5 kiểu bàn ăn từng rất “hot” nhưng người biết mua đã ngừng chọn: Nhiều gia đình vẫn vô tư mang về nhà

Bàn ăn là món nội thất tưởng đơn giản nhưng lại được sử dụng gần như mỗi ngày. Một chiếc bàn đẹp khi mới mua chưa chắc đã là chiếc bàn tốt sau 2–3 năm sử dụng. Có những thiết kế nhìn rất tiện, rất sang trong showroom nhưng khi mang về nhà lại nhanh chóng bộc lộ hàng loạt bất tiện: khó vệ sinh, chiếm diện tích, dễ hỏng...

Không ít người chỉ sau một thời gian sử dụng mới nhận ra rằng, khi chọn bàn ăn, thứ đáng quan tâm không chỉ là kiểu dáng mà còn là độ bền, khả năng vệ sinh và mức độ phù hợp với không gian sống. Dưới đây là 5 kiểu bàn ăn từng khá phổ biến nhưng đang dần mất điểm với những người có kinh nghiệm mua nội thất.

1. Bàn ăn kéo dài: Tiện vài lần nhưng phải bảo dưỡng quanh năm

Ưu điểm lớn nhất của bàn ăn kéo dài là tiết kiệm diện tích. Ngày thường có thể thu gọn, khi nhà có khách thì kéo rộng ra. Nghe rất hợp lý, đặc biệt với những căn hộ nhỏ. Tuy nhiên, câu hỏi cần đặt ra là: Một năm gia đình thực sự có bao nhiêu dịp cần mở rộng bàn?

Loại bàn này thường sử dụng ray trượt, khóa, bản lề và nhiều bộ phận liên kết. Sau một thời gian, ray trượt có thể trở nên cứng, kẹt hoặc phát ra tiếng động. Những khe nối cũng dễ tích tụ dầu mỡ, bụi bẩn và vụn thức ăn. Nếu không tháo ra vệ sinh kỹ, các vị trí này nhanh chóng trở thành nơi khó làm sạch nhất trên chiếc bàn.

Với những gia đình ít tụ tập đông người tại nhà, một chiếc bàn kích thước cố định vừa đủ dùng thường đơn giản và bền hơn. Càng ít cơ cấu chuyển động, khả năng hỏng vặt càng thấp.

2. Bàn ăn tích hợp bếp từ: Một tính năng tiện nhưng không phải nhà nào cũng cần

Bàn ăn tích hợp bếp từ thường được quảng cáo là giải pháp hoàn hảo cho những gia đình thích ăn lẩu, nướng hoặc dùng món nóng ngay trên bàn. Chỉ cần nhấn nút là có thể sử dụng, không cần đặt thêm bếp rời.

Vấn đề nằm ở tần suất sử dụng. Nếu một năm gia đình chỉ ăn lẩu vài lần, việc tích hợp hẳn một thiết bị điện vào bàn ăn có thể không thực sự cần thiết.

Khi bếp từ gặp sự cố, việc sửa chữa hoặc thay mới cũng phức tạp hơn các loại bếp di động thông thường. Một số mẫu dùng kích thước, cấu tạo riêng nên khó tìm thiết bị thay thế tương thích. Hệ thống dây điện và bộ phận tản nhiệt lại được giấu bên dưới mặt bàn, vì vậy khâu lắp đặt càng phải bảo đảm an toàn.

Thực tế, một chiếc bếp từ di động có thể giải quyết hầu hết nhu cầu ăn lẩu tại nhà. Dùng xong cất đi, khi hỏng cũng dễ thay thế hơn.

3. Bàn màu sáng, bề mặt mờ: Đẹp lúc mới mua, dễ xuống sắc sau thời gian ngắn

Các mẫu bàn màu trắng, trắng kem, xám nhạt hoặc bề mặt mờ rất hợp với phong cách tối giản. Trong showroom, chúng thường tạo cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhàng và sang.

