Sao nữ Vbiz bùng nổ visual khi đọ sắc cùng T-ara, đứng cạnh "nữ thần" Jiyeon bất phân thắng bại

Vừa qua, T-ara - nhóm nhạc huyền thoại Gen 2 Kpop - đã co mặt tại Hà Nội để tổ chức buổi fan-meeting với cộng đồng V-Queen's. Đây là lần trở lại Việt Nam của nhóm sau 7 năm kể từ concert được tổ chức tại TP.HCM. T-ara cũng đã trình diễn trong sự kiện âm nhạc Vincom 20 diễn ra ở Quảng trường K-Town, Vinhomes Ocean Park 2. Góp mặt trong sự kiện này còn có các nghệ sĩ Việt khác, gây chú ý trong số đó có Tóc Tiên.

Trên trang cá nhân, Tóc Tiên đã "flex" khoảnh khắc đọ sắc cùng các thành viên T-ara. Theo đó, tranh thủ thời gian hậu trường, bà xã Touliver đã cùng các thành viên nhóm nhạc huyền thoại ghi lại bức ảnh kỷ niệm. Giọng ca Ngày Tận Thế đứng ở vị trí center, ghi điểm với visual bùng nổ. Trong ảnh, các thành viên T-ara "flex" nhan sắc hack tuổi, cùng với Tóc Tiên tạo nên khung ảnh ngập visual. Có thể thấy dù đứng cạnh "nữ thần" Jiyeon nhưng Tóc Tiên vẫn cuốn hút và không hề lép vế.

Khung ảnh hot rần rần của Tóc Tiên đọ sắc cùng các thành viên nhóm T-ara

Đây không phải lần đầu Tóc Tiên nổi bật khi đọ sắc với sao quốc tế. Lần gây chú ý nhất có lẽ là màn gặp gỡ giữa nữ ca sĩ với em út BLACKPINK Lisa. Theo đó, cả hai cùng góp mặt được tổ chức bởi thương hiệu đình đám quốc tế vào tháng 3 vừa qua.

Tóc Tiên lộ diện với "cây đen" được cắt xẻ táo bạo giúp nữ ca sĩ khoe trọn đường cong quyến rũ. Cũng xuất hiện với trang phục màu đen nhưng "em út BLACKPINK" chọn thiết kế kín kẽ hơn, kết hợp kiểu tóc búi trông khá nền nã. Bất ngờ đọ sắc chung một khung hình với ngôi sao đẳng cấp quốc tế nhưng Tóc Tiên vẫn đủ nổi bật với visual và thần sắc gợi cảm. Bên cạnh đó, những tương tác thân thiện của Lisa với Tóc Tiên khiến netizen Việt không khỏi thích thú.

Tóc Tiên lộ diện gợi cảm bên em út BLACKPINK

Tóc Tiên không lép vế trước visual điểm 10 của "chủ tịch" Lisa

Không chỉ là cái tên đình đám của Vbiz, Tóc Tiên được biết đến là mỹ nhân gợi cảm có gu thời trang sành điệu, thời thượng. Chính vì vậy, giọng ca sinh năm 1989 là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng lớn và xuất hiện ở nhiều sự kiện đình đám quy tụ các sao quốc tế. Trước Lisa, Tóc Tiên gặp gỡ với nhiều cái tên như David Beckham, Taylor Swift, Chris Evans, Mai Davika... Nhờ vốn tiếng Anh của mình, Tóc Tiên luôn ghi điểm với sao quốc tế bằng hình ảnh tự tin và thân thiện.

Tóc Tiên là nghệ sĩ Việt nhiều lần gặp gỡ sao quốc tế

Khung ảnh nữ ca sĩ cùng Taylor Swift gây bão một thời

Tóc Tiên nhiều lần gặp gỡ và trò chuyện với David Beckham

Khoảnh khắc bà xã Touliver và tài tử Chris Evans

Tóc Tiên đọ sắc căng đét bên "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika

Tóc Tiên ghi dấu ấn sự nghiệp với loạt ca khúc như: Có Ai Thương Em Như Anh, Nếu Anh Là Em hay đậm chất R&B của Like This Like That, 1 Cọng Tóc Mai, 906090... Tóc Tiên còn tham gia phim điện ảnh Thanh Sói. Cô tham gia nghệ thuật từ năm 14 tuổi, đến nay đã có 21 năm kinh nghiệm.

Ở vị thế của một trong những tên tuổi hàng đầu Vpop hiện tại, Tóc Tiên luôn được săn đón bởi các thương hiệu và nhãn hàng lớn tại Việt Nam. Với phong thái làm việc chuyên nghiệp và tự tin, sức nóng mà cô mang lại với ngành công nghiệp giải trí tại Việt Nam có vẻ chưa bao giờ hạ nhiệt. Các sản phẩm âm nhạc của cô luôn hướng đến sự mới mẻ, khác biệt và cá tính.