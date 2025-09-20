Nữ sinh Đà Nẵng giành giải Nhì thi viết thư Quốc tế UPU

Bức thư của Minh Khuê cũng đã vượt qua hơn 1,5 triệu bức thư dự thi từ học sinh cả nước, xuất sắc giành giải Nhất Quốc gia tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025) tại Việt Nam.

"Lời thỉnh cầu của đại dương" giành giải Nhì Quốc tế UPU lần thứ 54

Với bức thư về kịch bản bộ phim mang tên "Lời thỉnh cầu của đại dương" gửi đạo diễn nổi tiếng James Cameron, Minh Khuê đã hóa thân thành đại dương để kể câu chuyện của chính mình.

Trái tim của đại dương đang quằn quại, đau đớn, sắp ngừng đập vì sự thờ ơ, tàn phá và lời khẩn cầu người có sức ảnh hưởng hãy làm một bộ phim khiến cả thế giới phải thức tỉnh.

... Hàng tỉ năm, ta bảo vệ Trái Đất, nuôi dưỡng sự sống, giữ cho hành tinh này cân bằng. Nhưng hôm nay, ta viết thư này cho con để kêu cứu trong quằn quại. Ta đang hấp hối rồi, James ơi! Nhớ xưa, khi ta còn mạnh mẽ, cá voi hát khúc ca tự do, san hô nhảy múa rộn ràng, mạch máu hải lưu chảy tràn trề nuôi sống cả hệ sinh thái. Nhưng giờ đây, tiếng hát ấy lịm tắt, những vũ điệu biến thành tro bụi, dòng chảy của ta rệu rã, kiệt sức. Ta bệnh rất nặng rồi! Chất độc trong huyết quản: Loài người lấp đầy ta bằng hàng chục triệu tấn rác thải nhựa, dầu loang, hóa chất độc hại, bóp nghẹt sự sống những đứa con ta. Cá, rùa, chim biển chết dần vì ăn phải nhựa, mắc kẹt trong rác. Cơn sốt ngày càng trầm trọng: Con người làm khí hậu thay đổi, và nhiệt độ của ta tăng lên. Rừng san hô tẩy trắng. Hải lưu đảo lộn, đẩy những cơn bão dữ dội vào bờ. Những vết thương không thể lành: Loài người khoan sâu vào lòng ta, hút từng giọt dầu, cào xé da thịt ta để tìm kiếm tài nguyên, bắt và giết những đứa con ta khiến ta đau quằn quại. James ơi, con là tri âm tri kỉ của ta khi đã chạm vào những nơi sâu thẳm nhất trong tim ta: lặn xuống vực Mariana, khám phá xác tàu Titanic, nhìn thấy những điều mà ít ai trên Trái Đất có thể thấy. Con hiểu tim ta không chỉ là nước và muối, mà là cả một thế giới sống động. Nhưng trái tim ta sắp ngừng đập, James ơi! Ta không thể tự cứu mình! Ta cần con vô cùng vào lúc này! Ta cầu xin con! Hãy làm một bộ phim để thức tỉnh nhân loại!...

Em Phạm Đoàn Minh Khuê - lớp 10C2 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng.

Bức thư của em Phạm Đoàn Minh Khuê mang một ý nghĩa vượt xa khuôn khổ của một bài thi, bởi nó không chỉ là lời bày tỏ cảm xúc cá nhân mà còn là tiếng kêu cứu đầy ám ảnh từ đại dương, trái tim xanh của hành tinh.

Bức thư mang tính nghệ thuật và sáng tạo đặc biệt. Việc hóa thân thành “đại dương” để gửi lời thỉnh cầu đến đạo diễn James Cameron - một người đã gắn bó với biển cả và những tác phẩm điện ảnh lớn giúp cho thông điệp trở nên gần gũi, chân thực và dễ chạm đến trái tim công chúng.

Những hình ảnh “cá voi hát khúc ca tự do, san hô nhảy múa” nay chỉ còn là tro bụi, hay “chất độc trong huyết quản” và “cơn sốt ngày càng trầm trọng” đã biến nỗi đau của đại dương thành nỗi đau chung của cả nhân loại.

Ở đây, Minh Khuê đã khéo léo kết hợp tri thức khoa học với cảm xúc nhân văn, biến các dữ liệu khô khan về biến đổi khí hậu, rác thải nhựa, khai thác tài nguyên… thành câu chuyện có hồn, dễ đồng cảm.

Ở tuổi 16, Minh Khuê không chọn cách im lặng, mà dùng ngòi bút để gửi đi thông điệp bảo vệ hành tinh. Điều đó phản ánh trách nhiệm công dân toàn cầu của thanh thiếu niên Việt Nam, góp phần khẳng định rằng tiếng nói của giới trẻ có thể tạo nên sức lay động lớn trong xã hội.