Nhưng bàn ăn không phải món nội thất chỉ để ngắm. Nước tương, cà phê, dầu mỡ, sốt cà chua, tương ớt hay thức ăn có màu đều có thể để lại dấu vết. Với một số bề mặt nhám hoặc mờ, vết bẩn rất dễ bám vào các lỗ nhỏ của lớp phủ. Lau bằng khăn ẩm có thể để lại vệt nước, trong khi sử dụng chất tẩy mạnh lại có nguy cơ làm hỏng lớp hoàn thiện.

Chỉ sau vài tháng, mặt bàn sáng màu có thể xuất hiện những mảng loang lổ, nhìn cũ hơn rất nhiều so với lúc mới mua.

Nếu gia đình thường xuyên nấu ăn và sử dụng bàn ăn hàng ngày, nên ưu tiên bề mặt dễ lau, ít bám màu. Màu trung tính, vân gỗ hoặc bề mặt có khả năng chống bám bẩn thường thực dụng hơn.

4. Bàn ăn có quá nhiều khe, rãnh: Đẹp kiểu thiết kế nhưng rất mệt khi vệ sinh

Một số bàn được làm từ nhiều thanh gỗ ghép lại hoặc có các đường rãnh trang trí giữa mặt bàn và khung. Kiểu thiết kế này tạo cảm giác thủ công, có chiều sâu, nhưng cũng dễ biến thành nơi tích tụ thức ăn.

Một hạt cơm, chút nước canh hay vụn bánh rơi xuống khe nhỏ có thể rất khó lấy ra. Nếu chất lỏng lọt vào bên trong mà không được vệ sinh kỹ, lâu ngày khe bàn có thể chuyển màu, xuất hiện mùi hoặc nấm mốc.

Những đường nối giữa mặt bàn và viền trang trí cũng gặp vấn đề tương tự. Càng nhiều khe nhỏ, việc lau bàn hàng ngày càng mất thời gian.

Vì vậy, nếu ưu tiên sự tiện dụng, mặt bàn càng liền mạch càng tốt. Thiết kế ít rãnh, ít mối nối vừa dễ vệ sinh vừa giúp chiếc bàn trông mới lâu hơn.

5. Bàn có chân xòe ra ngoài: Trông chắc chắn nhưng chiếm nhiều không gian

Chân bàn xòe chéo ra ngoài thường tạo cảm giác mạnh mẽ và chắc chắn. Nhiều mẫu còn rất đẹp khi nhìn từ xa. Thế nhưng khi sử dụng thực tế, phần chân nhô ra lại dễ trở thành vật cản.

Người ngồi phải tránh chân bàn khi đưa chân vào, còn lúc đứng dậy lại dễ vướng hoặc va phải. Khi cả gia đình ngồi đông đủ, không gian để chân càng chật.

Một nhược điểm khác là diện tích chiếm dụng thực tế thường lớn hơn kích thước mặt bàn. Một chiếc bàn dài 1,4 m nhưng chân xòe rộng có thể cần khoảng trống tương đương một chiếc bàn lớn hơn nhiều. Trong căn hộ nhỏ, chỉ vài chục centimet bị lấn thêm cũng đủ khiến lối đi trở nên chật chội.

Các mẫu chân thẳng, chân thu gọn vào trong hoặc bàn thiết kế áp tường thường thân thiện hơn với không gian hạn chế.

Bàn ăn tốt không cần quá nhiều tính năng

Nhiều người khi mua nội thất thường bị thu hút bởi những thiết kế có nhiều chức năng hoặc hình thức khác biệt. Nhưng bàn ăn là món đồ sử dụng lâu dài, và sau vài năm, chính những chi tiết phức tạp lại có thể trở thành nguồn phiền toái.

Có thể gói gọn tiêu chuẩn của một chiếc bàn ăn tốt trong 3 điều: ăn không rung, lau không mệt và dùng nhiều năm vẫn không quá cũ.

Nếu đáp ứng được ba tiêu chí này, một chiếc bàn đơn giản đôi khi còn đáng mua hơn rất nhiều mẫu bàn đắt tiền nhưng chứa đầy những tính năng mà gia đình chỉ dùng vài lần trong năm.