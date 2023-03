Trở thành sếp lớn Gucci, đây là cách Emma Watson quản lý khối tài sản hơn 2.000 tỷ: Rất thông minh và chẳng cần hào nhoáng

Emma Watson là một nữ diễn viên, nhà sản xuất kiêm nhà hoạt động xã hội người Anh. Ở cương vị diễn viên, cô được biết đến nhiều nhất với vai diễn Hermione Granger trong loạt phim bom tấn Harry Potter.

Ngoài ra, cô cũng đã đóng các vai chính trong nhiều bộ phim kinh phí lớn khác nhau như Noah, Người Đẹp và Quái Vật, Little Women...

Watson đã được đưa vào danh sách Nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới của Forbes và Vanity Fair và cũng từng được vinh danh với không ít giải thưởng danh giá bao gồm cả giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc (BAFTA).

Nhờ sự nổi tiếng, Emma Watson kiếm được khá nhiều tiền từ công việc diễn xuất và quảng cáo cho các thương hiệu. Cô hiện có giá trị tài sản ròng lên tới 85 triệu USD (tương đương 2.016 tỷ VNĐ), theo Celebrity Net Worth.

Tờ The Richest đã liệt kê cách quản lý tài sản, bao gồm các khoản thu - chi của cô như sau:

1. Nguồn thu: Diễn xuất

Emma Watson góp mặt trong một số bộ phim bom tấn, bao gồm cả loạt phim Harry Potter hay phim Người Đẹp và Quái Vật. Chỉ tính riêng vai diễn Hermione Granger đã đem tới cho cô khoảng 70 triệu đô la từ nhượng quyền thương mại Harry Potter, với thu nhập 30 triệu đô la từ hai phần cuối cùng của nhượng quyền thương mại, theo Cosmopolitan.

Cô cũng đã được trả một khoản tiền khổng lồ lên tới 15 triệu đô la cho vai diễn trong Beauty And The Beast năm 2017.

2. Nguồn chi: Từ thiện và nhiều hoạt động xã hội

Emma Watson là người ủng hộ cho các quyền lợi của phụ nữ lâu năm, đồng thời là Đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc (LHQ), vận động cho vấn đề bình đẳng giới và quyền của phụ nữ, từ năm 2014.

Cô đã đến các quốc gia như Zambia và Bangladesh để thúc đẩy vấn đề giáo dục cho phụ nữ. Cô chính là “mạnh thường quân” kín tiếng, được cho là đã âm thầm quyên góp 1,4 triệu đô la cho Quỹ Bình đẳng và Công lý Vương quốc Anh - một tổ chức đấu tranh cho quyền của phụ nữ, theo báo cáo của The Richest.

3. Nguồn thu: Đại sứ thương hiệu lớn

Emma Watson là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất thế giới, không ai mà không biết. Điều đó giúp cô liên tục lọt vào “mắt xanh” của một số tập đoàn đa quốc gia, được đề nghị trở thành Đại sứ thương hiệu danh giá của họ.

Theo The Richest, nữ ngôi sao hiện đã nắm trong tay rất nhiều danh hiệu Đại sứ thương hiệu bao gồm gã khổng lồ thời trang Burberry, thương hiệu mỹ phẩm và nước hoa Pháp cao cấp Lancome, nhiều thương hiệu thời trang cao cấp lớn khác như Calvin Klein và Dolce & Gabbana…

Theo báo cáo của Celebrity Net Worth, cô ấy đã kiếm được 5-10 triệu đô la mỗi năm từ các danh phận này.

4. Nguồn chi: Xe hơi

Emma Watson không phải là một người đam mê xe hơi hào nhoáng như các đồng nghiệp của mình. Thay vào đó, cô chú trọng đến tính tiện lợi và chất lượng thực sự của chiếc xe.

Bộ sưu tập của cô ấy bao gồm một chiếc Cadillac Escalade trị giá 95.000 đô la, một chiếc Audi S3 trị giá 43.000 đô la và chiếc ô tô mà cô ấy đã mua từ đồng lương đầu tiên của mình, một chiếc Toyota Prius màu bạc trị giá 30.000 đô la.

Bộ sưu tập xe hơi của cô có thể khiêm tốn, nhưng chúng vẫn trị giá gần 200.000 USD.

5. Nguồn thu: Kinh doanh

Emma Watson nổi tiếng với những lựa chọn thời trang độc đáo, bao gồm quần áo làm từ vật liệu bền vững. Cô là người đi đầu trong lĩnh vực thời trang bền vững và thậm chí đã bước trên thảm đỏ với trang phục bền vững.

Nhờ những hoạt động tích cực của mình, cô được bổ nhiệm làm thành viên trẻ nhất trong Hội đồng quản trị của đế chế thời trang Pháp Kering, tập đoàn nắm trong tay hàng loạt thương hiệu xa xỉ nổi tiếng như Gucci và Yves Saint Laurent. Watson điều hành Ủy ban phát triển bền vững của Kering.

6. Nguồn chi: Bất động sản

Do thu nhập cao từ sự nghiệp diễn xuất, Emma Watson có đủ khả năng sở hữu bất kỳ tài sản nào cô ấy muốn, nhưng cô gái thông minh vẫn thể hiện sự khiêm tốn trong việc mua bất động sản.

Khi 18 tuổi, cô đã mua một căn nhà gỗ trượt tuyết ở Pháp với giá 1,2 triệu đô la và chi thêm hàng nghìn đô la cho việc cải tạo, tùy chỉnh, theo Strange Buildings.

Lần mua BĐS tiếp theo của Watson là một ngôi nhà cổ điển trị giá 3,3 triệu đô la ở Canonbury Place, London, để tiện cho việc sinh sống.

7. Nguồn chi: Bảo mật cá nhân

Đây thường được khen là khoản chi thông minh và “có tầm” nhất của Emma Watson. Là người nổi tiếng nhưng cô rất nhạy cảm về cuộc sống riêng tư và sự an toàn của bản thân. Watson thậm chí không chụp ảnh tự sướng với người hâm mộ do lo ngại về an ninh, vì cô ấy đã từng bị theo dõi vào năm 2013 trên phim trường.

Nỗi lo lắng thường trực về an ninh khiến cô mạnh tay chi trả khoảng 150.000 đô la mỗi năm để chỉ định một cựu sĩ quan NYPD làm vệ sĩ riêng cho mình.

Có thể thấy, dù kiếm được khối tài sản trị giá hàng triệu đô la ở độ tuổi rất trẻ, nhưng Emma Watson lại rất chín chắn và thông minh trong việc chi tiêu, quản lý tài sản một cách bền vững.

Không giống như những siêu sao Hollywood khác, nữ diễn viên không có những khoản chi tiêu xa hoa đáng kể mà chủ yếu đầu tư tiền của mình vào công tác xã hội và bảo tồn thiên nhiên.

Watson không ngừng làm việc để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn thay vì tiêu tiền một cách vô tâm.

*Nguồn: The Richest