Cái giá quá đắt đổi lấy thanh xuân rực rỡ của “nữ thần không tuổi” Jang Nara

Jang Nara luôn được biết đến với hình tượng tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Cô có cả sự nghiệp âm nhạc và phim ảnh thành công. Với âm nhạc, không ai là không biết đến bản hit Sweet Dream của Jang Nara. Còn về phim ảnh, "nữ thần không tuổi" nổi tiếng tại cả Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tuy nhiên mỹ nhân 43 tuổi đã phải trả cái giá khá đắt để đạt đến thành công này. Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, cường độ làm việc quá tải đã khiến sức khỏe Jang Nara suy kiệt. Đến nay cô mới lần đầu tiết lộ chuyện này trên kênh YouTube của Chae Jung Ahn. Khi phát hành ca khúc Sweet Dream, Jang Nara bị kiệt sức, suy giảm chức năng gan, loét dạ dày và viêm ruột.

Ở thời đỉnh cao sự nghiệp, Jang Nara phải đánh đổi bằng sức khỏe

Giờ đây, sức khỏe của Jang Nara đã được cải thiện hơn so với thời kỳ đó. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên nói: "Tôi thật may mắn vì có những người luôn giúp đỡ tôi ở bất kỳ đâu. Nên tôi chẳng có gì ngoài lòng biết ơn. Lý do tôi tiếp tục làm việc vì có nhiều người giỏi hơn tôi. Bản thân có được công việc đã là điều may mắn rồi".

Trong chương trình trò chuyện, Jang Nara tiếp tục chia sẻ lý do cô chọn theo nghiệp diễn: "Khi tôi còn nhỏ, bố tôi là 1 diễn viên sân khấu. Tôi thường xuyên xem bố diễn và cũng muốn làm theo. Tôi chỉ làm theo mọi điều bố tôi đã làm".

Jang Nara thừa hưởng năng khiếu diễn xuất từ bố

Jang Nara bước chân vào showbiz từ năm 2001, đến nay đã hoạt động 23 năm nhưng vẫn duy trì được độ hot. Ngôi sao sinh năm 1981 khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi có cả sự nghiệp thành công lẫn hôn nhân hạnh phúc.

Jang Nara sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật, có cha là diễn viên kịch nói thuộc đoàn kịch quốc gia, còn mẹ xuất thân từ học viện Nghệ thuật lớp đào tạo diễn xuất thứ 11. Anh trai Jang Sung Won cũng là diễn viên thuộc đài MBC. Với nền tảng gia đình vững chắc, Jang Nara sớm bộc lộ tài năng và được cha ruột trực tiếp định hướng, quản lý sự nghiệp. Jang Nara tìm thấy đam mê diễn xuất từ vở kịch Những Người Khốn Khổ, đóng cùng cha tại trường tiểu học. Đến khi học trung học, cô bắt đầu làm người mẫu quảng cáo. Mỹ nhân nhanh chóng được yêu mến nhờ gương mặt trẻ thơ xinh đẹp.

Vẻ đẹp trẻ thơ của Jang Nara khiến bao người mê đắm

Jang Nara theo học Khoa Kịch nghệ và Nghệ thuật, Đại học Chung Ang với chuyên ngành Diễn xuất nhưng lại thành danh trước nhờ âm nhạc. Năm 2002, bản hit Sweet Dream đã trở thành hiện tượng trên khắp châu Á, đưa tên tuổi Jang Nara vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc. Thừa thắng xông lên, cô có vai chính đầu tiên trong phim Cô Gái Thông Minh. Tác phẩm thành công vang dội với con số rating cực khủng 42,6%. Jang Nara cùng bạn diễn Jang Hyuk được coi là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hàn thời điểm đó.

Trong giai đoạn 2002 – 2005, Jang Nara hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ diễn xuất, ca hát đến đóng quảng cáo. Cô gái đa tài trở thành biểu tượng của showbiz Hàn thời bấy giờ. Danh tiếng của cô còn vươn sang các quốc gia khác trong khu vực châu Á. Mỹ nhân đình đám phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc, trở thành ngôi sao Hàn Quốc thành công nhất tại thị trường tỷ dân. Thậm chí cô còn vinh dự trở thành nghệ sĩ ngoại quốc duy nhất góp giọng trong ca khúc chủ đề của Olympic Bắc Kinh 2008.

Tuy nhiên tất cả đã đổ bể vì 1 pha "vạ miệng" của Jang Nara vào năm 2009. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ trở về Hàn Quốc, vượt qua nhiều khó khăn để gây dựng lại sự nghiệp.

Jang Nara thành công ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc

Về đời sống tình cảm, cô vướng nhiều tin đồn hẹn hò với dàn nam thần Tô Hữu Bằng, Park Bo Gum, Kim Nam Gil... nhưng đều không lên tiếng. Đùng cái đến năm 2022, Jang Nara bất ngờ thông báo tin kết hôn bằng tâm thư trên mạng xã hội. Chẳng ai ngờ được người đẹp sinh năm lại đột ngột lên xe hoa dù trước đó chưa từng công khai hẹn hò. Chồng sắp cưới kém Jang Nara 6 tuổi và không phải người nổi tiếng, là đạo diễn và cặp đôi gặp nhau trên phim trường tác phẩm VIP.

Cặp đôi đã bên nhau 2 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Jang Nara đã viết về chồng bằng những lời ngọt ngào: "Tôi yêu nụ cười đẹp đẽ, trái tim nhân hậu và chân thật của anh, hơn hết là cách anh ấy luôn đặt hết tâm huyết vào công việc. Nghĩ đến việc được dành phần đời còn lại bên một người tuyệt vời như vậy khiến tôi vô cùng hạnh phúc". Jang Nara từng tâm sự cô không hề coi trọng ngoại hình khi tìm kiếm người đàn ông lý tưởng. Theo người đẹp, chỉ cần người đó tốt bụng, có chí hướng và chân thành là đủ. Đúng như ước muốn, dường như Jang Nara đã tìm được người trong mộng.

Tháng 6/2022, nữ thần thanh xuân Jang Nara chính thức tổ chức đám cưới riêng tư với sự góp mặt của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Đặc biệt cô còn nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của anh bạn thân Lee Sang Yoon và ca khúc ngọt ngào chúc phúc từ Jung Yong Hwa (CNBLUE). Đến nay, Jang Nara thường xuyên chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc trên các chương trình truyền hình.

Jang Nara có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng đạo diễn kém 6 tuổi

Nguồn: Osen