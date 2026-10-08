7 sai lầm khi dùng bếp gas nhiều gia đình mắc: Tốn tiền, nguy hiểm

Một số thói quen tưởng vô hại trong quá trình sử dụng có thể khiến gia đình tiêu tốn nhiều gas hơn cần thiết, đồng thời làm tăng nguy cơ cháy nổ, bỏng hoặc rò rỉ gas.

Dưới đây là 7 sai lầm thường gặp mà các gia đình nên kiểm tra lại.

1. Bật bếp rồi mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu

Một trong những cách gây lãng phí gas khá phổ biến là bật bếp trước, sau đó mới thái rau, lấy thịt, chuẩn bị gia vị hoặc tìm dụng cụ nấu ăn.

Trong khoảng thời gian đó, ngọn lửa vẫn cháy nhưng không tạo ra nhiệt hữu ích cho món ăn.

Cách đơn giản là chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu trước khi bật bếp. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, mới bắt đầu đun nấu. Thói quen này không chỉ giúp tiết kiệm gas mà còn hạn chế việc người nấu phải rời mắt khỏi bếp trong lúc ngọn lửa đang hoạt động.

2. Lúc nào cũng bật lửa thật lớn

Nhiều người nghĩ rằng lửa càng lớn thì thức ăn càng nhanh chín. Tuy nhiên, nếu ngọn lửa vượt ra ngoài đáy nồi, một phần nhiệt sẽ bị thất thoát ra môi trường thay vì truyền vào nồi.

Đặc biệt, với những món cần đun lâu, việc duy trì ngọn lửa lớn trong thời gian dài có thể khiến lượng gas tiêu thụ tăng lên mà hiệu quả nấu nướng không tương xứng.

Khi nấu, nên điều chỉnh ngọn lửa vừa đủ để tập trung vào đáy nồi. Với món đã sôi, có thể giảm lửa tùy theo yêu cầu của món ăn.

Ảnh minh họa.

3. Dùng nồi không phù hợp với bếp

Nồi quá nhỏ, quá lớn hoặc có đáy không phù hợp cũng có thể làm giảm hiệu quả truyền nhiệt.

Nếu đáy nồi nhỏ hơn nhiều so với vùng lửa, nhiệt có thể thoát ra xung quanh. Ngược lại, sử dụng nồi quá lớn cho một lượng thức ăn nhỏ có thể khiến thời gian làm nóng kéo dài.

Gia đình nên chọn nồi có kích thước phù hợp với lượng thực phẩm và loại bếp đang sử dụng. Đáy nồi cũng cần được giữ sạch, tránh để lớp dầu mỡ hoặc cặn thức ăn bám lâu ngày.

4. Để bếp bám đầy dầu mỡ nhưng vẫn tiếp tục sử dụng

Sau nhiều lần nấu nướng, dầu mỡ và thức ăn có thể bám vào kiềng bếp, đầu đốt và các bộ phận xung quanh.

Nếu không vệ sinh thường xuyên, ngọn lửa có thể cháy không đều. Khi thấy lửa yếu, cháy không ổn định hoặc có biểu hiện bất thường, không nên cố sử dụng mà cần kiểm tra bếp.

Một dấu hiệu đáng chú ý là ngọn lửa không còn xanh ổn định mà xuất hiện màu vàng bất thường. Khi đó, gia đình nên kiểm tra và vệ sinh bếp, đồng thời nhờ người có chuyên môn kiểm tra nếu tình trạng không cải thiện.

5. Đặt khăn, giấy, túi nilon và chai dầu ngay cạnh bếp

Đây là một thói quen khá phổ biến trong những căn bếp nhỏ: khăn lau, giấy ăn, túi nilon, chai dầu ăn hoặc các vật dụng khác được đặt ngay bên cạnh bếp để tiện sử dụng.

Tuy nhiên, khu vực sát bếp thường có nhiệt độ cao và có ngọn lửa trực tiếp. Những vật liệu dễ cháy nếu đặt quá gần có thể trở thành nguồn gây cháy khi gặp nhiệt hoặc lửa.

Khu vực quanh bếp nên được giữ gọn gàng, thông thoáng. Những vật dễ bắt lửa cần đặt cách xa nguồn nhiệt.

6. Nấu xong chỉ tắt bếp mà quên khóa van gas

Nhiều người sau khi nấu xong chỉ vặn núm bếp về vị trí tắt rồi rời khỏi bếp.

Tốt nhất, gia đình nên hình thành thói quen kiểm tra và khóa van gas sau khi sử dụng. Đây là thao tác đơn giản nhưng giúp giảm nguy cơ gas tiếp tục thoát ra nếu xảy ra sự cố ở hệ thống đường dẫn hoặc thiết bị.

Bình gas cũng cần được đặt ở vị trí thông thoáng, tránh nguồn nhiệt và tránh va đập. Các bộ phận như dây dẫn, van, khớp nối cần được kiểm tra định kỳ.

7. Ngửi thấy mùi gas nhưng vẫn bật công tắc điện để kiểm tra

Đây là sai lầm đặc biệt nguy hiểm. Khi nghi ngờ có rò rỉ gas, không nên bật hoặc tắt công tắc điện, bật lửa, hút thuốc hoặc tạo ra bất kỳ nguồn phát tia lửa nào trong khu vực.

Nếu có thể thực hiện một cách an toàn, cần khóa van gas, mở cửa để thông thoáng và đưa mọi người ra khỏi khu vực có mùi gas. Không dùng lửa để tìm vị trí rò rỉ.

Nếu không thể tự xử lý an toàn, cần nhanh chóng liên hệ đơn vị chuyên môn để được hỗ trợ.