Trong làng giải trí Hàn Quốc, có không ít diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai, nhưng để chinh phục cả khán giả đại chúng lẫn giới phê bình bằng thực lực diễn xuất, không phải ai cũng làm được. Park Bo Gum chính là một trong những trường hợp hiếm hoi đó. Từng nổi tiếng nhờ vẻ ngoài điển trai, nhất là nụ cười tỏa nắng nhưng điều giúp anh trụ vững và ngày càng tỏa sáng lại chính là khả năng diễn xuất tinh tế cùng sự lựa chọn vai diễn thông minh. Sau nhiều năm chinh phục khán giả qua các bộ phim đình đám, Park Bo Gum tiếp tục tạo dấu ấn với When Life Gives You Tangerines - một bộ phim mang màu sắc chữa lành, khai thác sâu những xúc cảm con người giữa thiên nhiên bình dị của đảo Jeju. Đây không chỉ là một tác phẩm đáng nhớ trong sự nghiệp của anh mà còn là bước chuyển mình đầy ấn tượng, đưa khán giả đến với một Park Bo Gum trưởng thành hơn, sâu sắc hơn trên màn ảnh.

Hành trình tỏa sáng của Park Bo Gum

Park Bo Gum sinh năm 1993 tại Seoul, Hàn Quốc, và chính thức bước chân vào làng giải trí năm 2011 với bộ phim Blind. Những năm đầu sự nghiệp, anh chủ yếu đảm nhận các vai phụ trong những bộ phim như Runway Cop (2012) và A Hard Day (2014), nhưng chính sự nỗ lực không ngừng đã giúp anh có được những cơ hội lớn hơn.

Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi anh tham gia Reply 1988 với vai Choi Taek, một kỳ thủ cờ vây thiên tài nhưng lại ngây ngô trong cuộc sống thường ngày. Vai diễn này không chỉ giúp Park Bo Gum trở thành hiện tượng của làn sóng Hallyu mà còn giúp anh giành được Giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại APAN Star Awards và hàng loạt đề cử danh giá.

Reply 1988

Mây Họa Ánh Trăng

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục bùng nổ với vai diễn thái tử Lee Young trong mây Họa Ánh Trăng (2016). Bộ phim đạt rating ấn tượng, giúp Park Bo Gum trở thành “con cưng” của các nhãn hàng và giành được Nam diễn viên xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards 2016.

Những năm sau đó, Park Bo Gum thử sức với những vai diễn trưởng thành hơn. Trong Encounter (2018), anh vào vai một chàng trai lãng mạn, mang đến câu chuyện tình yêu ngọt ngào bên Song Hye Kyo. Đến năm 2020, anh tiếp tục tham gia Record of Youth, vào vai một người mẫu kiêm diễn viên đang chật vật khẳng định bản thân trong ngành giải trí.

Không chỉ thành công trên màn ảnh nhỏ, Park Bo Gum còn để lại dấu ấn trên màn ảnh rộng với Seo Bok (2021), nơi anh đóng cùng Gong Yoo. Bên cạnh đó, anh cũng phát triển sự nghiệp âm nhạc, phát hành album Blue Bird tại Nhật Bản và tổ chức fan meeting ở nhiều quốc gia.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2022, Park Bo Gum quay trở lại với nhiều dự án đầy hứa hẹn, trong đó When Life Gives You Tangerines chính là cú hit giúp anh tái khẳng định vị thế trong lòng khán giả.

Một Park Bo Gum khác biệt trong When Life Gives You Tangerines

Dù hiện tại, When Life Gives You Tangerines mới chỉ lên sóng nửa đầu nhưng Park Bo Gum đã thành công chứng minh rằng anh không chỉ là một mỹ nam có ngoại hình mà còn là một diễn viên thực lực. Vai diễn Gwan Sik cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất của anh, khi anh có thể cân bằng giữa sự nhẹ nhàng, lạc quan và những góc khuất tâm lý phức tạp.

Bộ phim nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả, không chỉ vì câu chuyện ấm áp mà còn bởi cách mà dàn diễn viên thể hiện nhân vật của mình. Park Bo Gum đã khéo léo biến Gwan Sik thành một nhân vật đáng nhớ - một người chồng, người cha không thể tuyệt vời hơn, cả một đời chỉ yêu duy nhất vợ của mình.

Với vai diễn Gwan Sik trong When Life Gives You Tangerines, Park Bo Gum đã chính thức bước lên hàng ngũ “chồng quốc dân” thế hệ mới. Chẳng cần lời thoại ngôn tình hay những cử chỉ màu mè, Gwan Sik vẫn khiến khán giả xiêu lòng chỉ bằng ánh mắt dịu dàng, sự quan tâm lặng lẽ và cách anh đối xử với người mình yêu. Kể từ khi bộ phim lên sóng, mạng xã hội ngập tràn những bình luận như gọi Park Bo Gum là "chồng quốc dân", rằng khi anh xuất hiện thì tất thảy những mỹ nam đình đám trên màn ảnh trước đó "chỉ còn là cái tên". Cái cách Gwan Sik lặng lẽ bảo vệ Ae Soon (IU thủ vai), chăm sóc cô từng chút một tất cả tạo nên một hình mẫu "chồng quốc dân" hoàn hảo mà bất cứ ai cũng mong muốn có bên cạnh.

Một trong những điểm sáng của bộ phim chính là sự kết hợp giữa Park Bo Gum và IU. Dù lần đầu tiên đóng cặp trên màn ảnh, nhưng cả hai đã tạo nên phản ứng hóa học đầy tự nhiên và sâu sắc. Những phân cảnh nhẹ nhàng giữa Gwan Sik và Ae Soon, từ nụ hôn đầu giữa cánh đồng hoa hay cái nhìn âu yếm khi đi thử đồ cưới,... đều thành công khiến người xem đổ gục.

Với When Life Gives You Tangerines, Park Bo Gum không chỉ trở lại mạnh mẽ sau thời gian nhập ngũ mà còn khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Hàn Quốc. Vai diễn này mang đến một Park Bo Gum trầm lắng, sâu sắc và giàu cảm xúc hơn bao giờ hết. Không còn là chàng trai trẻ ngây thơ của Reply 1988 hay vị thái tử có chút tinh nghịch trong Love in the Moonlight. Và chắc chắn rằng, sau bộ phim này, khán giả sẽ còn mong đợi nhiều hơn nữa ở anh - một diễn viên luôn dám thử thách và không ngừng tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Nguồn ảnh: Netflix