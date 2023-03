Nữ diễn viên vừa thắng giải Oscar 2023: Từng may mắn thoát khỏi thảm họa 8 năm trước, sở hữu loạt bất động sản triệu đô trên nhiều quốc gia

Bên cạnh những lời tán thưởng về năng lực thực sự của nữ diễn viên ở lĩnh vực nghệ thuật, người hâm mộ còn quan tâm tới hành trình nhân ái cũng như cuộc sống, đời tư của cô.

Trái tim hướng về phụ nữ, vai trò đại sứ chương trình Phát triển Liên hợp quốc đè nặng lên vai

Khép lại lời tán dương khi Dương Tử Quỳnh đứng trên sân khấu nhận giải thưởng danh giá, người hâm mộ chú ý tới những lời bộc bạch của cô về cuộc khủng hoảng 8 năm trước và cái nhìn nhân văn. Trên trang The New York Times, những lời tâm sự, chia sẻ của nữ diễn viên đang nhận được sự chú ý mạnh mẽ.

Nữ diễn viên người Malaysia gốc Hoa hồi tưởng lại kỷ niệm ngày 25 tháng 4 năm 2015, 1 cuộc khủng hoảng diễn ra tại Nepal khi cô đang đi cùng đối tác của mình. “Tôi nhận thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển và tôi không thể đứng vững. Tôi phải cố gắng lết ra cửa mới có thể thoát nạn trong khi nhiều người khác không may mắn như vậy” - nữ diễn viên kể lại.

“Tôi may mắn vượt qua cuộc khủng hoảng đáng sợ đó và không có thiệt hại gì nhiều. Thế nhưng kể từ ngày ấy, cuộc khủng hoảng làm tôi ám ảnh, tôi không thể quên đi hình ảnh nhiều người không có nhà để về, cuộc sống của họ bỗng trở nên tồi tệ vì thảm họa và họ mất đi quá nhiều thứ trên đời”.

Chứng kiến thảm cảnh diễn ra trước mắt, hơn ai hết nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh hiểu về sự khó khăn của người dân. Ở vùng xảy ra thảm họa, nhiều đối tượng gánh chịu hậu quả nặng nề, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Sau này, cô trở thành đại sứ của chương trình Phát triển Liên hợp quốc và thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội.

“Tất cả các đối tượng đều cần được bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, tìm cơ hội việc làm, củng cố các kỹ năng, có bảo hiểm và đặc biệt là ổn định lại cuộc sống. Họ cần rất nhiều thứ để được sống trong sự bình đẳng và đủ đầy.

Chúng ta đang sống trong 1 xã hội bị ảnh hưởng bởi đại dịch, thảm họa, biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được hưởng lợi vì công nghệ ngày càng tiến bộ và phát triển hơn. Vì vậy cải thiện cộng đồng, phát triển xã hội là điều cần thiết”.

Những chia sẻ của Dương Tử Quỳnh với tư cách là 1 người hoạt động xã hội tiếp thêm động lực cho nhiều đối tượng trong xã hội, nhất là phụ nữ. Nữ diễn viên xuất sắc Oscar 2023 cũng cho rằng tạo nên 1 xã hội bình đẳng, không có đói nghèo ở mọi khía cạnh chính là tầm nhìn toàn cầu.

Trên sân khấu Oscar 2023, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh cũng luôn thể hiện 1 trái tim yêu thương phụ nữ, không ngừng truyền động lực, năng lượng tích cực cho họ. Cô đứng trước muôn người, phát biểu ngắn gọn: “Và các quý cô, đừng để bất kỳ ai nói mình hết thời” cũng đủ để khẳng định giá trị, sự tôn vinh người phụ nữ.

Ở sân khấu Quả cầu vàng, nữ diễn viên 61 tuổi cũng từng khiến khán phòng tán dương không ngớt lời với phát ngôn đắt giá “đứng về phe” phụ nữ: "Tôi tròn 60 tuổi năm ngoái. Phụ nữ à, các bạn đều hiểu khi ngày tháng lớn hơn, cơ hội của chúng ta dường như nhỏ lại. Phim Everything Everywhere All at Once là một món quà với tôi. Và tôi có thể đánh bại mọi thứ".

Đời tư “toàn màu hồng”, giàu sang có tiếng

Bên cạnh tư duy văn minh, trái tim nhân đạo, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh còn là một “bà trùm” bất động sản. Cô có cả loạt bất động sản đắt giá tại Thụy Sĩ, Pháp, Malaysia và Hong Kong (Trung Quốc), ước tính lên đến 40 triệu USD (hơn 900 tỷ đồng). Trước đó, Dương Tử Quỳnh từng đầu tư 4,4 triệu USD (gần 100 tỷ đồng) vào chuỗi căn hộ sang trọng ở San Francisco.

Hiện tại, Dương Tử Quỳnh sống tại 1 căn hộ xa xỉ ở Thụy Sĩ. Không gian đậm chất hoàng gia của cô và chồng tỷ phú Jean Todt khiến nhiều người choáng ngợp khi chiêm ngưỡng. Đặc biệt, giá trị của căn hộ cô đang sống có giá lên đến hàng chục triệu USD.

Từ nhỏ, Dương Tử Quỳnh đã được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình giàu có. Bộc lộ năng lực nghệ thuật sớm, cô theo đuổi lĩnh vực diễn xuất và đạt nhiều thành tựu đáng nể trong sự nghiệp của mình. Khi bén duyên với tỷ phú Jean Todt, cuộc sống của nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh càng thêm giàu có. Ông xã là tỷ phú nổi danh, cô lại là diễn viên “hái ra tiền” trong làng giải trí, khối tài sản khổng lồ mà cặp đôi sở hữu làm nhiều người phải trầm trồ.

Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, Dương Tử Quỳnh dành nhiều thời gian bên ông xã giàu có. Cặp đôi thường tận hưởng cuộc sống giàu sang, toát lên sự sang chảnh ngút ngàn hiếm ai bằng.

