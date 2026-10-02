Tóc Tiên lên đồ điệu như gái 20+

Tạm rời những bộ cánh sexy quen thuộc, Tóc Tiên gần đây chăm diện váy áo điệu đà, trẻ trung hơn hẳn.

Nhắc đến Tóc Tiên, người ta thường nhớ ngay đến một trong những mỹ nhân có gu ăn mặc sexy, cá tính bậc nhất Vbiz. Đồ ôm sát, những khoảng hở táo bạo hay các bản phối tôn hình thể từ lâu đã trở thành dấu ấn của nữ ca sĩ. Thế nhưng dạo gần đây, Tóc Tiên lại chuyển mood khá thú vị: vẫn sành điệu, quyến rũ nhưng điệu đà và nữ tính hơn, có lúc chẳng khác hội gái đôi mươi mê phong cách tiểu thư.

Trong loạt ảnh dạo phố mới đăng tải, Tóc Tiên diện áo sát nách đen cổ cao cùng chân váy midi trắng chấm bi đen. Áo ôm gọn gàng kết hợp chân váy chữ A xòe nhẹ giúp vóc dáng trông thanh thoát, mềm mại, trong khi bảng màu đen - trắng khiến họa tiết chấm bi cổ điển trở nên hiện đại hơn. Kính gọng đen, sandal quai mảnh và túi dáng cứng được thêm vào vừa đủ để outfit không quá “hiền”. Chị em thích chấm bi nhưng sợ bị “dừ” có thể học công thức này: áo trơn gọn dáng + chân váy chấm bi + phụ kiện tối giản, vừa nữ tính lại dễ mặc.

Có vẻ Tóc Tiên đang thực sự mê chấm bi, bởi ngay một outfit khác cô cũng tiếp tục chọn họa tiết này nhưng đổi hẳn sắc thái. Lần này là chân váy nâu chấm bi kem phối cùng áo hai dây màu kem viền nâu, mang cảm giác mềm mại và có chút hoài cổ hơn set phía trên. Chiếc áo ôm vừa vặn với phần cổ vuông giúp khoe khéo vai và xương quai xanh, còn chân váy dài khiến tổng thể trở nên duyên dáng. Bảng màu kem - nâu cũng rất “nịnh mắt”, cộng thêm tóc mái và chiếc túi nhỏ cùng tông là đủ tạo nên hình ảnh một cô nàng thành thị điệu đà mà chẳng cần lên đồ quá cầu kỳ. Cùng là chấm bi nhưng một bên thanh lịch, một bên lại ngọt ngào và pha chút vintage. Công thức này cũng cực dễ áp dụng cho nàng xuống phố. Nếu ngại áo hai dây, chị em chỉ cần khoác thêm cardigan mỏng là có ngay set đồ xinh xắn cho những ngày muốn điệu một chút.

Chấm bi tiếp tục theo chân Tóc Tiên sang một phiên bản còn nữ tính hơn với chiếc váy mini màu kem phủ họa tiết chấm bi đen. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên rồi xòe xuống dưới, thêm cổ chữ V và phần bèo ở vai khiến tổng thể vừa tôn dáng vừa có độ bay bổng. Chiếc nơ đen bé xíu trước ngực cũng là điểm nhấn đáng yêu, đồng điệu với họa tiết váy và đôi giày quai mảnh. Vì bản thân chiếc váy đã đủ điệu, Tóc Tiên không tham thêm quá nhiều phụ kiện. Tóc mái, son đỏ và chiếc túi màu trầm mang đến chút không khí cổ điển, nhưng tổng thể vẫn rất trẻ trung. Với những chiếc váy nhiều họa tiết hoặc có sẵn bèo nhún như thế này, chị em càng nên “lười” phụ kiện một chút, chỉ cần một đôi giày đơn giản và túi nhỏ là đủ, tránh thêm quá nhiều nơ hay trang sức khiến tổng thể dễ thành rườm rà.

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Một outfit mang đậm tinh thần “gái đôi mươi” nhất của Tóc Tiên có lẽ phải gọi tên chiếc váy kẻ đỏ - trắng. Họa tiết kẻ ô nhỏ vốn đã mang cảm giác tươi tắn của mùa hè, nay kết hợp cùng dáng váy hai dây, thân trên ôm sát và chân váy xòe nhẹ lại càng trẻ trung. Không cần một thiết kế quá phức tạp, chính đường eo gọn cùng phần chân váy bung nhẹ đã giúp vóc dáng Tóc Tiên nổi bật. Chiếc túi đỏ rượu vang đậm hơn vài tông cũng là lựa chọn hay, vừa ăn nhập với màu váy vừa khiến bản phối có thêm chiều sâu. Muốn diện váy kẻ mà không trông quá “kẹo ngọt”, chị em có thể chọn túi hoặc giày mang sắc độ đậm hơn màu váy như Tóc Tiên. Một món phụ kiện trầm màu sẽ giúp cả set nhìn sành hơn ngay lập tức.

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Độ điệu của Tóc Tiên được đẩy lên hẳn một nấc khi diện chiếc đầm của 1 local brand Việt. Thiết kế nổi bật với phần cổ bèo lớn nhiều tầng, tay phồng cùng chất liệu thêu đục lỗ, trong khi thân váy ôm gọn trước khi bung xòe ở hai bên hông. Chỉ nhìn qua cũng đủ thấy đây là một trong những bộ cánh “công chúa” nhất trong loạt outfit gần đây của nữ ca sĩ. Nhiều bèo, nhiều độ phồng nhưng nhờ được giữ hoàn toàn trong sắc trắng, chiếc váy vẫn có cảm giác nhẹ nhàng. Tóc Tiên cũng chọn búi tóc gọn và không chất thêm quá nhiều phụ kiện, nhờ đó thiết kế cầu kỳ vẫn là tâm điểm. So với hình ảnh sắc sảo thường thấy, phiên bản Tóc Tiên này có gì đó mềm mại, yêu kiều và khá lạ mắt. Những chiếc váy đã có phần vai hoặc cổ cầu kỳ như thế này gần như không cần thêm vòng cổ hay khuyên tai quá lớn. Chị em cứ để tóc gọn, chọn giày và túi đơn giản là cách dễ nhất để mặc đồ điệu mà không bị “quá tay”.

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Ngay cả khi trở lại với những khoảng hở vốn là sở trường, Tóc Tiên cũng đang khiến chúng trở nên nữ tính hơn. Set đồ gồm áo crop top tay phồng trắng thắt nơ phía trước và chân váy hồng ôm dài ngang gối vẫn khoe trọn vòng eo, nhưng thay vì cảm giác sắc sảo thường thấy, ren, tay phồng và chiếc nơ nhỏ lại mang đến nét lãng mạn hơn. Phần áo ngắn giúp tạo khoảng hở ở eo, cân bằng với chân váy dài phía dưới nên tổng thể vẫn thoáng và tôn dáng. Đặc biệt, chiếc kính gọng đen tiếp tục trở thành gia vị thú vị, “bẻ” bớt độ bánh bèo của set đồ và khiến Tóc Tiên trông vừa điệu vừa nghịch. Đây cũng là công thức đáng lưu lại cho hội mê đồ sáng màu, nếu áo đã có ren, nơ hay tay phồng, hãy ghép cùng một chiếc chân váy thật gọn. Muốn outfit bớt ngọt, chỉ cần thêm kính mắt hoặc túi có phom cứng là đủ.