Họ điều hành một quán cà phê và thức ăn nhanh ở đó.

Năm 8 tuổi, Zhang và anh trai chuyển đến Thâm Quyến để sống với cha mẹ trong 1,5 năm. Một ngày nọ, có một số khách hàng đã gây rối trong quán cà phê của gia đình. "Cha tôi suýt nữa đã bị thương. Kể từ thời điểm đó, tôi muốn trở nên đủ khỏe mạnh để bảo vệ gia đình mình", Zhang nói.

Kể từ đó, cô bé bắt đầu tập luyện thể thao và võ thuật. Ban đầu, cô học các chiêu thức bằng cách xem bộ phim Thiếu Lâm Tự nổi tiếng của Lý Liên Kiệt.

Sau khi vào cấp hai, Zhang luôn nổi bật trong các cuộc thi điền kinh địa phương và được tiếp cận với khóa đào tạo chuyên nghiệp về chạy nước rút, nhảy cao, nhảy xa và ném bóng. Năm 2018, cô trúng tuyển vào Đại học Thể thao Thành Đô, chuyên ngành kickboxing Trung Quốc.

"Tôi biết đến nghề vệ sĩ khi làm công việc bán thời gian hồi đại học", Zhang nói. Khi sắp tốt nghiệp, cô tham gia một hội thảo về an ninh và vệ sĩ do Học viện An ninh Thành Cát Tư Hãn (GSA), trung tâm đào tạo vệ sĩ tư nhân đầu tiên của Trung Quốc tổ chức ở Thành Đô. Cô lập tức bị hấp dẫn bởi triển vọng nghề nghiệp và muốn tiếp tục được đào tạo thành một vệ sĩ chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học.

Nhưng bố mẹ Zhang lại nghĩ khác. "Bố mẹ tôi biết rất ít về nghề vệ sĩ và chỉ mong tôi sẽ trở thành giáo viên hoặc công chức - những công việc ổn định mà hầu hết các cô gái sẽ chọn", Zhang nói. Cô thì không muốn sống một cuộc sống tầm thường: tìm một công việc ổn định, kết hôn, sinh con, bếp núc. "Thế hệ chúng tôi coi trọng việc xây dựng giá trị bản thân. Chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp vì sự nghi ngờ hay chống đối. Tôi đã kiên quyết theo đuổi những gì mà bản thân muốn“

Zhang đã nói chuyện với anh trai và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, nhưng cô phải mất 2 tháng để thuyết phục bố mẹ. Cô phải hứa rằng nếu không thành công trong 3 năm, cô sẽ từ bỏ ước mơ làm vệ sĩ và tìm một công việc ổn định do họ giới thiệu. Bố mẹ cô đành miễn cưỡng đồng ý.

Một chuyên gia thực sự

Vào tháng 8/2021, Zhang bắt đầu khóa đào tạo tại GSA. Ngoài chiến đấu tay không, cô còn học bắn súng, tìm và gỡ thiết bị theo dõi, lái xe phòng thủ, đào tạo chống khủng bố và thậm chí cả các kỹ thuật giao tiếp và nghi thức kinh doanh. "Có 30 học viên, hầu hết là cựu chiến binh và vận động viên đã nghỉ hưu, chỉ có tôi là nữ duy nhất", Zhang nói. Khó khăn là thế, nhưng cô vẫn nghiến răng và bám trụ chế độ luyện tập khắc nghiệt.

Hai tháng sau, với sự nỗ lực và chăm chỉ, cô chính thức tốt nghiệp để trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp và huấn luyện viên kickboxing Trung Quốc tại GSA.

"Zhang trân trọng mọi cơ hội để học hỏi. Cô ấy là một Gen Z điển hình, cởi mở với những điều mới và sẵn sàng khám phá những điều chưa biết", Chen, người sáng lập GSA kể lại.

"Tôi muốn chứng minh rằng ngoài làm giáo viên hay công chức, các cô gái còn có thể làm vệ sĩ", Zhang nói.

Khi nói đến sự hiểu lầm của mọi người về vệ sĩ, Zhang tin rằng thay vì chỉ đơn giản là trở nên thành thạo kickboxing, nghề này chú trọng nhiều hơn đến khả năng phát hiện các rủi ro tiềm ẩn, chẳng hạn như đánh giá tính xác thực của súng và đặc biệt là mức độ đe dọa.

Zhang cho biết khi ra ngoài làm nhiệm vụ, các vệ sĩ chủ yếu đeo thiết bị liên lạc và các loại thiết bị kiểm tra, và thường chỉ cần một cây bút cho mục đích tự vệ.

