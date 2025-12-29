Nữ sinh lớp 8 tố bị thầy giáo sàm sỡ, phụ huynh bức xúc tấn công thầy: Hé lộ nội dung tường trình

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một thầy giáo bị tố có hành vi sàm sỡ, đụng chạm vùng nhạy cảm của nữ sinh lớp 8. Thông tin nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Thầy giáo bị tố cáo là ông P.V.T. (sinh năm 1980, giáo viên Trường THCS Chu Văn An, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông T. là giáo viên giảng dạy môn Ngữ Văn, kiêm phụ trách câu lạc bộ võ thuật của trường.

Nguồn tin trên báo Lao Động cho hay, Công an xã Hương Khê đã mời thầy T. lên làm việc liên quan đến tố cáo của gia đình nữ sinh lớp 8.

Trao đổi trên báo VietNamNet, ông Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc trên.

Trường THCS Chu Văn An, Hương Khê, Hà Tĩnh.

Theo ông Ánh, sau khi làm việc với gia đình nữ sinh, nhà trường đã có báo cáo với chính quyền địa phương và tỉnh. Chiều 28/12, cơ quan công an đã mời thầy T. làm việc. UBND xã Hương Khê cũng đang làm việc với nhà trường để xem xét mức độ hành vi của nam giáo viên. Nhà trường dự kiến trước mắt sẽ tạm đình chỉ công tác đối với thầy T. để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Vị hiệu trưởng thông tin thêm, theo nội dung bản tường trình của thầy T., khoảng 10 giờ sáng 28/12, nam giáo viên ăn sáng và “uống rất nhiều rượu”. Khi đạp xe ngang qua Trường THCS Chu Văn An, thấy điện ở phòng đa chức năng đang sáng nên vào trường để tắt.

Ông Ánh cho hay, thầy T. tường trình rằng, khi lên phòng thì thấy 3 học sinh đang tập võ. Thầy T. vào hướng dẫn một vài động tác võ cho nữ sinh, trong quá trình đó tay bị va chạm vào vùng nhạy cảm của nữ sinh. Sự việc khiến nữ sinh bật khóc, gọi điện cho bố đến trường. Khi đến, bố của em học sinh vì bức xúc nên đã dùng gạch đập vào đầu thầy T.

Theo ông Ánh, sự việc xảy ra vào ngày nghỉ, một số học sinh tự nguyện tới trường để tập luyện. Quan điểm của nhà trường là luôn bảo vệ danh dự, nhân phẩm của học sinh. Nhà trường sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vụ việc để xem xét, xử lý phù hợp.

Tổng hợp