Nữ giới tiêm vắc xin HPV mũi 2 hoặc mũi 3 bị trễ so với lịch hẹn có sao không?

Tiêm đúng độ tuổi khuyến nghị và số mũi cần thiết là điều kiện tiên quyết để vắc xin HPV đạt hiệu quả. Tuy nhiên, có thể do nhiều lý do từ quá bận rộn, quên lịch, tình trạng sức khỏe… mà không ít chị em bị lỡ hẹn tiêm mũi 2 hoặc 3 của vắc xin muộn hơn so với lịch trình. Có thể là trễ vài ngày tới vài tuần, một vài tháng hay thậm chí là nhiều năm. Vậy điều này ảnh hưởng như thế nào?

Ảnh minh họa

Để hiểu rõ hơn về ảnh hưởng việc tiêm muộn các mũi (sau mũi 1) chúng ta cần nắm vững lịch tiêm chuẩn của vắc xin HPV. Lịch tiêm sẽ khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi:

- Đối với nữ giới từ 9 đến 14 tuổi: Lịch tiêm khuyến nghị là 2 mũi. Mũi 1 là lần tiêm đầu tiên. Mũi 2 tiêm cách mũi 1 từ 6 đến 12 tháng.

- Đối với nữ giới từ 15 đến 45 tuổi: Lịch tiêm khuyến nghị là 3 mũi. Mũi 1 là lần tiêm đầu tiên. Mũi 2 tiêm cách mũi 1 từ 1 đến 2 tháng (tùy loại vắc xin). Mũi 3 tiêm cách mũi 1 là 6 tháng.

Việc tuân thủ lịch tiêm này giúp cơ thể tạo ra đủ lượng kháng thể cần thiết và duy trì miễn dịch lâu dài, đảm bảo hiệu quả bảo vệ cao nhất.

Tiêm vắc xin HPV mũi 2 hoặc 3 muộn so với lịch hẹn có sao không?

Nếu bạn bị lỡ lịch và tiêm mũi 2 hoặc mũi 3 vắc xin HPV muộn hơn so với thời gian hẹn, mức độ ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ của vắc xin sẽ phụ thuộc vào khoảng thời gian trì hoãn.

- Trì hoãn ngắn (vài ngày đến vài tuần): Nếu chỉ chậm vài ngày hoặc một vài tuần, bạn không cần quá lo. Theo CDC và WHO, việc tiêm muộn ngắn hạn gần như không ảnh hưởng đến hiệu quả vắc xin. Cơ thể vẫn có thể tiếp tục tạo miễn dịch khi tiêm mũi tiếp theo.

- Trì hoãn trung bình (một vài tháng): Tiêm muộn vài tháng có thể làm giảm hiệu quả tối ưu của vắc xin, nhưng vẫn ở mức không đáng lo. Điều quan trọng là nên tiêm tiếp càng sớm càng tốt, cơ thể vẫn ghi nhớ mũi trước.

Ảnh minh họa

- Trì hoãn kéo dài (một vài năm tới nhiều năm): Trì hoãn từ vài tháng đến một năm, nhiều năm có thể ảnh hưởng rõ rệt đến hiệu quả tùy theo khoảng thời gian và thay đổi về tình trạng sức khỏe của người được tiêm. Cũng có thể cần tăng số mũi tiêm do tăng độ tuổi. Tốt nhất vẫn nên tư vấn bác sĩ vì miễn dịch từ vắc xin có thể bị suy giảm theo thời gian, tiêm tiếp đương nhiên vẫn có hiệu quả bảo vệ đáng kể nhưng tùy trường hợp sẽ quyết định tiếp tục hay cân nhắc phương án khác.

Tóm lại, không nên để trễ lịch tiêm các mũi vắc xin HPV hay bất kỳ loại vắc xin nào. Mặc dù không có thời hạn tối đa cho thời gian bị trễ và không cần tiêm lại từ đầu nhưng bạn cần tiêm tiếp cho hoàn thành số mũi cần thiết càng sớm càng tốt. Nếu không nhớ mình từng tiêm mũi nào chưa, bạn có thể tiêm đủ lịch trình từ mũi 1 mà không gây ảnh hưởng tiêu cực.