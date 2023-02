"Người kiến" Paul Rudd xây dựng khối tài sản hơn 1,6 nghìn tỷ đồng như thế nào?

Vừa mới đây, Paul Rudd đã quay trở lại màn ảnh lớn với Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Người Kiến Và Chiến Binh Ong: Thế Giới Lượng Tử). Bộ phim đã trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trên các nền tảng MXH.

Bên cạnh đó, nhân vật được nhắc đến khá nhiều là nam diễn viên nổi tiếng Paul Rudd, người đã đóng vai người kiến. Nhờ sự thành công trong sự nghiệp, hiện tại nam diễn viên đang sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới 70 triệu đô la (hơn 1,6 nghìn tỷ đồng), theo The Celebrity Net Worth. Vậy, Paul Rudd đã xây dựng khối tài sản của mình như thế nào?

Ảnh: Marvel

Thu nhập đa dạng không chỉ đến từ nghề diễn

Từ năm 2018 đến 2019, Paul Rudd đã trở lại trong bộ phim Ant-Man and the Wasp (Người Kiến và Chiến binh Ong) và Avengers: Endgame (Biệt đội siêu anh hùng: Hồi kết), kiếm được 41 triệu đô la. Bên cạnh đó, ngoài là diễn viên chính, Paul Rudd còn nhận một phần doanh thu khi là biên kịch của Người Kiến và Chiến binh Ong.

Trước khi xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh lớn, Paul Rudd đã nổi tiếng hơn nhờ loạt phim truyền hình Friends (Những người bạn). Nam diễn viên cũng tham gia sản xuất chương trình truyền hình Party Down.

Paul Rudd không có công ty sản xuất. Tuy nhiên, nam diễn viên nổi tiếng với vai trò Nhà sản xuất cho một số bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng. Anh đã cộng tác với bậc thầy hài kịch Judd Apatow với tư cách là Nhà sản xuất điều hành cho các bộ phim hài do Judd Apatow đóng vai chính. Thành công phòng vé đã mang lại cho Paul Rudd hàng triệu đô la. Bên cạnh đó, nam diễn viên đóng vai một người đàn ông độc thân đang gặp khó khăn trong mùa đầu tiên của loạt phim hài Living With Yourself (Tôi và chính tôi). Ngoài vai chính, anh còn là nhà sản xuất của chương trình.

Nam diễn viên cũng có những hợp đồng quảng cáo béo bở. Paul Rudd đã từng làm việc với Hyundai - nhà sản xuất ô tô toàn cầu cũng như gã khổng lồ trong ngành điện tử Samsung. Ngoài ra, anh cũng hợp tác với công ty trò chơi điện tử Nintendo, xuất hiện trong các quảng cáo và kiếm được một khoản tiền khá lớn từ hợp đồng với với EA Sports. Paul Rudd kiếm được từ 1 đến 2 triệu đô la một năm từ một số hợp đồng quảng cáo.

Ảnh: instagram @paulrudd_

Lối sống tiết kiệm, kiểm soát chi tiêu

Nam diễn viên là một trong những người nổi tiếng mà công chúng không có nhiều thông tin liên quan đến nơi ở. Theo một số nguồn tin ít ỏi, ngôi sao cư trú ở West Village. Một ngôi nhà điển hình trong khu vực có giá 1,9 triệu đô la và tiền thuê một tháng là khoảng 3.500 đô la.

Paul Rudd còn được biết là một người có trái tim ấm áp khi đã mua một cửa hàng kẹo để giúp đỡ một người bạn. Anh cũng đã quyên góp khá nhiều cho những người khó khăn, hỗ trợ lập kế hoạch gây quỹ cho bệnh viện.

Phần lớn trong những lần xuất hiện của mình, Paul Rudd thể hiện bản thân không quan tâm đến thời trang, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không mua những món đồ cổ điển, tinh xảo. Nam diễn viên đã xuất hiện tại lễ trao giải Oscar với chiếc đồng hồ IWC Portugieser trị giá 12.700 USD. Trong những sự kiện sang trọng, yêu cầu sự nghiêm túc, Paul Rudd vẫn khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền phù hợp với bối cảnh.

Theo The Richest