“Nữ hoàng thị phi Thái Lan” lộ diện lần đầu sau bê bối lừa đảo hơn 1.600 tỷ đồng

Khaosod ngày 3/2 đưa tin "nữ hoàng thị phi Thái Lan" Pinky Savika đã chính thức lộ diện trước truyền thông sau vụ bê bối lừa đảo chấn động xứ chùa vàng vào tháng 8 năm ngoái. Được biết, nữ diễn viên Lưới Tình Catwalk có mặt tại Ratchada, Lat Phrao để tham gia lễ khai máy dự án điện ảnh Kuman.



Xuất hiện tại đây, Pinky Savika nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Thái Lan với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ và không hề bất ngờ khi mỹ nhân lai sinh năm 1986 nhận được rất nhiều câu hỏi từ các phóng viên. Đáp lại, cô cũng thoải mái chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình và cả việc được tháo vòng tay điện tử theo dõi tội phạm theo phán quyết của Tòa án.

Đây là lần đầu tiên Pinky Savika xuất hiện trước truyền thông xứ chùa vàng sau khi vướng vào bê bối lừa đảo 1600 tỷ đồng vào năm ngoái

Người đẹp 8X tỏ ra thoải mái và cười rạng rỡ khi phỏng vấn trực tiếp với các phóng viên

Trong buổi phỏng vấn, Pinky Savika cho biết: "Từ khi xảy ra chuyện đến nay, tôi không cảm thấy áp lực vì bản thân làm kinh doanh, tôi có niềm tin và sự tin tưởng vào điều mình làm. Sự thật là điều không thể nào thay đổi được. Tôi không phải là người sẽ khiến cho ai đó lâm vào cảnh khó khăn. Tôi phải tin tưởng và đấu tranh theo tiến trình của pháp luật. Sự thật và công lý đang chờ đợi chúng ta ở cuối đường hầm. Mọi người đừng hoang mang, tôi vẫn tự tin và luôn tin tưởng vào chính mình".

Ngoài ra, người đẹp 8X còn chia sẻ thêm: "Về việc được tháo vòng tay giám sát tội phạm, chính tôi là người đã xin tòa án tháo nó ra để thuận tiện cho việc đóng phim. Nhưng đó chỉ là tạm thời và đến khi công việc hoàn thành, tôi sẽ đeo lại. Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào quyết định của tòa án".

Pinky Savika được tháo vòng tay giám sát của Tòa án để thuận tiện cho việc đóng phim điện ảnh mới

Pinky Savika sinh năm 1986, là ca sĩ kiêm diễn viên đình đám của Thái Lan. Tham gia showbiz từ nhỏ, Pinky Savika sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ và được biết đến nhiều nhất qua các dự án như: Lưới Tình catwalk, Pass to Your Voice, Club Friday The Series…

Vào tháng 8/2022, mỹ nhân 8X đã khiến cả làng giải trí ngỡ ngàng khi dính vào vụ án lừa đảo lên đến 2,5 tỷ baht (hơn 1.600 tỷ đồng). Cô đã phải ngồi tù 3 tháng trước khi được bảo lãnh tạm thời với số tiền 5 triệu baht (khoảng 3,5 tỷ đồng). Trong thời gian được tại ngoại, Pinky Savika bị cấm rời khỏi Thái Lan và phải cập nhật tình hình hàng tháng tới tòa án.

Pinky Savika từ một ngôi sang hạng A của showbiz xứ chùa vàng từng có nguy cơ mất trắng sự nghiệp vì bê bối lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Nguồn: Khaosod, Teenee