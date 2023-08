4 bậc thầy hẹn hò bí mật Kbiz: Jang Nara tuyên bố cưới sau 22 năm dính tin đồn, cặp chị em hơn kém 5 tuổi gây sốc

Tại showbiz Hàn Quốc, chuyện hẹn hò được cho là vấn đề khá nhạy cảm. Khi 1 người nổi tiếng lộ đời sống tình cảm cá nhân hay công khai "nửa kia", sự nghiệp của họ đa phần sẽ bị ảnh hưởng tuỳ thuộc theo phản ứng từ công chúng. Và cũng tồn tại không ít trường hợp sao hạng A xứ củ sâm từng phải đối mặt với cảnh mất trắng sự nghiệp hay bị tẩy chay chỉ vì chuyện hẹn hò. Chính vì vậy, các sao Hàn thường có xu hướng giấu kín đời tư.

Dù vậy trên thực tế, các sao Kbiz thường không giấu được lâu vì bị truyền thông, thậm chí cả netizen hay người hâm mộ soi ra bằng chứng tình cảm. Tuy nhiên theo tờ Xportnews mới đây, Kbiz có 4 ngôi sao đặc biệt được gọi là "bậc thầy hẹn hò bí mật". 4 nghệ sĩ này giữ kín chuyện hẹn hò đến mức đến tận khi họ đích thân thông báo tin mừng, công chúng mới biết được rằng họ thật sự từng có thời gian dài yêu đương.

Ngày 30/8 vừa qua, truyền thông Hàn Quốc khiến đông đảo khán giả ngỡ ngàng khi đưa tin nam tài tử Kim Dong Wook ( Tiệm Cà Phê Hoàng Tử ) sẽ tổ chức hôn lễ trong mùa Đông năm nay. Được biết, vị hôn thê của anh là người ngoài ngành giải trí và cả hai đã hẹn hò bí mật suốt thời gian dài mà chẳng ai hay, ngay cả bạn bè thân thiết của nam tài tử họ Kim.

Phải đến mới đây, trong quá trình chuẩn bị đám cưới, nam diễn viên Tiệm Cà Phê Hoàng Tử mới chia sẻ tin vui với bạn bè, người thân. Những người thân thiết còn không khỏi choáng váng vì bạn gái của Kim Dong Wook sở hữu vẻ đẹp xuất chúng. Tài tử đình đám và "nửa kia" quyết định về chung 1 nhà dựa trên sự tin tưởng và tình yêu mãnh liệt dành cho nhau. Và đặc biệt, đây là lần đầu tiên Kim Dong Wook công khai hẹn hò trong suốt 19 năm sự nghiệp.

Kim Dong Wook giữ kín cả chuyện hẹn hò với bạn bè, mãi mới tiết lộ khi đã đi đến quyết định kết hôn

Uhm Hyun Kyung và Cha Seo Won

Tháng 6 vừa qua, cặp đôi "chị em" Uhm Hyun Kyung và Cha Seo Won khiến cả xứ Hàn ngỡ ngàng khi tuyên bố kết hôn. Cả hai chưa từng công khai hẹn hò nhưng đã thông báo luôn tin đám cưới và chuyện mang thai trong cùng 1 ngày. Được biết, Hyun Kyung và Seo Won sẽ tổ chức hôn lễ sau khi đàng trai xuất ngũ, và nữ diễn viên 8X đã tạm ngừng diễn xuất 1 thời gian vì mang thai. Đây cũng là cặp đôi phim giả tình thật gây choáng nhất xứ Hàn.

2 nghệ sĩ hơn kém nhau 5 tuổi và từng có tận 2 lần hợp tác chung, 1 lần vào năm 2019 trong tác phẩm Miss Lee và 1 lần trong tác phẩm The Second Husband năm 2021. Cả hai bắt đầu dính nghi vấn hẹn hò khi Uhm Hyun Kyung bất ngờ tiết lộ trên 1 chương trình tạp kỹ rằng bản thân đã giới thiệu Cha Seo Won với đội ngũ sản xuất. Cô cũng hy vọng mình sẽ thân thiết hơn với bạn diễn và còn để ngỏ: "Tôi hi vọng rằng người tôi thích sẽ trở thành chồng tương lai của mình". Chưa dừng lại ở đó, Uhm Hyun Kyung còn từng thừa nhận nam diễn viên gần nhất với mẫu người lý tưởng của cô chính là Cha Seo Won. Đúng với nguyện vọng, Uhm Hyun Kyung giờ đây đã trở thành vợ của Cha Seo Won.

