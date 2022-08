Nữ hoàng dao kéo Park Min Young “đổi nghề” làm vợ hợp đồng trong phim mới

Bộ phim truyền hình mới Love in contract (tạm dịch: Hợp đồng tình yêu) vừa tiết lộ những hình ảnh đầu tiên cho vai nữ chính thú vị của Park Min Young khiến khán giả thích thú.



Thuộc thể loại hài lãng mạn, Love in contract kể về một dịch vụ cung cấp "vợ giả" cho những người độc thân cần đối tác để mang đến các cuộc tụ họp xã hội, chẳng hạn như đoàn tụ ở trường và bữa tối cho các cặp vợ chồng.

Tạo hình của Park Min Young trong phim mới, là "bậc thầy của hôn nhân hợp đồng' theo êkíp sản xuất tiết lộ

Park Min Young vào vai Choi Sang Eun - người làm nghề đóng giả vợ cho các quý ông với dịch vụ chuyên nghiệp. Để vào vai người vợ cho thuê hoàn hảo nhất, Choi Sang Eun ngoài việc thông thạo nhiều ngôn ngữ còn có thể chơi goft, đấu kiếm, leo núi.

Thậm chí, cô nàng còn có khả năng nấu ăn đạt tiêu chuẩn Michelin. Với những kỹ năng của mình, Choi Sang Eun là "cô vợ cho thuê" được nhiều khách hàng lựa chọn.

Choi Sang Eun nhận hợp đồng làm vợ chồng với Jung Ji Ho (Go Kyung Pyo đảm nhiệm) vào các ngày thứ hai, tư và sáu trong tuần. Các ngày còn lại, Sang Eun có thể nhận hợp đồng với khách hàng khác. Riêng chủ nhật là ngày nghỉ, thời gian Sang Eun được sống là chính mình.

Choi Sang Eun (Park Min Young) chuẩn bị nhiều kỹ năng để phục vụ cho công việc

Về "anh chồng hợp đồng" Jung Ji Ho do Go Kyung Pyo đảm nhận được giới thiệu là nhân vật bí ẩn, từ công việc, sở thích, tính cách đến gia thế.

Ngoài ra, một khách hàng khác của Choi Sang Eun là Kang Hae Jin (Kim Yae Young đóng) là cậu út của gia đình tài phiệt cũng là ngôi sao Hallyu được nhiều người biết tới. Sự xuất hiện của hai nhân vật này được tiết lộ sẽ làm thay đổi trái tim và cuộc đời của nữ chính Choi Sang Eun.

Vóc dáng gầy gò khác thường của Park Min Young khi đóng phim

Trước khi phim mới Love in contract được công bố, Park Min Young từng khiến fan hâm mộ lo lắng khi lộ thân hình gầy guộc khác thường trong teaser đầu tiên của phim.

Dù từng là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ xứ Hàn nhưng nhiều người cho rằng hình ảnh khác lạ gần đây của nữ diễn viên chính là hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ. Điều này khiến nữ diễn viên phải xóa cả ảnh đăng tải lên trang cá nhân khi bị nhận xét tiêu cực về diện mạo.

Bộ phim Love in contract (Hợp đồng tình yêu) do Park Min Young, Go Kyung Pyo và Kim Yae Young thể hiện sẽ phát sóng vào ngày 21-9 trên kênh tvN, Hàn Quốc.

Ảnh: tvN