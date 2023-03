Justin Bieber chi tiêu khối tài sản 7,1 nghìn tỷ đồng như thế nào mà cảm thấy cô đơn?

Justin Bieber, nam nghệ sĩ người Canada, đã phát hành album đầu tay "My World" khi chỉ mới 15 tuổi. Với sự nghiệp rất thành công, nam ca sĩ từng là người nổi tiếng dưới 30 tuổi kiếm tiền nhiều nhất, theo Forbes năm 2014.

Tuy nhiên, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, trong một chia sẻ với tờ GQ năm 2021, Justin Bieber chia sẻ bản thân bản thân cảm thấy cô đơn vì kiếm nhiều tiền. Cụ thể, Justin Bieber thường tự hỏi bản thân rằng: "Liệu tôi có thể sống một cuộc sống bình thường không? Liệu tôi có quá coi trọng bản thân và ích kỷ vì tôi chỉ kiếm tiền và làm tất cả những việc này. Sau đó, tôi bị bỏ lại một mình vào cuối đời? Ai lại muốn sống cô đơn theo cách đó?".

Trên thực tế, theo The Celebrity Net Worth, cho đến nay khối tài sản ròng của Justin Bieber khoảng 300 triệu đô la (khoảng 7,1 nghìn tỷ đồng). Hãy cùng tìm hiểu xem nam ca sĩ đã kiếm và chi tiêu khối tài sản của mình như thế nào.

Justin Bieber

Đa dạng thu nhập

1. Âm nhạc

Chuyến lưu diễn đầu tiên của Justin Bieber, My World (2010-2011) đã thu về 53,3 triệu USD. Sau đó, nam ca sĩ đã kiếm được 69,9 triệu đô và hơn 250 triệu đô la với các chuyến lưu diễn lần lượt là Believe (2012-2013) và Purpose World Tour (2016 -2017), theo Billboard.

Bên cạnh đó, từ My World năm 2009 cho đến Justice năm 2021, Bieber đều cho ra mắt những bản hit No.1 trên BXH. Trên thực tế, anh chàng là nhạc sĩ trẻ nhất có 8 album đạt hạng nhất trên bảng xếp hạng Billboard 200 - kỷ lục trước đây do Elvis Presley nắm giữ. Theo CNBC, tính đến năm 2021, nam ca sĩ đã bán được hơn 70 triệu album trên toàn thế giới.

2. Phim tài liệu

Bộ phim tài liệu "Never Say Never" của Justin Bieber năm 2011 đã trở thành bộ phim hòa nhạc thành công nhất cho đến nay ở Mỹ. Nó đã mang về 29,5 triệu đô la trong thời gian đầu công chiếu và thu về tổng cộng 73 triệu đô la, theo Billboard.

Phim tài liệu tiếp theo năm 2013 của Justin Bieber, "Believe", mở màn với 4,5 triệu đô la doanh thu. Nam ca sĩ cũng hợp tác với Amazon Studios vào năm 2021 cho bộ phim tài liệu "Justin Bieber: Our World".

3. Gặt hái nhiều thành công trên YouTube

Justin Bieber là một trong những nghệ sĩ hàng đầu trên YouTube, với hơn 70 triệu người đăng ký và hơn 29,8 tỷ lượt xem cho đến nay kể từ khi ra mắt nền tảng này vào năm 2007.

Năm 2020, nam ca sĩ cũng phát hành loạt phim tài liệu gồm 10 phần, "Justin Bieber: Seasons" trên YouTube. Theo Variety, YouTube đã trả khoảng 20 triệu đô la cho Justin Bieber.

4. Hợp tác với một số thương hiệu lớn

Một trong những hợp đồng quảng cáo nổi tiếng nhất của Justin Bieber là với Calvin Klein. Nhờ thương vụ này, nhãn hàng đã tăng doanh số bán hàng và lượng người theo dõi trên MXH chóng mặt.

Trước đó, vào năm 2010, nam ca sĩ đã ký hợp đồng với Proactiv và ngay sau đó, Justin Bieber đã hợp tác với Nicole. Ngoài ra, Bieber đã có hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn như Adidas, Beats by Dre, Best Buy, T-Mobile, Schmidt's và Vespa .

5. Thương hiệu riêng

Justin Bieber cũng đã phát hành 7 loại nước hoa. Nước hoa đầu tay của anh chàng - Someday đã trở thành nước hoa mới dành cho phụ nữ bán chạy nhất vào năm 2011, theo New York Times.

Chi tiêu "mạnh tay"

1. Chi một phần lớn tài sản cho BĐS

Ở tuổi 18, Justin Bieber đã chi 6,5 triệu USD để mua căn nhà ở Calabasas, California. Sau đó anh chàng bán lại cho Khloé Kardashian với giá 7,2 triệu USD vào năm 2014.

Nam ca sĩ cũng đã từng thuê những căn hộ và ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la ở Beverly Hill. Sau khi đến London, nam ca sĩ đã thuê căn biệt thự với giá khoảng 132 nghìn đô la/ tháng. Đến năm 2018, Justin Bieber trở lại California thuê biệt thự trị giá 9,6 triệu đô la ở Hollywood với giá khoảng 55 nghìn đô la/ tháng. Nhưng ngay sau đó, anh chàng đã bỏ ra 5 triệu đô la để mua 1 ngôi nhà ở Ontario, Canada.

Sau khi kết hôn với Hailey Bieber, cặp đôi đã tậu biệt thự trị giá 8,5 triệu đô la ở Beverly Hills. Họ đã bán ngôi nhà đó sau 2 năm với giá chỉ dưới 8 triệu đô la, đồng thời "nâng cấp" lên 1 căn biệt thự trị giá 25 triệu đô la ở Los Angeles.

Justin Bieber và Hailey Bieber

2. Bộ sưu tập xe hơi ấn tượng

Theo The Richest, tính đến năm 2021, Justin Bieber sở hữu tổng cộng hơn chục chiếc ô tô trị giá hơn 4 triệu USD. Một số xe hơi đắt nhất trong bộ sưu tập bao gồm chiếc Lamborghini Aventador và Mercedes Maybach S600.

Theo Insider