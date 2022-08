Ngỏ lời muốn đóng loạt phim "Chạng Vạng", Taylor Swift bị từ chối ngay chỉ vì lý do này

Theo The Hollywood Reporter, trong cuộc phỏng vấn gần đây, đạo diễn Chris Weitz chia sẻ rằng Taylor Swift từng ngỏ ý muốn vào vai khách mời trong phần phim thứ hai của loạt phim Chạng Vạng mang tên The Twilight Saga: New Moon (2009).



“Taylor là một người hâm mộ lớn của Twilight. Quản lý của cô ấy nói với tôi rằng Taylor muốn xuất hiện trong bộ phim", vị đạo diễn này này còn lưu ý thêm nữ ca sĩ mong muốn được tham gia đến mức chỉ cần vào vai... một nhân viên ở quán café hoặc quán ăn đều được.

Taylor Swift quả là fan cuồng của "Twilight".

Tuy nhiên, đạo diễn đã từ chối yêu cầu trên với lý do giọng ca Willow quá nổi bật, nếu cô xuất hiện sẽ gây nhiều chú ý và có thế lấn át cả "hào quang" của dàn nhân vật chính.



"Tôi cũng rất phấn khích với đề nghị này. Tôi đã nghĩ nếu hợp tác, tôi có thể gặp gỡ và làm bạn với Taylor Swift. Nhưng sau cùng, tôi đành chọn điều tốt nhất cho bộ phim. Tôi đoán khi biết tin bị từ chối, Taylor Swift đã kêu lên: 'Tên ngốc này là ai vậy?'", Weitz chia sẻ thêm.

Mặc dù không được "thỏa ý nguyện", nhưng chủ nhân giải Grammys từng hẹn hò "Người Sói" Taylor Lautner vào năm 2009. Cô nàng cũng đã tự hóa thân thành nữ chính Bella Swan trong... phiên bản "Twilight nhái" với tựa đề Firelight - một tập của chương trình hài kịch tạp kỹ Saturday Night Live.

Không được đóng vai khách mời thì làm hẳn "nữ chính" parody, thậm chí hẹn hò luôn cả "người sói Jacob".

Taylor Swift vẫn được thử sức ở mảng điện ảnh trong nhiều năm qua, chủ yếu là các vai khách mời trong các tác phẩm đình đám như: Valentine's Day (2010), The Giver (2014), Cats (2019)... Sắp tới là Amsterdam chuẩn bị ra mắt trong nửa cuối năm 2022, với sự góp mặt của loạt ngôi sao hàng đầu như: Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy...