Nữ diễn viên SN 1985 giải nghệ ở tuổi 39: Giờ làm mẹ đơn thân, sống trong biệt thự mặt tiền ở Sài thành

Không gian sống của nữ nghệ sĩ gây ấn tượng với thiết kế rộng rãi, hiện đại, đề cao sự thoáng đãng và cách bố trí nội thất gọn gàng, tinh tế.

Ngọc Lan (SN 1985) là nữ diễn viên, người mẫu và MC quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khoảng năm 2003-2004, ghi dấu ấn qua hơn 150 bộ phim truyền hình và được khán giả ưu ái gọi là “kiều nữ màn ảnh Việt”. Sau hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, tháng 8/2024, ở tuổi 39, Ngọc Lan chính thức thông báo giải nghệ, khép lại hành trình diễn xuất và rút khỏi các hoạt động showbiz. Rời xa ánh đèn sân khấu, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chăm sóc con trai và điều hành công việc kinh doanh riêng trong lĩnh vực ăn uống, mỹ phẩm. Hiện Ngọc Lan sống cùng con trai và mẹ ruột trong một căn biệt thự mặt tiền tại TP.HCM, nơi được cô chăm chút với nhiều mảng xanh và những góc nhỏ mang đậm dấu ấn cá nhân.

Biệt thự nơi Ngọc Lan sống cùng con trai và mẹ ruột sở hữu diện tích rộng rãi, nổi bật với tông trắng chủ đạo và phong cách thiết kế hiện đại, thoáng mở. Ngay từ bên ngoài, căn nhà đã gây chú ý với nhiều mảng xanh được bố trí tại khu vực cổng và ban công, vừa tô điểm cho mặt tiền vừa giúp tổng thể trở nên mềm mại, gần gũi với thiên nhiên hơn.

Bên trong biệt thự tiếp tục mở ra không gian rộng rãi, hiện đại với cách bố trí khoa học, gọn gàng nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, đẹp mắt. Phòng khách được dành một khoảng diện tích tương đối rộng, bài trí bộ sofa màu be kết hợp bàn trà mặt kính, tạo cảm giác nhẹ nhàng và sang trọng. Không cần quá nhiều đồ decor, một bức tranh nghệ thuật treo trên tường cũng đủ trở thành điểm nhấn, giúp không gian thêm tinh tế mà không bị rườm rà.

Ngay cạnh khu vực bàn trà mặt kính còn có thêm một bàn trà mặt vân đá kết hợp cùng những chiếc ghế sofa, phần nào cho thấy diện tích tiếp khách khá rộng rãi. Từ đây, tầm nhìn hướng thẳng đến hệ tủ trưng bày, vừa có tác dụng lưu trữ và decor vừa khéo léo tạo khoảng ngăn cách giữa khu vực phòng khách và bàn ăn mà không khiến không gian bị chia cắt. Nhờ hệ cửa kính lớn cùng phần trần cao, khu vực sinh hoạt chung trong biệt thự của Ngọc Lan luôn giữ được vẻ thoáng đãng, đồng thời đón nhiều ánh sáng tự nhiên vào nhà.

Khu vực ăn uống được bố trí thoáng đãng khi nằm ngay cạnh cửa sổ lớn, giúp không gian luôn ngập ánh sáng tự nhiên. Tại đây, Ngọc Lan lựa chọn một bàn ăn gỗ dài, kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch, kết hợp cùng hệ tủ gỗ phía sau tạo sự đồng điệu về màu sắc và chất liệu. Cách bài trí này không chỉ mang đến cảm giác ấm cúng cho những bữa cơm gia đình mà còn giúp khu vực ăn uống trở thành một phần hài hòa trong tổng thể không gian sinh hoạt chung.

Ngọc Lan hiếm khi chia sẻ toàn cảnh không gian sống nhưng vẫn thường đăng tải những hình ảnh đời thường tại gia, qua đó hé lộ nhiều góc nhà đẹp mắt. Có thể thấy, biệt thự của nữ diễn viên luôn ngập tràn sắc xanh và những gam màu tươi tắn từ cây cối, hoa lá. Cô thường đặt những bình hoa nhỏ ở nhiều vị trí khác nhau, từ bàn bếp, bàn phòng khách đến các hệ tủ trưng bày, vừa tạo điểm nhấn mềm mại vừa giúp không gian thêm sinh động, gần gũi.

Góc phòng ngủ của Ngọc Lan được thiết kế theo hướng hiện đại, đơn giản mà thanh lịch và ấm cúng. Nữ diễn viên cũng khéo léo đặt những bình hoa nhỏ xinh ở góc tủ, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho không gian nghỉ ngơi. Đáng chú ý, phía đầu giường còn có một bức chân dung khổ lớn, vừa trở thành điểm nhấn nghệ thuật vừa mang đậm dấu ấn cá nhân của nữ diễn viên.