Lời khuyên cho những gia đình đang dùng bếp gas đôi

Đây là những lưu ý quan trọng cho những ai đang sử dụng bếp gas đôi để nấu ăn.

Bếp gas là một trong những thiết bị nấu nướng quen thuộc trong nhiều gia đình, được ưu ái lựa chọn dù trên thị trường ngày càng có nhiều loại bếp hiện đại ra đời. Trong đó, bếp gas đôi là thiết kế phổ biến nhờ sự tiện dụng khi cho phép nấu hai món cùng lúc, dễ điều chỉnh ngọn lửa và đáp ứng tốt nhu cầu chuẩn bị những bữa cơm gia đình hằng ngày. Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ thiết bị gia dụng khác, bếp gas cần được sử dụng đúng cách và kiểm tra thường xuyên. Đặc biệt với những gia đình đã dùng bếp gas đôi trong nhiều năm, một số thói quen tưởng như rất nhỏ lại có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế rủi ro và giúp bếp hoạt động ổn định hơn. Vì vậy, nếu trong nhà đang sử dụng bếp gas đôi, có một số điều gia đình nên lưu ý ngay từ những thao tác quen thuộc nhất.

Đặt bếp và bình gas ở nơi thông thoáng

Vị trí đặt bếp và bình gas là điều đầu tiên gia đình nên quan tâm. Bếp cần được đặt trên bề mặt chắc chắn, bằng phẳng và ở khu vực thông thoáng. Không nên đặt bếp quá sát tường, rèm cửa hoặc những vật dụng có khả năng bắt lửa. Đối với bình gas, nên đặt ở vị trí khô ráo, thoáng khí, tránh ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt. Không nên tận dụng những khu vực quá kín để đặt bình gas chỉ vì muốn tiết kiệm diện tích. Không gian bếp thường có nhiều đồ dùng, từ khăn lau, giấy ăn đến dầu ăn và các loại gia vị. Vì vậy, gia đình cũng nên giữ khoảng cách hợp lý giữa khu vực nấu và những vật dễ cháy. Một căn bếp gọn gàng không chỉ đẹp mắt mà còn giúp việc nấu nướng an toàn hơn.

Thường xuyên kiểm tra dây dẫn và van gas

Nhiều người chỉ quan tâm đến việc bếp có bật được hay không mà quên rằng dây dẫn và van gas cũng là những bộ phận rất quan trọng. Sau một thời gian sử dụng, dây dẫn có thể bị lão hóa, nứt hoặc xuống cấp. Van và các vị trí kết nối cũng cần được kiểm tra định kỳ. Nếu phát hiện dây có dấu hiệu bất thường, gia đình không nên tiếp tục sử dụng rồi chờ đến khi xảy ra sự cố mới xử lý. Khi cần thay thế, nên sử dụng linh kiện phù hợp và nhờ người có chuyên môn thực hiện nếu bản thân không có kinh nghiệm. Việc tự sửa chữa hoặc lắp đặt không đúng cách đôi khi có thể khiến tình trạng trở nên nguy hiểm hơn.

Có mùi gas, tuyệt đối không dùng lửa để kiểm tra

Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất khi sử dụng bếp gas. Nếu bước vào bếp và nhận thấy mùi gas bất thường, tuyệt đối không dùng bật lửa, diêm hay bất kỳ nguồn lửa nào để tìm vị trí rò rỉ. Đồng thời, cũng không nên bật hoặc tắt các thiết bị điện nếu đang ở trong khu vực có mùi gas, bởi tia lửa phát sinh có thể gây nguy hiểm. Nếu có thể thực hiện một cách an toàn, hãy khóa van bình gas, mở cửa để thông thoáng và đưa mọi người ra khỏi khu vực có mùi gas. Sau đó, nên liên hệ đơn vị cung cấp gas hoặc người có chuyên môn để kiểm tra. Đừng chủ quan với mùi gas dù mùi chỉ xuất hiện thoáng qua. Một dấu hiệu bất thường nhỏ cũng đáng để kiểm tra, bởi xử lý sớm luôn tốt hơn việc chờ sự cố xảy ra.

Nấu xong không chỉ tắt bếp mà nên khóa van bình gas

Một thói quen đơn giản nhưng nhiều gia đình dễ bỏ qua là khóa van bình gas sau khi nấu. Sau khi tắt núm bếp, gia đình nên kiểm tra và khóa van bình gas theo hướng dẫn của hệ thống đang sử dụng. Đặc biệt vào ban đêm, trước khi đi ngủ hoặc khi phải rời khỏi nhà trong thời gian dài, việc khóa van giúp hạn chế nguy cơ rò rỉ gas khi bếp không được sử dụng. Thói quen này ban đầu có thể hơi mất thêm vài giây, nhưng nếu thực hiện thường xuyên sẽ trở thành một phần tự nhiên trong quy trình nấu nướng.

Đừng để dầu mỡ và thức ăn bám lâu ngày trên bếp

Bếp gas được sử dụng hàng ngày nên rất dễ bám dầu mỡ, thức ăn thừa và bụi bẩn. Nếu lâu ngày không vệ sinh, các bộ phận như kiềng bếp, đầu đốt có thể bị ảnh hưởng, khiến ngọn lửa cháy không đều hoặc bếp hoạt động kém ổn định. Sau mỗi lần nấu, có thể lau sạch những khu vực dễ bám dầu mỡ. Khi vệ sinh sâu hơn, nên thực hiện khi bếp đã nguội và chú ý lắp các bộ phận trở lại đúng vị trí. Một chiếc bếp sạch không chỉ giúp căn bếp trông gọn gàng hơn mà còn giúp người dùng dễ nhận ra những dấu hiệu bất thường như vết nứt, bộ phận bị biến dạng hay tình trạng cháy không bình thường.

Bếp đã quá cũ, đừng cố dùng chỉ vì “vẫn còn dùng được”

Tâm lý tiếc đồ là điều khá phổ biến trong mỗi gia đình. Một chiếc bếp đã sử dụng nhiều năm, dù có dấu hiệu xuống cấp, đôi khi vẫn được giữ lại vì nghĩ rằng “chưa hỏng hẳn thì vẫn dùng được”. Tuy nhiên, với thiết bị liên quan đến gas và nhiệt, đây không phải là cách tiết kiệm hợp lý. Nếu bếp đã quá cũ, thường xuyên gặp lỗi hoặc có những bộ phận xuống cấp mà không thể bảo đảm hoạt động an toàn, gia đình nên cân nhắc bảo dưỡng hoặc thay mới. Chi phí thay một chiếc bếp có thể khiến nhiều người đắn đo, nhưng sự an toàn của cả gia đình luôn đáng được ưu tiên hơn việc cố kéo dài thời gian sử dụng một thiết bị đã không còn ổn định.