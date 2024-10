Cuộc đời của Jiyeon, thành viên nhóm nhạc T-ara, là một chuỗi những vinh quang chói lọi xen lẫn những giai đoạn sóng gió đầy đau đớn. Vừa khởi đầu sự nghiệp đã nhanh chóng vươn lên trở thành ngôi sao cùng với T-ara. Thế nhưng con đường rực rỡ của cô đã gặp phải nhiều cú ngã lớn, bị tẩy chay và mất tất cả sau một đêm.

Chuyện tình cảm của Jiyeon cũng trải qua nhiều biến cố. Cô trải qua 2 mối tình nhưng kết quả đều dang dở và để lại rất nhiều tổn thương cho nữ nghệ sĩ.

Jiyeon thời hoàng kim từng là biểu tượng visual gen 2

Sự nghiệp sớm nở chóng tàn

Jiyeon, tên đầy đủ là Park Jiyeon, là một nữ idol nổi tiếng sinh năm 1993. Cô bắt đầu sự nghiệp vào năm 2009 khi ra mắt cùng nhóm nhạc nữ T-ara. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng nổi bật, cô nhanh chóng nhận được sự chú ý từ công chúng.

Jiyeon ra mắt dưới đội hình T-ara

Chỉ sau gần một năm ra mắt, vào năm 2010, Jiyeon và T-ara đã có chiến thắng đầu tiên trên một show âm nhạc với ca khúc Bo Peep Bo Peep, đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của nhóm. Năm 2011, T-ara bước vào giai đoạn đỉnh cao với hàng loạt hit đình đám như Roly-Poly, Cry Cry, We Were in Love,... củng cố vị thế của nhóm trong làng nhạc Kpop.

Jiyeon, với vai trò em út là thành viên hút fan nhất nhì nhóm. Cô nàng trở thành thần tượng hàng đầu ở làng giải trí xứ kim chi, xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông và đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn.

Jiyeon và T-ara đã sớm có nhiều thành công ngay từ khi vừa ra mắt

Là thành viên sáng nhất của một nhóm nhạc đang trên đà phát phát triển rực rỡ, ai cũng tưởng rằng Jiyeon sẽ sớm vụt sáng trở thành một nữ idol xuất sắc bậc nhất xứ Hàn. Tuy nhiên, vào năm 2012, sự nghiệp của Jiyeon gặp cú sốc lớn khi T-ara vướng phải scandal bắt nạt thành viên Hwayoung.

Scandal này khiến cả nhóm bị tẩy chay dữ dội, làm cho sự nghiệp của Jiyeon gần như rơi vào bế tắc. Từ một nhóm nhạc hàng đầu, T-ara mất hết sự ủng hộ chỉ sau một đêm.

Scandal với Hwayoung trong đợt quảng bá Day By Day đã nhấn chìm T-ara

Năm 2014, Jiyeon thử sức với sự nghiệp solo, phát hành mini album Never Ever. Sản phẩm này được đánh giá cao nhờ phần nhạc được đầu tư chỉnh chu và phong cách trình diễn độc đáo, cuốn hút của Jiyeon. Tuy nhiên, Never Ever vẫn không được đón nhận nồng nhiệt tại Hàn Quốc, khiến sự nghiệp solo của nữ idol gặp khó khăn.

Với nhan sắc, tài năng hàng đầu, lẽ ra Jiyeon phải có sự nghiệp rực rỡ ngang với IU, Yoona hay Suzy, nhưng may mắn không mỉm cười

Mãi cho tới năm năm 2017, 5 năm sau sự kiện bắt nạt chấn động ngày nào, T-ara mới được minh oan. Nhưng thời điểm này nhóm đã qua thời hoàng kim và không thể lấy lại vị thế như trước.

Năm 2019, Jiyeon trở lại với sự nghiệp solo qua ca khúc Take A Hike. Tuy nhiên, album này chỉ được sản xuất giới hạn và không được quảng bá rộng rãi, làm hạn chế cơ hội của Jiyeon trong việc vực dậy sự quan tâm của công chúng. Rất nhiều người đã tỏ ra tiếc nuối cho Jiyeon. Với nhan sắc, tài năng và độ nổi tiếng của mình, nhẽ ra cô đã phải có sự nghiệp rực rỡ ngang với IU, Yoona hay Suzy, thế nhưng những điều không may cứ liên tục đeo bám nữ idol.

