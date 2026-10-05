Tiểu mỹ nhân 2k5 khiến "hung thần" Getty Images bất lực: Ống kính chẳng tìm nổi góc dìm, khoác gì lên người cũng cuốn

Không chỉ sở hữu visual “đánh bại” cả Getty Images, mỹ nhân này còn gây thương nhớ với style sành điệu.

Đến cả Getty Images - ống kính vốn được mệnh danh là "hung thần" của dàn sao - dường như cũng phải chịu thua trước nhan sắc của Anna (thành viên nhóm nhạc Kpop MEOVV). Những bức ảnh cận mặt gần như không qua chỉnh sửa tại các sự kiện thời trang mới đây vẫn cho thấy đường nét thanh tú, làn da sáng cùng gương mặt gần như chẳng có góc chết của nữ idol sinh năm 2005. Không khó hiểu khi Anna liên tục trở thành chủ đề gây sốt, thậm chí được nhiều khán giả xếp vào hàng những visual nổi bật nhất của Kpop Gen 5.

Visual của Anna liên tục gây sốt qua các bức ảnh của Getty Images. Nguồn: Getty Images

Nhưng càng theo dõi Anna, người ta càng nhận ra nhan sắc không phải lợi thế duy nhất của cô nàng. Từng có nhiều năm làm người mẫu tại Nhật Bản trước khi ra mắt cùng MEOVV, Anna sở hữu vóc dáng mảnh mai, tỷ lệ cơ thể đẹp và đặc biệt là gu ăn mặc ngày càng đáng chú ý. Nếu trên thảm đỏ hay tại tuần lễ thời trang, cô có thể hóa thành nàng thơ kiêu kỳ thì trở về với những khoảnh khắc đời thường, Anna lại chuộng cách lên đồ trẻ trung và có phần tinh nghịch hơn. Đáng nói, nhiều công thức phối đồ của Anna không hề xa vời mà khá dễ ứng dụng, đủ để các cô gái trẻ học lỏm vài chiêu cho tủ đồ hàng ngày của mình.

Một trong những outfit thể hiện rõ nét trẻ trung của Anna là set đen gồm áo sát nách dáng lửng và chân váy bèo tầng đồng bộ. Những lớp bèo vốn khá nữ tính nhưng nhờ phủ toàn bộ bằng sắc đen, tổng thể trông cá tính và không bị quá điệu. Áo ngắn kết hợp miniskirt còn giúp khoe eo, kéo tỷ lệ chân trông dài hơn, trong khi tất đen và loafer đế dày tạo thêm nét khỏe khoắn. Đây là công thức chị em có thể học ngay từ Anna: nếu mặc váy áo nhiều bèo nhún hoặc chi tiết nữ tính, hãy thử chọn màu trung tính như đen và phối cùng một đôi giày có phom cứng cáp. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng giúp set đồ bớt bánh bèo mà vẫn giữ được vẻ xinh xắn.

- Nơi mua tương tự: Áo - Chân váy

Cùng cách phối giúp đôi chân trông dài hơn, Anna lại chuyển sang phong cách ngọt ngào hơn. Nữ idol chọn áo hai dây trắng dáng xòe, viền ren mềm mại kết hợp quần shorts đen ngắn gọn. Phần áo bay bổng đi cùng quần tối màu tạo sự cân bằng, giúp bộ đồ nữ tính nhưng không quá điệu. Điểm nhấn nằm ở đôi tất ren trắng cao quá đầu gối phối cùng giày trắng, vừa đồng điệu với chiếc áo vừa tạo nét búp bê trẻ trung. Chị em muốn học theo có thể áp dụng khá đơn giản: chọn một chiếc áo có ren làm điểm nhấn, phối cùng quần shorts trơn và tất cao cùng màu áo. Như vậy, bộ đồ vẫn có nét riêng mà không cần sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

- Nơi mua: Áo - Quần shorts - Tất ren

Không phải lúc nào Anna cũng cần tận dụng vòng eo nhỏ hay đôi chân dài. Với chiếc váy tím dáng babydoll, nữ idol chuyển sang vẻ ngọt ngào với cổ vuông, tay phồng và những đường bèo nhún nhẹ. Phom váy rộng không nhấn đường cong nhưng lại tạo cảm giác mềm mại, trong khi sắc tím trầm vừa đủ nữ tính mà không quá điệu. Điểm chị em có thể học ở Anna là biết dừng đúng lúc. Khi chiếc váy đã có màu sắc nổi bật, tay phồng, bèo nhún và ruy-băng, cô gần như không thêm phụ kiện cầu kỳ. Với kiểu váy này, chỉ cần giày búp bê hoặc Mary Jane cùng một chiếc túi nhỏ màu trung tính là đủ, tránh thêm quá nhiều nơ hay trang sức lớn khiến tổng thể trở nên rườm rà.

