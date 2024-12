Nữ thần đẹp nhất nhì Kpop gây sốc vì tuyên bố đã bí mật kết hôn

Vào ngày 16/12, nữ idol kiêm diễn viên Kim Jaekyung bất ngờ chia sẻ ảnh mặc Hanbok cưới truyền thống và thông báo đã kết hôn. Cựu thành viên nhóm Rainbow cho biết cô đã bắt đầu 1 chương mới trong cuộc đời, đồng thời sẽ trở lại với dự án phim mới.

Người hâm mộ vô cùng bất ngờ vì Jaekyung chưa từng để lộ "hint" hẹn hò đã thông báo cưới. Giữa lúc fan còn đang tò mò khi nào trưởng nhóm Rainbow cưới thì công ty quản lý đã ra thông báo mới gây sốc. Đó là Jaekyung đã kết hôn từ tận mùa hè vừa qua nhưng giữ kín mọi chuyện. Lý do là bởi chồng nữ thần nhan sắc đình đám Kpop không phải người nổi tiếng. Cặp đôi đã tổ chức đám cưới chỉ có gia đình, người thân thiết tham dự ở Seoul để đảm bảo sự riêng tư.

Kim Jaekyung đăng ảnh thông báo đã bước sang 1 chương mới của cuộc đời (cách nói ẩn ý về chuyện kết hôn)

Công ty quản lý xác nhận cô đã cưới từ mùa hè vừa qua nhưng giữ kín mọi chuyện vì chồng không phải người nổi tiếng

Trước khi vấn Kim Jaekyung "cưới chạy bầu", Namoo đã mạnh mẽ phủ nhận: "Không có chuyện mang thai trước hôn nhân, hiện tại cô ấy cũng không mang thai". Công ty này thông báo thêm nữ diễn viên kiêm idol đang xem xét các dự án phim tiềm năng để tái xuất trong thời gian tới.

Kim Jaekyung sinh năm 1988, ra mắt năm 2009 với tư cách trưởng nhóm Rainbow. Dù được đánh giá là 1 trong những nữ thần đẹp nhất Kpop, nhưng Kim Jaekyung không quá nổi tiếng do Rainbow không đạt được thành công. Sau khi "em gái KARA" tan rã, Kim Jaekyung lấn sân diễn xuất, tham gia hàng loạt phim như The Devil Judge, Bad Papa, Again My Life... Nữ idol kiêm diễn viên cũng có 1 người em trai hoạt động tại Kpop, đó chính là Kim Jaehyun (thành viên nhóm N.Flying).

Jaekyung là trưởng nhóm Rainbow - "em gái" của KARA

Nữ idol kiêm diễn viên có gương mặt xinh đẹp sắc sảo cùng thân hình nóng bỏng. Cô được mệnh danh là 1 trong những nữ thần Kpop đẹp nhất nhưng không có được danh tiếng tương xứng

Nguồn: Sports Chosun