Năm 2019, Jiyeon trở lại với sự nghiệp solo qua ca khúc Take A Hike nhưng không chú trọng quảng bá

Chuyện tình cảm nhiều sóng gió

Về chuyện tình cảm và gia đình, Jiyeon đã trải qua không ít sóng gió trong cuộc sống riêng tư. Năm 2015, Jiyeon công khai hẹn hò với nam diễn viên Lee Dong Gun sau khi hai người hợp tác chung trong bộ phim "Encounter". Mối quan hệ “phim giả tình thật” này khiến cô gặp nhiều chỉ trích từ công chúng bởi Lee Dong Gun lớn hơn cô 13 tuổi. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn kiên trì bên nhau suốt hai năm.

Đến năm 2017, Jiyeon xác nhận đã chia tay Lee Dong Gun với lý do lịch trình bận rộn. Nhưng chỉ một tháng sau khi chia tay, Lee Dong Gun bất ngờ thông báo kết hôn với nữ diễn viên Jo Yoon Hee – một mối tình chỉ kéo dài ba tháng, khiến nhiều người nghi ngờ Jiyeon bị “cắm sừng” và cô lại trở thành chủ đề để dư luận bàn tán.

Chuyện tình gây nhiều tranh cãi với Lee Dong Gun

Sau nhiều khó khăn trong tình cảm, Jiyeon tìm thấy hạnh phúc mới khi công khai hẹn hò với cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun vào năm 2022. Cả hai kết hôn sau một năm bên nhau, tạo nên sự chúc phúc từ người hâm mộ và công chúng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài.

Vào tháng 6/2024, tin đồn ly hôn xuất hiện khi Hwang Jae Gyun bị bắt gặp tiệc tùng thâu đêm tại một quán bar "săn chân dài". Đến ngày 5/10/2024, Jiyeon và Hwang Jae Gyun chính thức xác nhận đã ly hôn sau hai năm chung sống, kết thúc cuộc hôn nhân đầy tiếc nuối. Trái tim của Jiyeon lại một lần nữa phải chịu nhiều tổn thương và đau khổ.



Đám cưới của Jiyeon và cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun từng được rất nhiều người chúc phúc

Thế nhưng Hwang Jae Gyun lại bị bắt gặp tiệc tùng thâu đêm tại một quán bar

Cuộc sống tình cảm của Jiyeon đầy biến động, từ những mối tình với người nổi tiếng cho đến hôn nhân không trọn vẹn. Điều này khiến nữ idol phải đối mặt với nhiều thử thách, tưởng chừng như vượt quá sức chịu đựng của cô.

Sau sự kiện ly hôn, Jiyeon xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng trong buổi fan meeting kỷ niệm 15 năm debut vào tối ngày 05/10. Tại đây, cô không thể kìm nén được cảm xúc và đã khóc nức nở, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Khoảnh khắc Jiyeon rơi nước mắt đã gây chấn động và thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn người hâm mộ.

Jiyeon rơi nước mắt đầy xót xa trong fan meeting

Hình ảnh một nữ ca sĩ mạnh mẽ nay bỗng trở nên yếu đuối, xúc động khiến khán giả không khỏi thương cảm và càng thêm ủng hộ cô. Jiyeon đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân, và giây phút yếu lòng này dường như phản ánh sự tổn thương sâu sắc mà cô đang phải đối mặt. Tuy vậy, sự đồng cảm từ người hâm mộ có lẽ sẽ tiếp thêm sức mạnh để Jiyeon có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này và tiếp tục hành trình của mình.

Hy vọng Jiyeon sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục hành trình của mình

Dù phải đối mặt với những thăng trầm trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân, Jiyeon vẫn luôn nỗ lực mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn. Từ scandal năm xưa cho đến những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, cô đã không ngừng cố gắng vươn lên.

Hành trình của Jiyeon không chỉ là câu chuyện về một nữ thần tượng nổi tiếng, mà còn là minh chứng cho sự kiên cường trước mọi sóng gió. Dù hiện tại có khó khăn đến đâu, người hâm mộ vẫn luôn tin tưởng rằng Jiyeon sẽ tiếp tục tỏa sáng và tìm thấy hạnh phúc thực sự cho mình.