5 kiểu sơ mi rất hợp mùa thu, nhìn trẻ trung kiểu "old money" lại vừa giúp hack tuổi cực đỉnh

5 kiểu sơ mi dưới đây sẽ mang đến làn gió mới cho phong cách mùa thu, giúp chị em trông trẻ trung mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu cần thiết.

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ bằng những món trang phục vừa thanh lịch, vừa có khả năng biến hóa linh hoạt. Trong số đó, áo sơ mi luôn là item đáng đầu tư bởi chỉ cần thay đổi màu sắc, họa tiết hay cách phối đồ, diện mạo đã có thể trở nên khác biệt. Nếu sơ mi trắng cơ bản đôi khi tạo cảm giác quá quen thuộc, 5 kiểu sơ mi dưới đây sẽ mang đến làn gió mới cho phong cách mùa thu, giúp chị em trông trẻ trung mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu cần thiết.

1. Sơ mi chấm bi: Nét cổ điển giúp diện mạo thêm duyên dáng

Họa tiết chấm bi là lựa chọn đáng thử nếu chị em muốn làm mới phong cách mà không cần đến những thiết kế quá cầu kỳ. Những chấm tròn nhỏ trên nền vải tạo cảm giác vui mắt, nữ tính, đồng thời mang hơi hướng cổ điển rất hợp với không khí mùa thu. Để diện sơ mi chấm bi mà không bị cộng tuổi, chị em nên ưu tiên các thiết kế có phom dáng hiện đại, chất liệu mềm mại và họa tiết vừa phải. Sơ mi nền trắng chấm bi đen, nền đen chấm bi trắng hoặc những gam màu nâu, xanh navy đều dễ ứng dụng. Khi đi làm, hãy kết hợp áo với quần âu ống suông, chân váy chữ A hoặc quần jeans tối màu. Nếu muốn diện mạo trẻ trung hơn khi đi chơi, một chiếc sơ mi chấm bi phối cùng jeans xanh và giày bệt là lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả. Chỉ cần thêm thắt lưng mảnh hoặc túi xách có phom dáng gọn gàng, tổng thể đã đủ duyên dáng mà không mất đi sự thanh lịch.

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2. Sơ mi denim: Trẻ trung, phóng khoáng mà vẫn thời thượng

Nhắc đến những item có khả năng hack tuổi, sơ mi denim chắc chắn là cái tên khó bỏ qua. Chất liệu denim mang vẻ khỏe khoắn, có chút bụi bặm, giúp những bộ trang phục công sở vốn quen thuộc trở nên năng động hơn. Vào mùa thu, sơ mi denim đặc biệt phù hợp bởi có thể mặc riêng như một chiếc áo chính hoặc khoác ngoài áo thun mỏng khi trời se lạnh. Những thiết kế xanh denim cổ điển thường dễ phối nhất, trong khi denim xanh nhạt mang đến vẻ nhẹ nhàng, trẻ trung hơn. Một công thức dễ áp dụng là kết hợp sơ mi denim với quần âu màu be, trắng hoặc đen. Nếu yêu thích phong cách casual, chị em có thể diện áo cùng quần jeans, nhưng nên chọn hai sắc độ denim khác nhau để tạo sự phân tách rõ ràng. Với chân váy midi hoặc chân váy dài dáng suông, sơ mi denim lại mang đến vẻ nữ tính pha chút cá tính.

Điều quan trọng là chọn phom áo vừa vặn. Thiết kế quá rộng có thể khiến vóc dáng trông luộm thuộm, trong khi sơ mi denim có đường vai chuẩn và độ dài hợp lý sẽ giúp tổng thể gọn gàng hơn.

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3. Sơ mi kẻ sọc: Công thức mặc đẹp không bao giờ lỗi mốt

Nếu muốn tìm một kiểu sơ mi vừa hợp mùa thu, vừa dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh, chị em có thể bắt đầu với sơ mi kẻ sọc. Những đường kẻ dọc tạo cảm giác thanh thoát, giúp bộ trang phục có điểm nhấn mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện. Sơ mi kẻ sọc xanh trắng, nâu trắng hoặc đen trắng đều dễ kết hợp với các món đồ cơ bản trong tủ quần áo. Đặc biệt, những đường kẻ nhỏ và bảng màu hài hòa thường mang lại cảm giác tinh tế, phù hợp với môi trường công sở. Chị em có thể phối áo với quần âu ống rộng, chân váy bút chì hoặc quần jeans cạp cao. Khi thời tiết chuyển lạnh hơn, hãy khoác thêm blazer hoặc cardigan mỏng để tạo nhiều lớp trang phục mà vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng. Một mẹo nhỏ là không nên kết hợp quá nhiều họa tiết trong cùng một bộ đồ. Khi chiếc sơ mi đã có những đường kẻ nổi bật, quần và chân váy trơn màu sẽ giúp tổng thể cân bằng hơn. Đây cũng là cách để diện sơ mi kẻ sọc theo tinh thần thanh lịch, hiện đại mà không bị nhàm chán.

