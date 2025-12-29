Gameshow Đấu Trường Thông Thái bùng nổ với slogan “xem 1 biết 10 - nhận thưởng qua MoMo” khiến các học bá đổ rần rần

Theo đó, song song với khung giờ phát sóng lúc 21h thứ Hai hằng tuần, chương trình mở cổng Đấu Trường MoMo trên MoMo vào 22h, từ 24/11/2025 đến 09/02/2026. Cách kết hợp này giúp nội dung truyền hình được nối dài sang nền tảng số, nơi khán giả không chỉ xem mà trực tiếp "vào sân" thử sức.

Xem trên TV, chơi trên MoMo – trải nghiệm hai màn hình liền mạch

Bên cạnh việc đồng hành cùng chương trình trên sóng truyền hình, MoMo còn tích hợp module Đấu Trường Thông Thái ngay trong ứng dụng thông qua game Đấu Trường MoMo, cho phép người dùng tham gia trả lời câu hỏi đồng thời với thời điểm phát sóng, hình thành trải nghiệm "xem và chơi song song" giữa TV và nền tảng số.

Theo đó, sân chơi Đấu Trường MoMo – phiên bản online của chương trình – diễn ra vào 22h thứ Hai hằng tuần, từ 24/11/2025 đến 09/02/2026, nơi người chơi có thể đấu trí và nhận Xu đổi voucher đa dịch vụ trị giá lên tới 2.000.000 đồng ngay trên MoMo.

Thay vì chỉ theo dõi diễn biến trên trường quay, khán giả có thể mở MoMo để tham gia phiên bản online, trả lời câu hỏi theo cùng nhịp chơi và tích lũy phần thưởng trực tiếp trên ứng dụng. Toàn bộ hành trình từ tham gia, ghi nhận kết quả đến nhận thưởng đều diễn ra liền mạch trên MoMo, đòi hỏi hệ thống vận hành ổn định, xử lý real-time và đảm bảo an toàn thông tin khi có lượng lớn người dùng cùng tham gia – yếu tố giúp MoMo trở thành nền tảng được lựa chọn đồng hành cùng chương trình.

1 phút - 10 câu hỏi: Cuộc chơi của tốc độ, tri thức và chiến lược

Điểm khiến Đấu Trường Thông Thái nhanh chóng gây chú ý là format "xem 1 biết 10". Chỉ trong 1 phút, người chơi phải trả lời 10 câu hỏi liên tiếp, đòi hỏi kiến thức nền, phản xạ nhanh và khả năng ra quyết định trong thời gian rất ngắn.

Trong mỗi tập, ba người chơi lần lượt trải qua các vòng Mở tài khoản – Tích lũy – Đầu tư thông minh, với cơ chế loại trực tiếp để tìm ra người chiến thắng. Tổng giá trị giải thưởng có thể lên tới 35 triệu đồng mỗi tập vòng loại, 60 triệu ở tập bán kết, và 100 triệu đồng cho người thắng chung kết. Đáng chú ý, nếu không có người chiến thắng cuối cùng, phần thưởng sẽ được chuyển sang cho khán giả tham gia chương trình trên VTVGo, mở rộng cơ hội cho cộng đồng người xem và giải thưởng sẽ được chuyển về MoMo.

Dưới sự dẫn dắt duyên dáng, hóm hỉnh và "lầy lội vừa đủ" của MC Ngọc Huy, Đấu Trường Thông Thái giữ được nhịp sôi nổi và tràn đầy năng lượng trong suốt thời gian phát sóng. Sự góp mặt của những người chơi trong nhiều ngành nghề lĩnh vực trong đó có các học bá là cựu "nhà leo núi" của Đường lên đỉnh Olympia càng khiến không khí trường quay thêm phần gay cấn, phấn khích, và kịch tính.

Đấu Trường Thông Thái: Khi khán giả được chơi thật, thưởng thật, học thật

Theo thông tin từ Ban tổ chức, toàn bộ phần thưởng của Đấu Trường Thông Thái được chi trả thông qua MoMo, ứng dụng fintech hàng đầu Việt Nam được VTV lựa chọn làm đối tác. Để tích hợp tính năng trả thưởng trực tiếp ngay tại chương trình, hệ thống cần đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật khắt khe như khả năng xử lý giao dịch thời gian thực, đảm bảo an toàn thông tin, và vận hành ổn định trên phạm vi toàn quốc. MoMo được chọn nhờ hạ tầng công nghệ đã phục vụ hơn 30 triệu người dùng cùng hệ thống bảo mật đạt chuẩn quốc tế.

Nhờ vậy, người chiến thắng có thể nhận thưởng trực tiếp qua ứng dụng, giúp quy trình trở nên nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện hơn so với hình thức chi trả truyền thống. Việc VTV hợp tác với một nền tảng fintech nội địa cũng phản ánh xu hướng số hóa trong lĩnh vực truyền hình, nơi công nghệ được ứng dụng để nâng cao trải nghiệm khán giả và tối ưu vận hành.

Đối với MoMo, việc đồng hành cùng các chương trình truyền hình lớn không phải lần đầu tiên, mà đã trở thành một phần trong "heritage" của doanh nghiệp. Từ chương trình Tường Lửa - The Wall năm 2019 với mô hình "tiếp phát đồng thời" tiên phong tại Việt Nam, đến việc xây dựng cổng bình chọn cho nhiều chương trình và giải thưởng của các đơn vị, đối tác lớn trên cả nước, MoMo đã nhiều lần chứng minh năng lực hạ tầng, khả năng tương tác thời gian thực và độ tin cậy khi phục vụ hàng triệu người dùng cùng lúc. Chính nền tảng công nghệ quy mô lớn này giúp MoMo tiếp tục được VTV lựa chọn cho các dự án đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn thông tin, bảo mật và vận hành cao nhất.

Trong bối cảnh khán giả trẻ có xu hướng tìm kiếm những hình thức giải trí ngắn gọn, mang tính tương tác cao, Đấu Trường Thông Thái được xem là một thử nghiệm đáng chú ý của VTV3. Sự kết hợp giữa nội dung truyền hình và nền tảng số như MoMo cho thấy nỗ lực của các đơn vị sản xuất trong việc đổi mới, giúp tri thức trở nên gần gũi hơn với công chúng theo cách hiện đại, tự nhiên và phù hợp với thời đại số.

Và nếu bạn tự tin vào vốn hiểu biết của mình, đừng chỉ xem, hãy mở MoMo vào 22H thứ Hai hàng tuần tại game "Đấu Trường MoMo" và thử sức ngay. Biết đâu, chỉ sau 1 phút, bạn đã trở thành người tiếp theo bước lên "đấu trường" và nhận thưởng thật từ chính chiếc điện thoại trong tay của mình

"Đấu Trường Thông Thái - Xem 1 Biết 10" phát sóng lúc 21h thứ Hai hàng tuần trên VTV3, đồng thời mở cổng chơi song song trên ứng dụng MoMo vào lúc 22H. Hãy sẵn sàng bật TV, mở app và cùng bước vào sân chơi đấu trí hấp dẫn dịp cuối năm này.