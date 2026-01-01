Nữ sinh viên 19 tuổi bị cán bộ "dỏm" lừa đảo

Ngày 1-1, Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) cho biết đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ một đối tượng chuyên giả danh cán bộ một trường đại học ở Đà Nẵng làm "dịch vụ" chuyển trường, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Công an phường Hòa Cường đang củng cố hồ sơ để xử lý cán bộ "dỏm"

Theo đó, hôm 31-12, Công an phường Hòa Cường tiếp nhận tin báo của chị L.T.N. (19 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) về việc nghi bị lừa chuyển tiền.

N. cho hay đã chuyển tiền cho một người tự xưng là cán bộ Phòng Công tác sinh viên Đại học D.T. (TP Đà Nẵng) để làm thủ tục chuyển trường. Tuy nhiên, sau hơn nửa tháng chờ đợi, việc chuyển trường vẫn không có kết quả.

Qua đánh giá, nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an phường Hòa Cường đã triển khai xác minh, truy xét đối tượng.

Trưa 31-12, sau hơn 2 giờ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt quả tang V.D.V. (31 tuổi, trú xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng) tại khu vực ngã tư Núi Thành – Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Hòa Cường) khi đang nhận tiền từ chị N.

Đối tượng bị bắt quả tang cùng tang vật

Tại cơ quan công an, V.D.V. thừa nhận hành vi lừa đảo. Khoảng giữa tháng 12, V. (là cựu sinh viên Đại học D.T.) thấy bài đăng của nữ sinh N. trên Fanpage nhà trường về mong muốn chuyển từ Trường Đại học Đ.A. sang Đại học D.T., nên chủ động tiếp cận.



Đối tượng tự xưng tên “Hùng”, là cán bộ Phòng Công tác sinh viên Đại học D.T., cam kết có thể hỗ trợ chuyển trường và lựa chọn chuyên ngành theo nguyện vọng. V. yêu cầu chị N. đóng tiền học phí các tín chỉ còn thiếu để “hoàn thiện hồ sơ”.

Tin tưởng, nạn nhân đã nhiều lần chuyển khoản cho V. với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng và 2 lần đưa tiền mặt với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Đáng chú ý, V. không sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền mà nhờ tài khoản của nhân viên các cửa hàng tiện lợi nhận tiền chuyển khoản, sau đó rút tiền mặt nhằm tránh bị phát hiện.

Hiện Công an phường Hòa Cường đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý V.D.V. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.