- Nơi mua: Chloé

Sau những bộ váy ren, bèo khá điệu đà, Anna đổi hẳn phong cách với áo len dệt gân đen dáng ngắn và quần jeans xám ống loe. Bộ đồ gần như không có họa tiết nhưng lại tôn dáng rất hiệu quả: áo ngắn giúp phần thân trên trông gọn, còn quần ống loe dài tạo cảm giác đôi chân được kéo dài hơn. Thắt lưng đen khóa kim loại vừa nhấn vào vòng eo, vừa tạo sự liên kết với áo và túi xách. Đây cũng là công thức dễ học theo nhất trong tủ đồ của Anna: áo ôm dáng ngắn + jeans ống loe + thắt lưng. Chị em không cần thêm quá nhiều phụ kiện, chỉ cần chọn độ dài áo và cạp quần phù hợp với vóc dáng để tỷ lệ cơ thể trông cân đối hơn. Tóc buộc cao hoặc búi gọn cũng là một mẹo nhỏ giúp cả bộ đồ thêm trẻ trung, năng động.

- Nơi mua tương tự: Áo - Quần jeans

Set đồ cuối lại là một Anna cá tính hơn hẳn. Nữ idol diện gần như nguyên cây đen với áo ôm cổ cao, quần shorts và đôi boots da cao tới gối. Thay vì thêm nhiều phụ kiện, cô chỉ dùng thắt lưng bản lớn để tạo điểm nhấn ở eo và để lộ một chút tất trắng phía trên boots. Chi tiết rất nhỏ nhưng đủ khiến bộ đồ đen bớt nặng nề, đồng thời giữ được nét trẻ trung đúng tuổi. Cách phối này cũng khá đáng để chị em học theo nếu thích mặc đồ đen. Thay vì cố thêm màu sắc, hãy tạo điểm nhấn bằng tỷ lệ và những khoảng sáng nhỏ: áo gọn phía trên, quần ngắn đi cùng boots cao, thêm tất trắng hoặc phụ kiện kim loại là đã đủ. Nhờ vậy, nguyên cây đen vẫn có điểm nhìn mà không bị chất quá nhiều món lên người.

