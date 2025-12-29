Nữ diễn viên Việt từng bị chồng cũ đe doạ giờ viên mãn, đã lên chức còn nuôi dạy con trai cực phẩm

Sau bốn năm chung sống với doanh nhân người Pháp Thierry Blanc, Phi Thanh Vân và chồng đường ai nấy đi. Năm 2014, cô tái hôn với Nguyễn Bảo Duy, người kém hai tuổi, cả hai có một con trai nhưng cuộc hôn nhân cũng kết thúc năm 2017.

"Nữ hoàng dao kéo" từng kể lại thời gian khủng hoảng khi Bảo Duy liên tục tấn công, đòi con trai đến mức rút kiếm dọa chém vợ. Nữ diễn viên cho biết Bảo Duy đã đập phá nhà cửa trong ngày 30 Tết, sau đó tiếp tục đột nhập vào nhà đập phá cúp và những giải thưởng cô đạt được. Sau cuộc tấn công, Bảo Duy đã gửi lời xin lỗi đến vợ cũ và con trai vì đã không kiểm soát hành vi khi uống rượu và tâm lý bất ổn.

Sau sóng gió, nữ nghệ sĩ hiện có cuộc sống viên mãn bên người yêu là doanh nhân. Cô được bổ nhiệm chức vụ Phó viện trưởng Viện Văn hóa, thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực, trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trong vòng 2 năm.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, Phi Thanh Vân từng đảm nhiệm vị trí Phó trưởng đại diện văn phòng Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại TP.HCM và Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông phía Nam thuộc Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phi Thanh Vân

Con trai của Phi Thanh Vân năm nay 9 tuổi, được nhận xét thông minh, ngoan ngoãn. Trước đó, Phi Thanh Vân cũng tự hào chia sẻ, bé Tấn Đức đã được cô giáo "nhờ" làm trợ giảng trong tiết học, hướng dẫn các bạn đọc bài. Mặc dù chỉ mới 7 tuổi, nhưng con trai Phi Thanh Vân lại toát lên khi chất tự tin, không run rẩy khi đứng trước lớp và bình tĩnh dõng hướng dẫn các bạn một cách rành mạch.

Cựu người mẫu cùng từng cho biết: "Có một điều tôi rất tự hào là, ở trong khối con học ở trường thì bé là một trong những học sinh xuất sắc nhất về tiếng Anh. Hầu như tất cả những gì thầy hỏi, bé đều biết và có thể trả lời đầy đủ. Bé biết nhiều hơn chương trình ở trường dạy, và nói chuyện như người bản địa".

Bé Tấn Đức tự lập từ bé, thông minh, sử dụng tiếng Anh thành thạo. Nữ diễn viên cho biết con trai Tấn Đức tỏ ra thích sách. Cô dạy con trên tinh thần khuyến khích bé tự học hỏi, tìm hiểu những điều mới mẻ quanh mình, để con phát huy tối đa năng khiếu cá nhân, hình thành những thói quen tốt từ nhỏ.

Được biết, thuở nhỏ đi học, Phi Thanh Vân hay bị bạn gọi là "Vân mọt sách" vì chỉ toàn thích học. Sau này kể cả khi đã có tuổi, làm đủ nghề thì cô vẫn dành nhiều thời gian tham gia thêm các khóa học để nâng cao kiến thức, rèn luyện bản thân. Cũng vì thế mà Tấn Đức được thừa hưởng sự ham học từ mẹ.

Trong việc dạy dỗ con, Phi Thanh Vân kết hợp nhiều ưu điểm trong cách dạy con của mẹ Do Thái, Nhật, Mỹ và Việt Nam. Cô chú trọng rèn cho con tự lập, làm mọi việc vừa sức với khả năng mà không cần đến sự giúp đỡ của người lớn. Trong gia đình của Phi Thanh Vân, câu nói "cháu hư tại bà" là hoàn toàn sai, bởi để con trai lớn lên thông minh, ngoan ngoãn như hiện tại, Phi Thanh Vân có sự hỗ trợ rất lớn từ mẹ ruột trong việc giáo dục, dạy dỗ.

Diễn viên Phi Thanh Vân hạnh phúc khi con trai coi bạn trai U60 của cô như cha ruột và được anh chăm sóc, dạy dỗ rất chân thành.

"Anh không cố chứng minh điều gì mà luôn đối xử chân thành với bé. Anh tôn trọng cảm xúc, dạy dỗ bằng văn minh, không bắt con nghe lời mà dạy con hiểu giá trị của kỷ luật, tử tế và yêu thương. Tấn Đức cũng mến anh, tin anh và đón nhận anh như một người cha ấm áp, không khác gì ruột thịt", cô cho biết.

Tổng hợp