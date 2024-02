"Nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori bất ngờ khuyên Jennie và NewJeans ăn mặc kín đáo hơn, phản ứng của netizen ra sao?

Lee Hyori là một biểu tượng không thể thiếu trong lịch sử âm nhạc K-Pop. Với phong cách mạnh mẽ và đôi khi cực kỳ táo bạo, cô đã trở thành hình mẫu cho biết bao nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, mới đây, "nữ hoàng giải trí" đã có những chia sẻ gây bất ngờ khi khẳng định rằng mình không hề ủng hộ việc hậu bối như Jennie và NewJeans diện những bộ cánh quá hở hang.

Mới đây, trong chương trình "The Seasons: Lee Hyori's Red Carpet" phát sóng trên KBS2, Lee Hyori đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc với đàn chị Uhm Jung Hwa. Biểu tượng sexy của làng âm nhạc Hàn Quốc chia sẻ rằng, cô cũng từng là tâm điểm của chỉ trích vì những bộ trang phục gợi cảm trong khoảng thời gian quảng bá cho ca khúc "Come 2 Me".

Uhm Jung Hwa từng rơi vào tâm điểm của tranh cãi với những outfit táo bạo vào năm 2006

Tiếp nối câu chuyện, Lee Hyori đã bày tỏ lòng biết ơn và thông cảm với Uhm Jung Hwa khi cô đã "mở đường" và chịu đựng những chỉ trích khắc nghiệt từ phía dư luận, làm cho những người kế nhiệm như Hyori có đường đi dễ dàng hơn. Dẫu vậy ngay cả khi xã hội hiện đại ngày nay đã trở nên cởi mở với việc nghệ sĩ mặc đồ sexy, "nữ hoàng gợi cảm" Hyori vẫn cảm thấy rằng mình muốn bảo vệ những đàn em, như Jennie và NewJeans, để họ không phải chịu những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra.



"Thú thực, em rất thích các hậu bối như Jennie và NewJeans, nhưng ước gì các em ấy đừng mặc như thế. Nếu hậu bối diện những bộ cánh hở hang, trái tim em cứ kêu lên, "Không, đừng làm vậy. Hãy che chắn lại. Chị muốn bảo vệ và yêu thương các em," Lee Hyori chia sẻ cùng Uhm Jung Hwa.

Lee Hyori từng là biểu tượng quyến rũ của lứa idol gen đầu tiên

Lời nhắn nhủ của Lee Hyori nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ K-Pop. Một số người hâm mộ cho rằng, quan điểm của Hyori là minh chứng cho sự quan tâm và bảo vệ chân thành mà cô dành cho các nghệ sĩ trẻ. Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng, quyền lựa chọn trang phục nên thuộc về chính các nghệ sĩ và họ nên tự do thể hiện phong cách của mình.



Jennie từng nhiều lần gây tranh cãi với outfit sexy và táo bạo

Dù đa số thành viên có độ tuổi khá trẻ, netizen cũng bày tỏ lo lắng khi NewJeans có tần suất mặc đồ diễn quá ngắn và táo bạo

Comment của netizen về phát ngôn của Lee Hyori:

- Không chỉ Jennie và NewJeans, đồ diễn của idol dạo này ngắn đến đáng lo luôn đó!

- Lee Hyori nói đúng mà, mỗi lúc nhìn bias của tôi mặc đồ hơi lộ một chút là tôi thót tim.

- Lời khuyên từ một ngôi sao đã trải qua nhiều sóng gió như Lee Hyori chắc chắn có trọng lượng và đáng để suy ngẫm. Mong các công ty và stylist chú ý hơn.

- Dù ở thời đại nào thì idol nữ vẫn dễ bị chỉ trích hơn vì quần áo, vì vậy càng cẩn thận càng tốt.