Cặp đôi chị em Uhm Hyun Kyung và Cha Seo Won trở thành vợ chồng sau 2 lần hợp tác chung

Baek A Yeon

Ngày 28/2 năm nay, mạng xã hội xứ Hàn xuất hiện tin đồn nữ ca sĩ Baek A Yeon chuẩn bị kết hôn với bạn trai ngoài ngành vào ngày 12/8. Trong khi công ty quản lý Eden Entertainment thừa nhận nữ nghệ sĩ đang hẹn hò và phủ nhận thông tin kết hôn, chính Baek A Yeon lại đích thân đăng tâm thư lên trang cá nhân để thông báo tin vui. Cô còn thừa nhận đã hẹn hò được 2 năm, khiến khán giả xứ củ sâm đều phải bất ngờ vì nữ ca sĩ giấu chuyện tình cảm quá kỹ.

Trong tâm thư, Baek A Yeon khen ngợi chồng chưa cưới là người "có trái tim ấm áp, quan tâm và yêu thương tôi rất nhiều, trên hết là luôn tiếp thêm sức mạnh và hỗ trợ cho các hoạt động âm nhạc của tôi". Vào ngày 12/8, đám cưới của nữ ca sĩ họ Baek đã trở thành tâm điểm chú ý vì quy tụ cả dàn sao nhà JYP như Wonder Girls, 2PM và 2AM.

Cô đâu Baek A Yeon gây bất ngờ vì tuyên bố kết hôn, còn hé lộ rằng cô đã hẹn hò bí mật được 2 năm

Hôn lễ của nữ ca sĩ cũng trở thành tâm điểm chú ý vì quy tụ cả dàn sao khủng nhà JYP

Nhân vật gây sốc nhất trong danh sách này chính là "thánh hack tuổi" Jang Nara. Sở hữu nhan sắc trẻ trung xuất chúng và danh tiếng top đầu xứ củ sâm, nữ diễn viên này đương nhiên không thể tránh khỏi các tin đồn tình ái với loạt tài tử đình đám, bạn diễn nổi tiếng như Tô Hữu Bằng, Park Bo Gum, Kim Nam Gil... Thế nhưng trong suốt 22 năm hoạt động trong Kbiz, Jang Nara chưa từng công khai hẹn hò hay hé lộ bất cứ thông tin nào về đời sống tình cảm.

Đùng 1 cái, Jang Nara bất ngờ thông báo tin kết hôn bằng tâm thư trên MXH sau hàng loạt lời đồn đời tư ồn ào. Chẳng ai ngờ được người đẹp sinh năm lại đột ngột lên xe hoa dù trước đó chưa từng công khai hẹn hò. Chồng sắp cưới kém Jang Nara 6 tuổi và không phải người nổi tiếng, là đạo diễn và cặp đôi gặp nhau trên phim trường tác phẩm VIP.

Cặp đôi đã bên nhau 2 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Jang Nara đã viết về chồng bằng những lời ngọt ngào: "Tôi yêu nụ cười đẹp đẽ, trái tim nhân hậu và chân thật của anh, hơn hết là cách anh ấy luôn đặt hết tâm huyết vào công việc. Nghĩ đến việc được dành phần đời còn lại bên một người tuyệt vời như vậy khiến tôi vô cùng hạnh phúc". Jang Nara từng tâm sự cô không hề coi trọng ngoại hình khi tìm kiếm người đàn ông lý tưởng. Theo người đẹp, chỉ cần người đó tốt bụng, có chí hướng và chân thành là đủ. Đúng như ước muốn, dường như Jang Nara đã tìm được người trong mộng.

Tháng 6/2022, nữ thần thanh xuân Jang Nara chính thức tổ chức đám cưới riêng tư với sự góp mặt của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Đặc biệt cô còn nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của anh bạn thân Lee Sang Yoon và ca khúc ngọt ngào chúc phúc từ Jung Yong Hwa (CNBLUE).

Nguồn: Xportnews