Nhà nào cũng có tủ lạnh nhưng 90% mọi người quên vệ sinh bộ phận này: ổ vi khuẩn ẩn giấu

Khi vệ sinh tủ lạnh, mọi người thường tập trung vào những nơi dễ nhìn thấy như ngăn đựng thực phẩm, khay rau củ hay các kệ bên trong mà bỏ quên bộ phận này.

Tủ lạnh là thiết bị gần như gia đình nào cũng sử dụng mỗi ngày. Khi vệ sinh, mọi người thường tập trung vào những nơi dễ nhìn thấy như ngăn đựng thực phẩm, khay rau củ hay các kệ bên trong.

Thế nhưng có một bộ phận nằm ngay trước mắt lại thường xuyên bị bỏ quên: gioăng cao su quanh cánh cửa tủ lạnh.

Đây là phần giúp cánh cửa tiếp xúc kín với thân tủ. Trong quá trình sử dụng, gioăng có thể tích tụ bụi bẩn, vụn thức ăn, dầu mỡ hoặc hơi ẩm, đặc biệt ở những nếp gấp nhỏ mà người dùng khó quan sát.

Bộ phận nhỏ nhưng không nên bỏ qua

Gioăng cao su có nhiệm vụ tạo độ kín giữa cánh cửa và thân tủ. Khi cửa đóng, gioăng áp sát vào thành tủ, giúp hạn chế không khí lạnh thoát ra ngoài và không khí bên ngoài lọt vào.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những vị trí dễ tích tụ chất bẩn. Những vụn thức ăn rất nhỏ có thể mắc lại trong các nếp gấp, trong khi hơi ẩm khiến khu vực này thường xuyên ở trạng thái ẩm hơn các bề mặt khác.

Nếu lâu ngày không được vệ sinh, lớp bẩn có thể khiến gioăng mất đi độ sạch sẽ, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng tiếp xúc kín giữa gioăng và thân tủ nếu tích tụ nhiều hoặc gioăng bị biến dạng.

Đó cũng là lý do một chiếc tủ lạnh nhìn bên ngoài và bên trong vẫn sạch sẽ nhưng chưa chắc đã được vệ sinh toàn diện.

Vì sao gioăng cửa thường bị bỏ quên?

Khác với các ngăn chứa thực phẩm, gioăng cửa không phải nơi người dùng thường xuyên để ý.

Khi mở tủ lấy đồ, phần lớn sự chú ý đều dồn vào thực phẩm bên trong. Khi lau tủ, người dùng cũng thường tháo các khay, lau mặt kệ và thành tủ, sau đó đóng cửa lại.

Trong khi đó, gioăng có nhiều nếp gấp và nằm sát mép cửa. Chỉ cần lau nhanh bằng khăn, những vị trí nằm sâu bên trong các nếp gấp có thể vẫn còn bụi hoặc cặn bẩn.

Đặc biệt, nếu tủ lạnh được sử dụng thường xuyên, cửa mở ra đóng vào nhiều lần mỗi ngày, khu vực này càng dễ tiếp xúc với hơi ẩm và các chất bẩn từ môi trường bên ngoài.

Vệ sinh gioăng cửa không khó nhưng cần làm kỹ

Gioăng cửa không cần đến những chất tẩy rửa mạnh. Với các vết bẩn thông thường, có thể dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển với nước ấm và một lượng nhỏ dung dịch làm sạch dịu nhẹ.

Điều quan trọng là phải lau cả những nếp gấp của gioăng thay vì chỉ lau phần bề mặt bên ngoài.

Có thể dùng tay nhẹ nhàng kéo các nếp gấp để kiểm tra những vị trí bị khuất. Sau khi lau sạch, nên lau lại bằng khăn ẩm sạch rồi làm khô.

Không nên dùng vật sắc nhọn để cạy cặn bẩn hoặc chà quá mạnh, bởi gioăng bị rách hoặc biến dạng có thể làm giảm khả năng đóng kín cửa.

Đừng bỏ qua những dấu hiệu bất thường

Bên cạnh việc vệ sinh định kỳ, người dùng cũng nên để ý tình trạng của gioăng.

Nếu cửa tủ đột nhiên khó đóng kín, có cảm giác không còn khít như trước, gioăng bị bong, rách, biến dạng hoặc xuất hiện nhiều vết nứt, đây có thể là dấu hiệu bộ phận này đã xuống cấp.

Một dấu hiệu khác cần chú ý là tình trạng tủ phải hoạt động liên tục nhưng khả năng làm lạnh không như trước. Tuy nhiên, những biểu hiện này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không chỉ riêng gioăng cửa.

Trong trường hợp đã vệ sinh nhưng cửa vẫn không kín hoặc gioăng bị hỏng, người dùng nên kiểm tra theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc nhờ kỹ thuật viên kiểm tra thay vì tự sửa bằng các cách xử lý tạm thời.

Một chiếc tủ lạnh sạch không chỉ nằm ở những gì bên trong

Vệ sinh tủ lạnh không nhất thiết phải là công việc phức tạp. Điều quan trọng là đừng chỉ tập trung vào những vị trí dễ nhìn thấy.

Từ gioăng cửa, tay nắm, khay đựng rau củ đến các góc khuất bên trong, mỗi bộ phận đều cần được chú ý ở mức độ phù hợp.

Đôi khi, thứ bị bỏ quên lại chính là một chi tiết rất nhỏ nằm ngay trước mắt. Và với tủ lạnh, gioăng cửa là một trong những bộ phận như vậy.