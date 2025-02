Ngoại hình không ai nhận ra của “em gái quốc dân” IU

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim When Life Gives You Tangerines (tạm dịch: Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) đã hé lộ loạt tạo hình của hai diễn viên chính IU và Park Bo Gum.

When Life Gives You Tangerines là câu chuyện kể về cuộc sống những năm 90 trên hòn đảo nhỏ Jeju. Trong phim, IU vào vai nữ chính Ae Soon, một cô gái tươi sáng và mạnh mẽ, mộng mơ yêu văn chương và không sợ bất kỳ một ai.

Ae Soon và Gwan Sik (Park Bo Gum) cùng lớn lên trong một khu phố nghèo. Mang trong mình những ước mơ vô tận, thế nhưng Ae Soon luôn phải đối mặt với thất bại do cuộc sống còn khó khăn trên hòn đảo nhỏ, cũng như bản thân cô là phụ nữ trong xã hội cũ. Cô luôn cố tình đẩy Gwan Sik ra xa thế nhưng thật tâm cô đã dành tình cảm cho anh bạn nối khố từ lâu. Trái ngược lại với một Ae Soon mạnh mẽ, Gwan Sik lại là người có phần lóng ngóng, vụng về, nhưng luôn cố gắng làm tất cả để bảo vệ Ae Soon.

Cũng bởi hoá thân vào những nhân vật nghèo khó mà tạo hình của IU lẫn Park Bo Gum đều có phần bình dị, đơn giản. Thậm chí trong một cảnh phim, IU ngồi trong một ngôi nhà đơn sơ, tạo hình dìm hàng nhan sắc của “em gái quốc dân” khiến khán giả không thể nhận ra.

Tạo hình già khổ của IU

Đây có lẽ là thời điểm nhân vật IU trong phim không còn là học sinh cấp 3 mơ mộng mà đã bước vào tuổi trưởng thành.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng để lại bình luận: - Tôi rất thích sự biến đổi trong các nhân vật của IU. - Kỳ vọng vào phản ứng hoá học của IU và Park Bo Gum. - Tạo hình nghèo khổ của IU khiến tôi rất bất ngờ, hi vọng cô ấy sẽ cải thiện hơn trong diễn xuất. - Dù IU từng hoá vai nghèo trong My Mister, thế nhưng hình ảnh này thật sự khác biệt.

Đạo diễn của phim Kim Won Suk đã chia sẻ: "Đây là một cuộc phiêu lưu về tình yêu và cuộc sống của các nhân vật chính. Tôi nghĩ phản ứng hoá học giữa IU và Park Bo Gum là điều thú vị và quyến rũ nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Park Bo Gum sẽ thể hiện một khía cạnh mà mọi người chưa từng thấy trước đây, trong khi IU sẽ cho thấy tất cả sự quyến rũ mà cô ấy đã thể hiện trong các tác phẩm trước đây và còn hơn thế nữa."Ông cũng dành nhiều lời khen cho IU và Park Bo Gum khi thể hiện được Ae Soon và Gwan Sik đầy sinh động.

Trong cuộc khảo sát trên trang Cine21, When Life Gives You Tangerines đứng đầu hạng mục nội dung được mong đợi nhất năm 2025, trong khi đó đạo diễn của phim là Kim Won Suk đứng ở vị trí thứ 2. Kim Won Suk là người đứng sau thành công của nhiều tác phẩm như My Mister, Misaeng: Cuộc sống không trọn vẹn,…Phim được chắp bút bởi biên kịch Lim Sang Choon (Khi Hoa Trà Nở).

When Life Gives You Tangerines gồm 16 tập sẽ được phát hành theo từng đợt hàng tuần, với 4 tập được phát hành vào mỗi thứ Sáu từ ngày 7/3 đến ngày 28/3.