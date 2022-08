Dàn sao "vũ trụ phim VTV" bị chê diễn xuất: Bình An nhã nhặn còn Phương Oanh, Khả Ngân thì sao?

Gara Hạnh Phúc là phim mới nhất Bình An tham gia, và nhân vật của Bình An hội tụ đủ các tính xấu mà khán giả rất ghét. Bắt cá hai tay khi cùng lúc hẹn hò hai người, lười biếng nhưng khéo miệng nên chấp nhận làm "máy bay" cho một quý bà giàu có để có tiền chi tiêu, rồi ngày càng trở nên nhu nhược khi trở thành quân cờ trong tay người tình lớn tuổi.

Kết quả là vì quá ghét vai Quân trong Gara Hạnh Phúc, khán giả ghét lây sang cả Bình An và còn chê nam diễn viên đóng đơ như bình hoa di động. Dưới một bình luận chê bai Bình An, nam diễn viên đã lịch sự hồi âm "Cảm ơn chị đã góp ý ạ, em sẽ cố gắng qua từng vai diễn ạ". Câu phản hồi của Bình An được nhiều người khen là rất hòa nhã.

Trước Bình An, Thu Quỳnh cũng là nhân vật khéo léo khi đáp trả khán giả. Khi phim Hương Vị Tình Thân đang ăn khách, vai Thy của Thu Quỳnh bị chê là chán hơn cả diễn viên nghiệp dư. Nữ diễn viên đã nhẹ nhàng đề nghị chủ nhân bài chê này hãy góp ý cụ thể hơn cho cô, vì Thu Quỳnh chưa hình dung được "diễn xuất không bằng diễn viên nghiệp dư" là như thế nào. Tất nhiên cư dân mạng này đã không thể chê bai gì thêm trước phản hồi quá khéo léo của Thu Quỳnh.

Nhưng Bình An, Thu Quỳnh là nhân vật hiếm hoi đáp trả nhẹ nhàng trước những lời chê bai phàn nàn về diễn xuất. Chẳng hạn Phạm Anh Tuấn lúc đóng nam chính Phố Trong Làng cũng bị chê là diễn quá dở, từ biểu cảm đến đài từ đều khô cứng, quanh đi quẩn lại chỉ có trợn mắt mà thôi. Phạm Anh Tuấn đã đổ lỗi cho kịch bản, khi cho rằng nhân vật của mình không có gì để diễn thì làm sao mà thể hiện được hay.

Phương Oanh cũng là "cô gái vàng trong làng đáng trả" khi bị anti-fan chê bai. Trong phim Hương Vị Tình Thân, từ tạo hình đến diễn xuất của Phương Oanh đều nhận về khá nhiều lời chê bai như phong cách thời trang cũ kỹ rồi nhập vai chưa sinh động.

Khi có quá nhiều bình luận tiêu cực xuất hiện trên trang cá nhân của mình, Phương Oanh gay gắt khẳng định cô thích kiểu diễn như thế, khán giả không thích thì bỏ qua. Phương Oanh còn đề nghị khán giả đừng góp ý cho cô, vì cô thích thế nào sẽ làm như thế, và người xem có không thích thì kệ. Phản ứng có phần thái quá của Phương Oanh đã gây ra nhiều tranh cãi vào thời điểm đó.

Trước khi được khen với phim 11 Tháng 5 Ngày, Khả Ngân cũng hứng bão chê bai ở phim Hậu Duệ Mặt Trời. Thấy vậy, Khả Ngân nêu quan điểm rằng bị chê diễn xuất non sẽ khiến những diễn viên nghiêm túc thấy tự ái. Khả Ngân khẳng định cô non về tuổi đời chứ không non về nghề, và những ai từng xem các phim cô đóng sẽ không chê bai như thế.

