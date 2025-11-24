Nữ nghệ sĩ Việt sống trong biệt thự 1000m², lộng lẫy hơn cung điện

Giáng My (1971) sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, bố là đạo diễn, mẹ là giảng viên âm nhạc. Đầu thập niên 1990, cô bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên, người mẫu, nhanh chóng trở thành một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" nổi tiếng. Năm 1992, Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng, và cho đến nay, cô vẫn là người Việt Nam duy nhất từng giành vương miện này. Chính vì vậy, người hâm mộ vẫn trìu mến gọi cô là "hoa hậu độc nhất vô nhị", "hoa hậu chưa có người kế vị".

Dù xinh đẹp và nổi tiếng, Giáng My rất kín tiếng về đời tư. Cô từng kết hôn sớm, sau đó chia tay và trở thành mẹ đơn thân. Khi con gái đã trưởng thành, cô tận hưởng cuộc sống độc thân đầy tự do, sang trọng và dư dả. Ở tuổi 54, Giáng My vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon thả, và gây ấn tượng mạnh mẽ với cơ ngơi 1000m² lộng lẫy, sang trọng chẳng kém gì cung điện.

Giáng My (1971)

Căn biệt thự rộng 1000 m² được Giáng My trang hoàng theo phong cách châu Âu, với thiết kế 4 tầng lầu sang trọng. Cô dành nhiều tâm huyết để bài trí và sắp xếp nội thất, đồng thời lắp thang máy kính trong suốt để thuận tiện di chuyển giữa các tầng. Phòng khách của biệt thự cực rộng, có sức chứa lên đến 200 người, thường là nơi Giáng My tổ chức tiệc dịp lễ, Tết hay sinh nhật, mời bạn bè là doanh nhân, nghệ sĩ tới tham dự.

Cận cảnh không gian sống hoành tráng của Giáng My ở tuổi 54

Kiến trúc bên ngoài biệt thự mang đậm phong cách châu Âu cổ điển

Trong khuôn viên có hồ cá lớn và bức tượng trắng nổi bật

Không gian bên trong rộng lớn đến mức "đi vài vòng là mỏi chân"

Khu vực phòng khách - nơi có khả năng chứa đến 200 người

Khu vực phòng ăn cũng rộng rãi chẳng kém

Từng món nội thất trong nhà đều được chọn lựa kỹ lưỡng

Trên tầng cao nhất, Giáng My trồng nhiều hoa hồng để tạo nên không gian thơ mộng. Khu vực này được cô thiết kế làm nơi thưởng trà, thư giãn

Không chỉ chăm chút cho hoa lá, Giáng My còn biến sân thượng rộng 200m² thành khu vườn rau xanh mướt. Cô chia sẻ rằng các loại rau được trồng hoàn toàn theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng hóa chất



Có thể thấy không gian sống rộng 1000m² của Giáng My vừa xa hoa đẳng cấp, vừa bình dị ấm cúng.



Tổng hợp