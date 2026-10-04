Lời khuyên cho 3 con giáp nhiều lộc lá nhất trong ngày Chủ nhật, 4/10/2026

Tử vi học có nói ngày Chủ nhật, 4/10 sẽ mang đến may mắn và tiền bạc cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày Chủ nhật, 4/10/2026, tức ngày 24 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Tân Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Thoa Xuyến Kim, mang ý nghĩa là vàng trang sức hay những món đồ trang sức quý báu bằng kim loại. Thứ vàng này đã được mài giũa, chế tác tinh xảo nên sở hữu vẻ đẹp lấp lánh, sang trọng và tôn lên giá trị quý phái của người sở hữu.

Khác với các loại kim loại thô sơ, Thoa Xuyến Kim đại diện cho sự tinh tế, tư duy nghệ thuật cao và xu hướng hướng đến sự hoàn mỹ trong cuộc sống. Trong ngày có nguồn năng lượng này, bạn nên tập trung vào việc làm đẹp, trau dồi tri thức hoặc thể hiện tài năng thiên bẩm của mình để tỏa sáng một cách tự nhiên nhất.

Tử vi học có nói, dựa trên các yếu tố phong thủy của ngày Tân Hợi, dưới đây là 3 con giáp sở hữu vận trình tài lộc rực rỡ và may mắn nhất để khép lại tuần cũ.

Con giáp tuổi Mão: Hợi Mão Bán Hợp - Tiền tài nở rộ

Ngày Tân Hợi mang lại cục diện Bán Hợp giúp người tuổi Mão lội ngược dòng ngoạn mục với vận trình tài lộc bùng nổ vào ngày cuối tuần. Con giáp này sẽ rũ bỏ được những u ám của những ngày trước để đón nhận những cơ hội kiếm tiền rõ rệt ngay trước mắt.

Những người làm ăn kinh doanh sẽ có một ngày chủ nhật bội thu khi lượng khách hàng tăng đột biến, đơn hàng đi liên tục giúp doanh thu chạm mốc lý tưởng. Trực giác nhạy bén giúp tuổi Mão đưa ra những quyết định đầu tư vô cùng chính xác vào các lĩnh vực mới mẻ. Nguồn tài chính dồi dào này cũng có thể đến từ các khoản lợi nhuận của dự án cũ hoặc được người thân hỗ trợ vốn.

Con giáp này cũng không còn phải đau đầu cân đo đong đếm các khoản chi tiêu sinh hoạt như khoảng thời gian đầu tuần. Cát khí lan tỏa giúp bạn dễ dàng gặp được những đối tác có cùng chí hướng để bắt tay xây dựng kế hoạch lâu dài. Việc thắt chặt quản lý tiền bạc trước đó đã giúp con giáp tuổi Mão có một khoản tích lũy vững chắc để tự tin thực hiện các dự định lớn. Hãy tận hưởng ngày chủ nhật tràn đầy năng lượng này và tự thưởng cho mình một buổi tối thư giãn xứng đáng.

Con giáp tuổi Mùi: Tam Hợp nâng đỡ - Tài lộc dồi dào

Sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp Hợi - