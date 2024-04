Nữ idol vừa bị công khai hẹn hò 8 năm hóa ra là cô thư ký đáng yêu của Queen of Tears!

Mới đây, Dispatch tiếp tục "bóc" 1 cặp đôi mới của Kpop. Theo tin tức của Dispatch, Rado của Black Eyed Pilseung và Yoon Bomi nhóm Apink bắt đầu hẹn hò vào tháng 4 năm 2017. Sự khởi đầu của một mối quan hệ là nhờ âm nhạc và tính đến nay, cả 2 đã yêu nhau được 8 năm.

Năm 2016, Apink phát hành full album thứ 3 Pink Revolution với ca khúc chủ đề Only One do Black Eyed Pilseung viết lời, sáng tác và phối khí cho bài hát. Đây là lần hợp tác đầu tiên của họ với tư cách là nhà soạn nhạc và ca sĩ.

Một cộng sự thân thiết của cả hai cho biết: "Rado là người trợ giúp đáng tin cậy nhất của Yoon Bomi. Yoon Bomi là người đã tiếp thêm sức mạnh cho Rado". Người này cũng nói thêm: "Tôi biết họ đã hứa hẹn về một tương lai ở bên nhau".

Dispatch đưa tin Bomi và Rado đã hẹn hò được 8 năm

Yoon Bomi sinh ngày 13/8/1993 và từng là thực tập sinh của Cube Entertainment trước khi được ra mắt chính thức là thành viên của nhóm nhạc Apink vào năm 2011. Kể từ khi ra mắt, Apink đã giành được giải thưởng tại các chương trình như Golden Disc Awards, Seoul Music Awards và MAMA. Đến nay, Apink đã phát hành 9 album tiếng Hàn, 5 album phòng thu tiếng Hàn và 3 album phòng thu tiếng Nhật. Nhóm cũng là girlgroup Gen 2 hiếm hoi còn hoạt động sau 13 năm debut.

Năm 2022, thành viên hút fan Son Naeun rời Apink để gia nhập YG Entertainment. Sau đó, công ty quản lý Apink là IST Entertainment cho biết nhóm sẽ tiếp tục hoạt động với 5 thành viên là Chorong, Bomi, Eunji, Namjoo và Hayoung.

"Các thành viên vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ sự nghiệp cho nhau", IST Entertainment còn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ của Apink.

Bomi quyến rũ khi làm idol

Đội hình 5 thành viên của Apink sau 13 năm debut

Bên cạnh các hoạt động cùng Apink, Bomi còn phát triển sự nghiệp cá nhân với vai trò diễn viên, người dẫn chương trình, YouTuber... Thời gian gần đây, Bomi gây chú ý với vai thư ký Na đáng yêu của Queen Of Tears.

Trong Queen of Tears, thư ký Na là nhân vật tạo thiện cảm. Cô là thư ký của nữ chính Hong Hae In (Kim Ji Won thủ vai), có tính cách cẩn thận, tâm lý, hiểu ý sếp.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả nói vui rằng thư ký Na (tên thật: Na Chaeyeon) là người duy nhất không bị Hong Hae In trút giận. Thư ký Na có những khoảnh khắc hài hước trong quá trình làm việc cùng Hong Hae In.

Vai thư ký Na có nhiều biểu cảm đáng yêu

Sự khác biệt khi vào vai thư ký Na và khi là idol của Bomi

Còn Black Eyed Pilseung là nhà sản xuất nổi tiếng, đứng sau loạt hit: Touch My Body (Sistar), Only You (miss A), chuỗi hit của TWICE - Like Ooh-Ahh, Cheer Up, TT, Likey, Fancy và Apink với I'm So Sick, Eung Eung, Dumhdurum. Black Eyed Pilseung từng 3 lần đoạt giải Nhạc sĩ của năm tại Gaon Chart K-Pop Awards và Nhà sản xuất của năm ở MAMA 2016.