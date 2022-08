Bình An: “Các bạn đừng vì một vai diễn mà phán xét cả cuộc đời tôi”

Bình An đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi vào vai Quân trong phim “Ga-ra hạnh phúc”. Quân là nhân viên văn phòng nhưng vì muốn đổi đời mà cặp kè với sếp nữ hơn tuổi là Cẩm Khê (Diễm Hương).



Bên cạnh đó, Quân vẫn duy trì chuyện tình cảm với Sơn Ca (Quỳnh Kool). Chính sự mập mờ và không chung thuỷ của anh chàng khiến nhiều khán giả bức xúc, thậm chí có những bình luận tiêu cực về vai Quân.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả không rạch ròi giữa vai diễn và đời thực của diễn viên mà có những nhận xét nặng lời khiến Bình An không khỏi thất vọng.

Trên trang cá nhân, Bình An chia sẻ: “Làm diễn viên, ai chẳng muốn mình được khán giả yêu thích quý mến. Đôi khi có những vai diễn, muốn được khán giả yêu thích cũng không được vì đến bản thân còn chửi vai diễn của mình là 'sao nó lại ngu và nhu nhược đến thế' thì cũng không thể trách khán giả được. Nhưng phim là phim, đời là đời. Các bạn đừng vì một vai diễn mà phán xét cả cuộc đời của mình như vậy. Thứ cảm xúc đó thực sự tồi tệ lắm. Cảm ơn”.

Những dòng tâm sự của Bình An nhận được nhiều sự đồng cảm, chia sẻ của người hâm mộ. “Diễn không đạt cũng bị nói mà diễn đạt quá cũng bị mọi người nói. Mong Bình An sớm vượt qua câu chuyện này và mãi luôn nhiệt huyết với nghề”; “Xem anh Bình An từ hồi anh đóng 5s online nên nhận xét công tâm mà nói thì em thấy anh rất cầu tiến và diễn xuất ngày càng tiến bộ hơn ngày trước, biết lắng nghe và đón nhận những đóng góp từ khán giả rất lịch sự”; “Biết và xem anh An từ hồi anh đóng phim “Những cô gái trong thành phố” nên để mà nói anh là người đóng rất đạt và xuất sắc. Vậy nên mọi người hãy phân biệt được trên phim và ngoài đời nhé”; “Diễn viên thì phải vào nhân vật đa dạng chứ, ngoài đời không thế là được. Luôn ủng hộ vai diễn của bạn”; “Người ta diễn không tròn vai thì kêu diễn không đạt, diễn đơ, diễn nhạt. Khi người ta diễn đạt quá lại mang từ phim ra đời để nói. Đến chịu miệng lưỡi thiên hạ, sao cũng nói được”; “Chán những người xem phim không phân biệt được đâu là phim đâu là ngoài đời. Người ta đóng phim, đóng đạt quá lại chê này nọ, khán giả như thế sau ai dám cống hiến nữa”… là một số bình luận của khán giả động viên Bình An.

Phương Nga động viên bạn trai trước bão dư luận.

Về phía Phương Nga, cô cũng có những chia sẻ an ủi, động viên bạn trai và có phản ứng nhất định về phía dư luận. Phương Nga nhắn nhủ: “Khổ thân anh bạn mấy hôm nay bị buồn, trăn trở lắm nên cứ khi nào ra dự án mới là sẽ đọc hết comment của mọi người để rút kinh nghiệm, làm tốt hơn mỗi ngày. Cả nhà hãy xem phim và góp ý công tâm nhé ạ, đừng đánh đồng với những phim trước rồi mang tính cách trong phim ra nói ổng ngoài đời. Tội ổng”.



Ngoài ra, mẹ của nam diễn viên Bình An cũng có những nhắn gửi tới con trai rằng: “Con ơi mình đóng phim thôi kệ người ta, con đừng bình luận gì không lại vạ vào người con nhé. Cái mạng Facebook nó phức tạp lắm, cứ bơ đi thôi chứ một mình lại làm sao được”.

Trước đó, chia sẻ với PV Tiền Phong, Bình An cũng bày tỏ sự thất vọng khi có những khán giả bình luận thiếu thiện chí, thậm chí có tính xúc phạm cá nhân khi anh vào vai Quân trong “Ga-ra hạnh phúc”. Bình An khẳng định anh luôn nỗ lực để tốt hơn mỗi ngày và trong mỗi vai diễn của mình. Đồng thời, nam diễn viên cũng đón nhận những ý kiến đóng góp của khán giả một cách cầu thị.

Bình An là diễn viên quen mặt của VTV và từng góp mặt trong các bộ phim như: Zippo, mù tạt và em, Đi qua mùa hạ, Ngược chiều nước mắt, Tình khúc bạch dương, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Mối tình đầu của tôi, Tiệm ăn dì ghẻ, 11 tháng 5 ngày, Mặt nạ gương...