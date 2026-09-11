Nữ hoàng nước mắt Kim Ji-won có làn da "không tuổi" nhờ 1 loại rau có đầy ở chợ Việt: Cách dùng tưởng đơn giản nhưng nhiều người làm sai

Ở tuổi 33, Kim Ji-won thường xuyên gây chú ý bởi làn da mịn màng, sáng khỏe mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Điều này khiến nhiều người tò mò về bí quyết chăm sóc da của nữ diễn viên.

Làn da trắng sáng, mịn màng gần như không thấy lỗ chân lông của nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Ji-won khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô từng chia sẻ bí quyết chăm sóc da của mình là uống “nước bắp cải”. Bạn cũng muốn thử nấu một nồi để uống? Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng lưu ý rằng chỉ uống phần nước là chưa đủ.

Kim Ji-won tiết lộ bí quyết chăm sóc da: Tự nấu “nước bắp cải” tại nhà

Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Ji-won từng gây sốt với vai nữ tài phiệt Hong Hae-in trong bộ phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) đình đám năm 2024. Với khả năng diễn xuất tinh tế cùng thần thái cuốn hút, bộ phim cũng đánh dấu một trong những giai đoạn nổi bật trong sự nghiệp của cô.

Ở tuổi 33, Kim Ji-won thường xuyên gây chú ý bởi làn da mịn màng, sáng khỏe mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Điều này khiến nhiều người tò mò về bí quyết chăm sóc da của nữ diễn viên.

Kim Ji-won từng thoải mái chia sẻ rằng một trong những thói quen giúp cô duy trì làn da là uống nước bắp cải tự nấu.

Cách làm khá đơn giản: Bắp cải rửa sạch, cho vào nồi, thêm nước ngập phần rau rồi đun khoảng 30 phút là có thể sử dụng.

Ngoài ra, Kim Ji-won nhiều năm qua vẫn duy trì vóc dáng thanh mảnh nhưng không quá gầy. Một trong những thói quen ăn uống được cô chú ý là hạn chế đồ uống lạnh. Bất kể mùa nào trong năm hay thời tiết nóng bức, cô thường ưu tiên uống nước ấm hoặc trà ấm.

Nhưng liệu uống nước bắp cải có thực sự giúp đẹp da như lời đồn?

Bắp cải chứa nhiều dưỡng chất tốt cho làn da

Theo chuyên gia dinh dưỡng được bài viết dẫn lời, bắp cải chứa nhiều dưỡng chất như vitamin C, vitamin K, folate, kali, chất xơ cùng các hợp chất thực vật đặc trưng của nhóm rau họ cải.

Trong đó, vitamin C có vai trò chống oxy hóa và tham gia vào quá trình hình thành collagen. Chất xơ lại có lợi cho sức khỏe đường ruột và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa.

Đây cũng là lý do bắp cải có thể trở thành một phần của chế độ ăn hướng tới sức khỏe tổng thể và làn da khỏe mạnh.

Tuy nhiên, cách chế biến rất quan trọng.

Khi ăn sống, bắp cải có thể giữ lại lượng vitamin C cao hơn. Khi nấu chín, một phần các vitamin nhạy cảm với nhiệt có thể bị hao hụt, nhưng chất xơ, vitamin K và khoáng chất vẫn được giữ lại ở mức nhất định. Việc nấu chín cũng giúp rau mềm và dễ tiêu hóa hơn.

Uống nước bắp cải thôi chưa đủ, chuyên gia khuyên nên ăn cả rau

Đây là điểm đáng chú ý nhất nếu bạn đang muốn học theo cách của Kim Ji-won.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, không nên chỉ uống phần nước sau khi nấu bắp cải.

Lý do là nhiều chất xơ và một số dưỡng chất vẫn nằm trong phần rau. Nếu bỏ phần bắp cải đi, bạn có thể vô tình bỏ lỡ một phần giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Vì vậy, nếu muốn sử dụng bắp cải trong chế độ ăn hằng ngày, cách hợp lý hơn là nấu trong thời gian vừa phải và ăn cả phần rau, thay vì xem nước bắp cải như một loại “nước uống làm đẹp da”.

Bắp cải có thể tốt cho sức khỏe, nhưng không có bằng chứng cho thấy chỉ uống nước bắp cải có thể giúp da trắng hay chống lão hóa.

Muốn da đẹp, đừng chỉ trông chờ vào một món nước

Bắp cải hay nước rau củ có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh, nhưng không có một loại thực phẩm hay thức uống nào có thể một mình quyết định làn da của bạn.

Theo chuyên gia, để duy trì làn da khỏe, chế độ ăn cần đảm bảo nhiều nhóm dưỡng chất như:

Protein

Sắt

Kẽm

Vitamin C

Vitamin A

Các axit béo thiết yếu

Nước

Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc và chống nắng đều đặn cũng đóng vai trò quan trọng.

Vì vậy, nếu muốn thử “bí quyết” nước bắp cải của Kim Ji-won, bạn có thể xem đây đơn giản là một cách bổ sung rau củ vào thực đơn, thay vì kỳ vọng nó có thể giúp da trắng lên hay “đóng băng tuổi tác”.

Đẹp da không nằm ở một món nước thần kỳ, mà thường đến từ những thói quen nhỏ được duy trì đủ lâu: ăn đa dạng, ngủ đủ, vận động và bảo vệ da khỏi ánh nắng.