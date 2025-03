Tối 14/3, tập 5 của bộ phim When Life Gives You Tangerines (tựa Việt: Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) lên sóng khiến khán giả khóc cạn nước mắt với cái chết bất ngờ của con trai hai nhân vật chính Ae Soon và Gwan Sik.

Cảnh phim lấy đi nước mắt khán giả trong When Life Gives You Tangerines

Cảnh phim khắc họa cuộc sống gian khổ, nhiều nguy hiểm của những người dân làng chài. Đồng thời thể hiện những khó khăn mà vợ chồng trẻ Ae Soon và Gwan Sik đã từng phải đối mặt. Diễn xuất của Iu và Park Bo Gum khi tìm thấy xác con trai khiến cho ai xem cũng không cầm được nước mắt. Trong khi IU thể hiện sự bàng hoàng không thể tin tưởng vào hiện thực đau lòng, thì Park Bo Gum gào khóc trong tuyệt vọng, tiếng gào như đánh mạnh vào trái tim người xem.

Trong When Life Gives You Tangerines, IU cũng có không ít những cảnh phải rơi nước mắt. Cuộc đời của nữ chính chịu rất nhiều tủi nhục khi từ nhỏ đã mồ côi không có người thân. Khi lấy chồng, cô bị nhà chồng đối xử tệ bạc. Nhân vật Ae Soon luôn tìm cách vươn lên, cô thể hiện sự mạnh mẽ có phần đanh đá bề ngoài, nhưng mỗi khi đêm đến, cô lại rơi nước mắt trong thầm lặng.

IU có nhiều cảnh khóc xúc động

Nữ diễn viên được khen ngợi là Nữ hoàng nước mắt thế hệ mới

Diễn xuất của IU trong When Life Gives You Tangerines đã hoàn toàn chinh phục khán giả. Dù cùng là cảnh khúc nhưng nữ diễn viên thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, diễn xuất mượt mà tự nhiên, giàu cảm xúc. Thậm chí, sau bộ phim, IU còn được khen ngợi là "Nữ hoàng nước mắt" thế hệ mới.

Khán giả khóc cạn trước cảnh thương tâm trong phim: - Phim gì mà nặng tâm lý diễn viên ghê. - Một người mẹ có con như tôi không dám xem đoạn này. Lướt Facebook thấy ảnh cut thôi mà tôi đã nghẹn rồi. Sợ coi khóc trôi nhà, tự kỷ mấy hôm mất. - Đối với 1 người đang có con nhỏ như tôi thì tôi rất sợ xem những cảnh như thế này. - Thật sự là một người mẹ sợ không dám xem luôn. - Nhìn cái ảnh thôi đã cay mắt không dám xem, những người làm mẹ rồi sợ lắm! - Khóc hết nước mắt tập này! - Thật sự chi tiết này quá chạm đến trái tim của những ng mẹ, sự đau lòng và day dứt ân hận cho khoảnh khắc ấy! - Trước tôi không đánh giá cao diễn xuất xuất IU và Park Bo Gum mà đến phim này 2 người làm tôi bất ngờ!

Bối cảnh chính của phim là đảo Jeju (Hàn Quốc) những năm 1950. Phim kể về Ae Sun (IU), cô gái với tính cách mạnh mẽ, thậm chí bị xem là nổi loạn. Cô ước mơ trở thành nhà thơ nhưng không thể đến trường vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Dù vậy, cô không cam chịu số phận, luôn tìm cách vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt sau khi có con gái.

Bộ phim đang nhận được những đánh giá rất cao

Đồng hành cùng Ae Sun là Gwan Sik (Park Bo Gum), thanh niên trầm lặng, ít nói nhưng kiên cường, siêng năng và luôn yêu thương Ae Sun. Anh luôn bênh vực và ủng hộ người yêu một cách vô điều kiện, bất kể những quyết định của Ae Sun có táo bạo đến đâu.

Chỉ sau 4 tập đầu tiên, When Life Gives You Tangerines đã lập kỷ lục chưa từng có, trở thành phim Hàn được chấm điểm cao nhất trên chuyên trang đánh giá phim ảnh IMDb với điểm số 9,4 vào ngày 11/3. Dù hiện con số đã giảm xuống 9,3/10 nhưng điều này không ảnh hưởng tới thứ hạng của phim trên BXH. Đáng nói hơn khi theo sau When Life Gives You Tangerines là Reply 1988 với 9,2 điểm (phim do Park Bo Gum đóng chính) và My Mister với 9,1 điểm (phim do IU đóng chính). Vậy là với When Life Gives You Tangerines, IU và Park Bo Gum đã thành công vượt qua thành tích của chính mình.

IU đã vượt qua chính mình

Điểm số cao cũng tỷ lệ thuận với cơn mưa lời khen mà When Life Gives You Tangerines đang nhận được hiện tại. Trên mạng xã hội và khắp các nền tảng truyền thông, báo chí, phim nhận được rất nhiều đánh giá tích, những lời khen có cánh. Từ kịch bản đủ cả bi lẫn hài, cài cắm nhiều thông điệp nhân văn đến diễn xuất hoàn hảo của dàn cast đều trở thành chủ đề hot. Đặc biệt, người xem vô cùng thích cách xây dựng tính cách nhân vật của biên kịch. Nếu Gwan Sik (Park Bo Gum) ấm áp, dịu dàng, thương vợ vô cùng thì Ae Soon (IU) lại ngoan cường, mạnh mẽ, mỏ hơi hỗn nhưng rất lương thiện, tài giỏi. Hai người bù trừ những khiếm khuyết cho nhau, trở thành một gia đình hoàn hảo.

Phim còn được khen nhờ cảnh quay đẹp, thông điệp nhân văn