- Nơi mua tương tự: Áo - Quần jeans

12:10:58 query returned open=false 12:13:27 dblclick "Paris Fashion Week" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:13:57 dblclick "830119224-1486794396645488-1470986355827114133-nj-191346.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:14:04 dblclick "htjyndsweaagomu-1791006123487-17910061276621661932-191346.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:15:21 dblclick "Tủ đồ của mỹ nhân 2k5 cũng chẳng bị đóng khung trong một phong cách. **Ren, bèo nhún, váy babydoll** giúp cô nàng ngọt ngào như búp bê; nhưng chỉ cần đổi sang **áo ôm, jeans ống loe, shorts hay boots cao cổ**, Anna lập tức có một diện mạo cá tính và sành điệu hơn hẳn. Điểm chung là dù mặc theo phong cách nào, cô nàng cũng khá biết cách tận dụng vòng eo nhỏ và đôi chân dài để khiến những món đồ tưởng quen thuộc trở nên hút mắt hơn. Nói cách khác, **visual đủ sức "đánh bại" Getty đã đành, style của Anna cũng đang ngày càng có nhiều thứ để hội mê mặc đẹp phải để mắt tới.**" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:15:29 dblclick "Nếu nhan sắc là lý do Anna (MEOVV) liên tục được gọi tên trên các diễn đàn thời gian gần đây, thì phong cách của nữ thần tượng sinh năm 2005 cũng đang dần trở thành một điểm hút fan không kém. Sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai cùng kinh nghiệm làm người mẫu từ nhỏ, Anna gần như có thể chuyển đổi khá mượt giữa nhiều hình ảnh: khi ngọt ngào như búp bê, lúc nữ tính cổ điển, hôm khác lại trở về với những bộ đồ đen đơn giản nhưng cực kỳ tôn dáng. Đặc biệt, style đời thường và thời trang sân bay của thành viên MEOVV không quá phụ thuộc vào những món đồ cầu kỳ. Anna thường tận dụng chính lợi thế hình thể bằng áo dáng ngắn, quần cạp thấp, quần shorts hay những thiết kế có phần eo được xử lý gọn. Xen giữa đó là bèo nhún, ren, váy babydoll và tất cao cổ để giữ lại nét trẻ trung đúng tuổi. **Nhìn qua có thể thấy "nàng thơ", nhưng xem kỹ tủ đồ của Anna mới thấy cô nàng không hề chỉ có một màu.** ### Bèo nhún từ đầu đến chân nhưng Anna vẫn không hề bị "sến"" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:15:33 dblclick "bộ đồ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:16:14 dblclick "bbd8c10e6186fc1f78364e876132c53" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:16:32 dblclick "quần shorts" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:16:48 dblclick "shorts" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:17:23 dblclick "đúng chất một cô nàng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:18:02 dblclick ": **" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:18:16 dblclick "## Trắng - đen quen thuộc, thêm ren và tất cao là lập tức ra chất búp bê" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:18:50 dblclick "Anna cũng giữ tóc dài uốn nhẹ và trang sức thanh mảnh, nhờ vậy mọi thứ vẫn tập trung vào vẻ mềm mại thay vì bị quá tải chi tiết. **Nữ tính nhưng vẫn đúng tuổi 20, đây có lẽ là kiểu phối đồ rất hợp với lợi thế visual "thần tiên" của cô nàng.**" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:19:08 dblclick "13555ca5badcc25b036e7d0a9b8dd2d5" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:19:17 dblclick "Vẫn là quần shorts nhưng chỉ cần thay phần thân trên" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:19:31 dblclick "hình ảnh" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:19:53 dblclick "chiếc" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:20:04 dblclick "gần" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:20:20 dblclick "bộ đồ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:20:38 dblclick "### Váy tím babydoll: Không cần khoe dáng vẫn "gây thương nhớ"" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:21:37 dblclick "### Chỉ áo đen và jeans cũng đủ chứng minh tỷ lệ cơ thể đáng ghen tị" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:21:50 dblclick "f17432e53908f23f5b9171dd84238d8e" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:22:15 dblclick "bộ đồ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:23:31 dblclick "ezgif-679fb61cc97e0bc8" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:23:34 dblclick "### All-black nhưng không hề nhàm, bí quyết nằm ở đôi boots" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:24:51 dblclick "638fc6755bd6fde9484ba1a788b0169a" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:24:54 dblclick "### Visual "thần tiên", nhưng style lại không hề chỉ biết làm nàng thơ Điểm thú vị trong phong cách của Anna nằm ở việc cô không cố ép vẻ ngoài xinh đẹp của mình vào một công thức duy nhất. Gương mặt thanh tú rõ ràng rất hợp ren, bèo nhún, váy babydoll hay những bộ đồ mang hơi hướng búp bê, nhưng nữ idol cũng có thể chuyển sang jeans, áo đen ôm sát hay boots cao mà không tạo cảm giác đang "gồng" để trở nên cá tính. Nhìn 5 outfit cũng dễ nhận ra một công thức Anna sử dụng khá thường xuyên: **trang phục có thể thay đổi, nhưng tỷ lệ luôn được tính toán để tôn vóc dáng**. Khi áo nhiều chi tiết, phần dưới được làm gọn; khi mặc quần dài, cô chọn áo ngắn để khoe eo; còn với những cây đồ đen đơn giản, giày và thắt lưng lại đảm nhiệm phần tạo điểm nhấn. Có lẽ đó cũng là lợi thế giúp Anna ngày càng được chú ý ở mảng thời trang. **Nhan sắc có thể khiến người ta dừng lại ở bức ảnh đầu tiên, nhưng một tủ đồ đủ biến hóa mới là thứ khiến những lần xuất hiện tiếp theo của mỹ nhân MEOVV đáng để chờ đợi.**" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:33:27 dblclick "Áo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:33:29 dblclick "Áo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:33:41 dblclick "Chân váy" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:35:17 dblclick "Áo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:35:29 dblclick "Quần shorts" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:35:41 dblclick "Tất ren" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:39:26 dblclick "Chloé" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:40:42 dblclick "Áo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:40:51 dblclick "Quần jeans" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:41:58 dblclick "Áo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:42:01 dblclick "Á" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:42:24 dblclick "Quần jeans" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:42:34 dblclick "Á" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false