Zhang đã đảm nhận bốn nhiệm vụ kể từ khi gia nhập GSA. "Những gì chúng tôi làm là lao động trí óc vì chúng tôi phải luôn cảnh giác và xác định những mối nguy hiểm tiềm ẩn", Zhang nói. Cô cũng tin rằng phụ nữ, so với nam giới, sẽ cẩn trọng hơn. Ví dụ, khi về nhà một mình vào ban đêm, cô sẽ phân tích những mối nguy hiểm tiềm ẩn dựa trên các tình huống xung quanh. Cô nhận định: “Phụ nữ có bản năng phát hiện nguy hiểm rất tốt, vì vậy họ vượt trội hơn đàn ông về mặt này."

Hiệu quả công việc chính là bằng chứng cho nhận định của Zhang. Khi đảm nhiệm bảo vệ cho một nữ doanh nhân vào tháng 10, Zhang đã phát hiện một thiết bị nghe lén được giấu rất kĩ trong ô tô của khách hàng.

Thu nhập mơ ước, đánh đổi không dễ dàng

Trong vòng chưa đầy một tháng sau buổi ra mắt phim , Zhang Meili đã có 24.000 người theo dõi và nhận được 240.000 lượt thích trên Douyin, TikTok của Trung Quốc.

"Nhiều người gọi tôi là người nổi tiếng và nói rằng tôi có thể có một tương lai đầy hứa hẹn", Zhang nói. Nhưng cô gái 21 tuổi này luôn giữ một cái đầu tỉnh táo khi đối diện với sự nổi tiếng bất ngờ: "Trong thời đại thông tin này, tin tức xuất hiện từng đợt và sự chú ý dành cho tôi có thể sẽ sớm thay đổi. Cả những lời khen ngợi và nghi ngờ về tôi một ngày nào đó sẽ biến mất, để lại bình yên cho tôi"

"Tôi muốn trở thành một vệ sĩ giỏi hơn và cho nhiều người thấy ý nghĩa thực sự của công việc của mình. Tôi cũng mong muốn được thực hiện các nhiệm vụ ở nước ngoài."

Hiên nay, nhu cầu đối với các nữ vệ sĩ ở Trung Quốc đang là rất lớn, vì các khách hàng nữ hoặc những người muốn kín tiếng thích thuê họ hơn. Nhưng mới chỉ có vài nữ vệ sĩ. Zhang được kì vọng sẽ trở thành một huấn luyện viên giỏi, để có thể đào tạo nhiều cô gái hơn, giải quyết tình trạng thiếu nữ vệ sĩ chuyên nghiệp.

Đào tạo người khác cũng là một phần trong kế hoạch tương lai của Zhang. “Tôi sẽ tiếp tục dạy kickboxing Trung Quốc và chia sẻ kinh nghiệm làm việc với những người mới đến,”. Zhang cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học. "Trình độ học vấn quyết định tầm nhìn của một người. Tôi mong muốn cải thiện bản thân và sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn."

Ngành công nghiệp an ninh tư nhân của Trung Quốc đã bùng nổ trong những năm gần đây, nhưng các học viên nữ chỉ chiếm dưới 10%.

Ngoài việc bảo vệ sự an toàn của chủ nhân, các vệ sĩ còn có nhiều vai trò khác, chẳng hạn như tài xế, bác sĩ và quản gia. Hầu hết các thân chủ của họ đều là những người đi làm, và khi đó vệ sĩ có thể lái xe. Sau khi đến công ty, họ lại trở thành thư ký của thân chủ. Họ sẽ luôn theo sát thân chủ trong các chuyến đi. Nếu thân chủ có bất kỳ công việc quan trọng nào trong công ty, họ cũng có thể tham gia phần nào đó.

Do phải đảm nhận nhiều vai trò nên thu nhập của các vệ sĩ không hề thấp. Ví dụ, nhiều nữ vệ sĩ tư nhân có mức thu nhập mỗi năm hơn 500.000 tệ, tương đương hơn 1,6 tỉ VND, nhưng cũng có một quy tắc bất thành văn mặc định trong nghề. Mỗi vệ sĩ đều phải chấp nhận rằng họ không thể yêu, bởi vì phụ nữ khi yêu rất dễ trở nên xúc động, và những thứ tình cảm đó rất có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc. Bất cứ khi nào cần, họ phải ở bên thân chủ 24/24 giờ, hoàn toàn không có thời gian dành cho các mối quan hệ cá nhân.