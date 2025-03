Nữ sinh quê Vĩnh Phúc đạt học bổng của 16 trường Đại học qua đời ở tuổi 20

Anh trai ruột của nữ TikToker Nguyễn Thị Minh Hạnh (Nấm, SN 2005) xác nhận với chúng tôi thông tin em gái đã qua đời sau gần 1 năm kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Người thân cho biết cô mất vào ngày 23/3, lễ an táng diễn ra vào ngày 25/3 vừa qua tại quê nhà Vĩnh Phúc.

Minh Hạnh qua đời ở tuổi 20, sau gần 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu.

Thông tin Minh Hạnh qua đời khiến nhiều cư dân mạng, đặc biệt là người hâm mộ cô nàng không khỏi bàng hoàng, xót xa. Bởi, trước đó, cô bạn sinh năm 2005 gây chú ý với hành trình truyền cảm hứng khi đối mặt với căn bệnh ung thư ở tuổi 19. Trên các nền tảng mạng xã hội, netizen gửi lời chia buồn tới gia đình và bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cô gái 20 tuổi.

“Cảm thấy ngưỡng mộ em. Một con người đầy năng lượng tích cực và đầy khí chất. Em ra đi thanh thản về thế giới đầy hạnh phúc và mạnh khoẻ nha", “Vĩnh biệt ngôi sao băng Minh Hạnh!”, “Con mãi là niềm tự hào của bố mẹ và gia đình”, “Trời ơi, chị không tin nổi luôn đó, hằng ngày chị vẫn vào TikTok xem hành trình của em nè, dẫu biết sinh ly tử biệt là lẽ thường tình nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Em yên nghỉ”... là những lời chia sẻ tràn ngập tiếc của dân mạng, bạn bè dành cho Minh Hạnh bên dưới những bài đăng của cô trên MXH.

Minh Hạnh sở hữu kênh TikTok cá nhân có 70 nghìn người theo dõi, 4,7 triệu lượt yêu thích. Trước đó, vào tháng 6/2024, Minh Hạnh thông báo mắc ung thư máu. 1 tháng sau đó cô lên vlogs “1 ngày điều trị ung thư ở tuổi 19 của mình”. Thời điểm này cô bạn cho biết bản thân đang hóa trị lần 2, phải cắt tóc, có thời điểm không đi lại được, người nhà đã luôn ở bên, chăm sóc cô nàng.

Clip thông báo mắc bệnh của Minh Hạnh thu hút hơn 13 triệu lượt xem trên TikTok. Nguồn: Nấm.

Những ngày sau đó, Minh Hạnh vẫn chăm chỉ đăng tải clip, chia sẻ về hành trình chữa bệnh theo hướng tích cực, truyền năng lượng tốt tới mọi người.

Trên hành trình này, nhiều người cũng gửi lời động viên, an ủi Minh Hạnh.

Minh Hạnh cho thấy góc nhìn cuộc sống đầy tích cực, lạc quan.

Trước khi được cộng đồng mạng biết đến với vai trò TikToker, Minh Hạnh còn nổi tiếng với thành tích học tập ấn tượng khi xuất sắc giành học bổng của hơn 16 trường đại học khác nhau với "profile cực đỉnh", như: SP Jain, Monash, Deakin, University of Sydney (Úc), Augustana College, Colorado College, DePauw University, Trinity University (Mỹ), University of Dundee, University of Bristol (Anh), cùng các trường đại học tại Việt Nam như RMIT, Vin University, British University Vietnam and Swinburne Vietnam.

Trong đó, học bổng cao nhất mà Minh Hạnh đạt được là học bổng 90% (tương đương 2 tỷ đồng của SP Jain School of Global Management, Úc).

Tuy nhiên, cô nàng vẫn quyết định học tại Việt Nam ở trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, dự định sẽ đi du học trong tương lai khi có cơ hội. Cựu học sinh trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc còn thông thạo hai thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Pháp.