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4. Sơ mi màu pastel: Làm dịu diện mạo, tăng vẻ tươi tắn

Không phải cứ mặc màu nổi mới trông trẻ trung. Những gam pastel như hồng phấn, xanh baby blue, tím lavender hay vàng bơ cũng có thể giúp diện mạo trở nên tươi sáng, nhẹ nhàng hơn. Ưu điểm của sơ mi pastel là dễ tạo cảm giác mềm mại mà không quá ngọt ngào nếu được phối hợp đúng cách. Đây là lựa chọn phù hợp với chị em yêu thích phong cách nữ tính, tối giản hoặc muốn thay đổi khỏi những gam màu trung tính quen thuộc. Với môi trường công sở, sơ mi xanh nhạt phối cùng quần âu trắng hoặc be tạo nên tổng thể thanh lịch. Áo hồng phấn kết hợp chân váy nâu, trong khi sơ mi vàng bơ đi cùng quần jeans xanh cũng là những công thức trẻ trung, dễ ứng dụng. Để tránh cảm giác quá sến, chị em nên tiết chế phụ kiện và ưu tiên thiết kế có đường cắt gọn gàng. Một chiếc túi da trơn, đôi giày loafer hoặc giày mũi nhọn sẽ giúp bộ đồ pastel cân bằng giữa nét nữ tính và sự chỉn chu.

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5. Sơ mi viền ren: Nữ tính nhưng không hề già dặn

Ren thường gắn liền với vẻ lãng mạn, mềm mại. Khi được đưa vào phần cổ áo, nẹp cúc hoặc cổ tay sơ mi, chất liệu này giúp chiếc áo cơ bản trở nên nổi bật hơn mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí. Để diện sơ mi viền ren trẻ trung, chị em nên chọn những thiết kế có phần ren mảnh, đường viền tinh tế và phom dáng hiện đại. Sơ mi trắng viền ren, áo màu kem hoặc xanh nhạt đều dễ kết hợp với quần âu, chân váy midi và jeans. Khi đi làm, một chiếc sơ mi viền ren phối cùng quần suông sẽ tạo nên vẻ ngoài nữ tính nhưng vẫn chuyên nghiệp. Nếu muốn diện áo theo phong cách nhẹ nhàng khi đi chơi, chị em có thể kết hợp với chân váy chữ A, giày ballet flats và túi xách nhỏ. Điều cần lưu ý là không nên chọn đồng thời quá nhiều chi tiết bèo nhún, ren lớn và nơ bản rộng nếu mục tiêu là vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại. Một điểm nhấn vừa đủ sẽ giúp chiếc sơ mi giữ được nét duyên dáng mà không trở nên rườm rà.

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Từ sơ mi chấm bi cổ điển, sơ mi denim năng động đến sơ mi pastel dịu dàng hay sơ mi viền ren nữ tính, mỗi kiểu áo đều có cách riêng để làm mới diện mạo. Chị em không nhất thiết phải chạy theo xu hướng mới nhất, mà chỉ cần lựa chọn thiết kế phù hợp với vóc dáng, môi trường sử dụng và phong cách cá nhân. Để mặc sơ mi mùa thu đẹp hơn, hãy ưu tiên chất liệu có độ rủ vừa phải, phom áo gọn gàng và bảng màu dễ phối. Khi kết hợp cùng quần âu, chân váy hoặc jeans phù hợp, một chiếc sơ mi đơn giản cũng có thể trở thành điểm nhấn giúp tổng thể trông tươi tắn, hiện đại hơn. Bởi bí quyết hack tuổi không nằm ở việc cố mặc thật trẻ, mà ở cách lựa chọn trang phục khiến chị em cảm thấy tự tin, thoải mái và vẫn giữ được nét thanh lịch của mình.