Mẹo làm sạch mụn đầu đen bằng sáp tẩy trang đang viral: Làm thế nào để da không đỏ rát?

Mụn đầu đen ở mũi, cằm hay hai bên má luôn khiến lớp nền kém mịn, dù đã rửa mặt đều đặn. Trên mạng xã hội Hàn Quốc, một mẹo đang được chia sẻ là thoa sáp tẩy trang lên bông tẩy trang, làm ấm rồi đắp khoảng 10 phút để làm mềm nhân mụn đầu đen trước khi rửa mặt.

Mẹo này nghe đơn giản, nhưng có một chi tiết cần điều chỉnh để an toàn cho da: không nên cho sáp tẩy trang hoặc bông tẩy trang vào lò vi sóng. Nhiệt có thể phân bố không đều, khiến sản phẩm hoặc bông quá nóng và làm da bị kích ứng, nhất là vùng mũi vốn mỏng, dễ đỏ. Việc làm nóng cũng không phải điều kiện bắt buộc để làm sạch mụn đầu đen.

Thực tế, mụn đầu đen là dạng nhân mụn hở, hình thành khi dầu thừa và tế bào chết tích tụ trong lỗ chân lông rồi bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí; chúng không đơn giản là "bụi bẩn" bám trên da. Vì vậy, thay vì cố lấy sạch bằng lực mạnh hay nhiệt cao, điều làn da cần là một quy trình làm sạch dịu nhẹ và đều đặn.

Bước 1: Dùng sáp tẩy trang trên da khô

Lấy một lượng sáp tẩy trang vừa đủ, thoa lên vùng mũi, cằm hoặc nơi có nhiều mụn đầu đen khi da và tay đang khô. Massage thật nhẹ trong khoảng 30–60 giây theo chuyển động tròn. Sáp tẩy trang giúp hòa tan lớp kem chống nắng, mỹ phẩm và một phần bã nhờn trên bề mặt, để bước rửa mặt sau đó hiệu quả hơn.

Không nên massage quá lâu hoặc miết mạnh với hy vọng nhân mụn sẽ "trồi" ra ngay. Việc chà xát có thể làm da đỏ, nhạy cảm và khiến lỗ chân lông nhìn rõ hơn tạm thời.

Bước 2: Làm ấm da bằng khăn ấm, không dùng lò vi sóng

Nếu muốn tăng cảm giác thư giãn, có thể làm ẩm một chiếc khăn sạch bằng nước ấm vừa phải, vắt ráo rồi đắp lên vùng mũi khoảng một phút. Nước chỉ nên ấm dễ chịu, tuyệt đối không nóng. Bước này không "mở lỗ chân lông" theo nghĩa đen, nhưng có thể giúp lớp sáp tẩy trang dễ tan hơn và khiến da mềm mại hơn trước khi làm sạch.

Người có da đang kích ứng, viêm đỏ, rosacea hoặc có mụn viêm nên bỏ qua bước khăn ấm để tránh làm tình trạng đỏ rát nặng hơn.

Bước 3: Nhũ hóa kỹ rồi rửa lại bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ

Thêm chút nước vào tay, massage để sáp chuyển thành dạng sữa trắng, sau đó rửa sạch. Tiếp tục dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ, tạo bọt trước trên tay rồi làm sạch vùng chữ T. Không cần dùng bàn chải rửa mặt hay kỳ cọ kỹ ở phần mũi, bởi cảm giác sạch kin kít thường đi kèm nguy cơ làm tổn thương hàng rào bảo vệ da.

Sau khi rửa mặt, hãy thoa kem dưỡng có kết cấu nhẹ để giữ da đủ ẩm. Da thiếu ẩm có thể tiết dầu nhiều hơn, từ đó khiến tình trạng bít tắc trở nên khó kiểm soát.

Muốn giảm mụn đầu đen lâu dài, đừng chỉ trông vào một lần làm sạch

Sáp tẩy trang có thể hỗ trợ làm sạch bề mặt, nhưng không phải "mẹo thần tốc" giúp loại bỏ hoàn toàn mụn đầu đen. Với tình trạng tái phát thường xuyên, có thể bổ sung sản phẩm chứa BHA/salicylic acid vào chu trình chăm sóc, bắt đầu với tần suất thấp để theo dõi phản ứng của da. Đây là nhóm hoạt chất thường được dùng để hỗ trợ làm thông thoáng lỗ chân lông.

Điều cần tránh là nặn hoặc dùng móng tay ép mạnh nhân mụn. Thao tác này có thể đẩy nhân mụn sâu hơn, gây kích ứng, đưa vi khuẩn vào da và tăng nguy cơ để lại sẹo. Nếu mụn đầu đen dày, đi kèm mụn viêm, đỏ rát hoặc không cải thiện sau một thời gian chăm sóc, nên gặp bác sĩ da liễu để được tư vấn phương án phù hợp.

Làn da sạch đẹp không đến từ việc cố "lấy sạch" mọi nhân mụn trong một lần, mà từ cách làm sạch vừa đủ, chăm sóc đều đặn và tôn trọng hàng rào bảo vệ da.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Banila Co Official