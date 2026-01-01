Bắt Nguyễn Thị Hải Hiền cùng 3 người khác

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) cho biết đã xác lập và đấu tranh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập dự án giao dịch tiền ảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức trên không gian mạng.
Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và điều tra chuyên sâu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng được thực hiện như sau:
Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Đỗ Trung Anh, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Thị Hải Hiền, Phạm Tiến Minh Đức (cùng trú tại Hải Phòng).
Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất đến tù chung thân.
Đây là chuyên án lừa đảo công nghệ cao điển hình, thể hiện rõ thủ đoạn lợi dụng công nghệ blockchain, tiền ảo, không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mà còn mang ý nghĩa cảnh tỉnh sâu sắc đối với người dân, nhà đầu tư trước các dự án tiền ảo, tài sản số được quảng bá với lợi nhuận "khủng", hình thức chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại.
Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án "Gemholic", mua đồng tiền ảo GEMS, chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng (Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, SĐT 0977.345.586) để được hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.