ĐHQG TPHCM thông báo khẩn cảnh báo tình trạng mạo danh

Sáng 29-12, trang Fanpage của ĐHQG TPHCM phát đi thông báo khẩn về tình trạng mạo danh ĐHQG TPHCM.

Theo đó, thời gian vừa qua, Fanpage có tên gọi "Tuyển dụng VNU - HCM" và website "VNU - Cùng các em đến trường" đã mạo danh ĐHQG TPHCM để thực hiện các hoạt động tuyển dụng, kêu gọi từ thiện không chính thống.

Đáng nói, Fanpage "Tuyển dụng VNU - HCM" có gần 9.000 người theo dõi còn sử dụng tên gọi, logo và hình ảnh của ĐHQG TPHCM, gây hiểu nhầm nghiêm trọng trong cộng đồng. Bài viết đăng tải đầu tiên của trang này vào ngày 26-11-2025.

Các trang mạo danh đã yêu cầu ứng viên/người truy cập đóng tiền, tham gia khảo sát và thực hiện một số thủ tục không đúng với quy trình tuyển dụng chính thức của ĐHQG TPHCM, cũng như kêu gọi quyên góp không đúng sự thật.

ĐHQG TPHCM khẳng định: "Đây là hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức và vi phạm pháp luật hiện hành".

ĐHQG TPHCM khuyến cáo phụ huynh, sinh viên và cộng đồng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và không tham gia bất kỳ hoạt động nào từ những trang fanpage/website mạo danh.

Toàn bộ thông tin chính thức chỉ được đăng tải trên website và Fanpage chính thống của ĐHQG TPHCM.