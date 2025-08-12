Nữ siêu mẫu từng là vợ sắp cưới của Ronaldo: Chia tay 10 năm chưa ngày nào được yên

Đêm 11/8, truyền thông quốc tế bùng nổ khi tin tức Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái 9 năm Georgina Rodriguez bằng chiếc nhẫn kim cương khổng lồ được tung ra. Hình ảnh nàng WAGs hạnh phúc khoe nhẫn nhanh chóng tràn ngập các mặt báo. Nhưng giữa cơn mưa lời chúc mừng, một cái tên khác bất ngờ bị kéo vào tâm điểm - Irina Shayk, người phụ nữ từng nắm tay Ronaldo trên thảm đỏ, được gọi là "vợ sắp cưới" một thời.

Irina Shayk và Cristiano Ronaldo trên bìa Vogue năm 2014. Bộ ảnh cực "hot" khiến dân tình một thời dậy sóng.

Đã tròn một thập kỷ kể từ khi đường ai nấy đi, Ronaldo đã có thêm 4 đứa trẻ, nhiều dấu mốc mới trong sự nghiệp và giờ là một màn đính hôn chính thức. Thế nhưng Irina Shayk vẫn chưa thật sự được yên. Trên Instagram với hơn 23 triệu người theo dõi của cô, không lúc nào các bài đăng của nữ siêu mẫu siêu thoát khỏi loạt bình luận nhắc về bạn trai cũ, từ những câu trêu chọc, cà khịa cho tới những lời so sánh vô duyên.

Trong các bài đăng mới và cũ của nữ siêu mẫu, khi cô lên bìa tạp chí lẫn trong các khoảnh khắc đời thường những bình luận kém duyên vẫn luôn đề cập đến Ronaldo.

Mối tình vàng son một thời và cú sốc mất 11 triệu followers

Irina Shayk và Cristiano Ronaldo bắt đầu hẹn hò năm 2010, trở thành một trong những cặp đôi quyền lực nhất làng thể thao - giải trí lúc bấy giờ. Họ xuất hiện ở mọi sự kiện lớn, từ lễ trao giải Quả Bóng Vàng đến các tuần lễ thời trang. Thế nhưng vào năm 2015, cả hai bất ngờ chia tay. Riêng Irina, chỉ trong 24h đã mất 11 triệu followers trên Instagram kể từ lúc cô tự mình kêu gọi bất cứ ai chỉ biết đến cái tên Irina Shayk với danh xưng là người yêu của Cristiano Ronaldo hãy hủy theo dõi! 75% số follower của Irina Shayk đã bay biến vỏn vẹn trong vòng 1 ngày - con số đủ cho thấy sức ảnh hưởng của CR7 và cả những áp lực khủng khiếp mà cô phải chịu.

Ronaldo được cho là đã cầu hôn Irina Shayk từ năm 2011, người hâm mộ đã từng mong ngóng cái kết đẹp của họ sẽ diễn ra như thế nào.

Irina Shayk không chỉ sống sót sau những áp lực khủng khiếp của hào quang và mạng xã hội, mà còn thăng hoa hơn trong sự nghiệp sau mối tình tan vỡ. Cô không bị định nghĩa bởi tình cũ, mà nhờ chính phong cách và sức hút không tuổi của một nhan sắc từng lọt top những người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh.

Từ cô gái nghèo đến siêu mẫu high fashion

Sinh ra tại một vùng quê nghèo ở Nga, chân dài sinh năm 1986 từng theo học ngành thẩm mỹ. Năm 19 tuổi, cuộc đời cô rẽ sang trang mới khi được phát hiện nhờ ngoại hình nổi bật. Từ đó, Irina chuyển đến Paris rồi đến Newyork, bắt đầu hành trình chinh phục sự nghiệp thời trang.

Cô mẫu thành công hàng đầu nước Nga có đôi mắt xanh biếc, làn da bánh mật và bờ môi dày quyến rũ.

Xuất phát điểm là người mẫu nội y, truyền thông nhận định Irina từng là siêu mẫu cưng của "ông trùm bikini" Sports Illustrated và là gương mặt quảng cáo cho nhiều thương hiệu đồ lót lớn. Năm 2016, khi Ronaldo và vị hôn thê hiện tại gặp gỡ, cũng là lúc ghi lại dấu ấn đặc biệt trong đời mình. Lúc đó Irina Shayk 30 tuổi đang mang thai đứa con đầu lòng 6 tháng và thực hiện màn trình diễn đầu tiên trên sân khấu Victoria's Secret Fashion Show, khoảnh khắc ấy đã trở thành một trong những hình ảnh iconic của làng mốt khi một bà bầu tự tin sải bước với thần thái đỉnh cao.

Irina Shayk trên sân khấu Victoria's Secret Fashion Show đầu tiên năm 2016 (trái) và khi cô tái xuất cũng trên sân khấu này vào năm 2024.

Suốt 10 năm qua, Irina Shayk luôn là cái tên được săn đón. Cô chuyển hướng thành công từ nội y sang high fashion, hợp tác cùng đa dạng nhà mốt như Versace, Marc Jacobs, Michael Kors, Fendi… đồng thời cũng xuất hiện dày đặc trên các trang bìa tạp chí hàng đầu. Ở tuổi 39, Irina vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, vòng eo siêu mẫu và gương mặt sang trọng, lạnh lùng như minh tinh điện ảnh.

Trên thảm đỏ Cannes, nơi Irina Shayk là khách mời thường niên và cũng là bóng hồng luôn được giới mộ điệu quan tâm mỗi lần xuất hiện bởi cá tính thời trang vô cùng sáng tạo và táo bạo. Năm nay, khi liên hoan phim này thay đổi quy định, yêu cầu các khách mời ăn mặc kín đáo hơn, nhiều người dự đoán Irina sẽ "mất đất diễn".

Những lần mặc hở, khoe hình thể nóng bỏng của Irina trên thảm đỏ Cannes.

Thế nhưng, trái lại cô liên tục xuất hiện trong những bộ váy kín kẽ nhưng vẫn hết sức nịnh dáng và sang trọng, vẫn tôn lên đường cong "chết người". Đối đầu cùng một số nhan sắc có cá tính không kém như Bella Hadid hay Emma Stone, nữ siêu mẫu 1m78 vẫn khiến Harper's Bazaar phải thừa nhận muốn trao vương miện thời trang cho cô: "Phong cách thời trang của người mẫu này quả là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng." - tờ tạp chí danh tiếng viết về Irina Shayk.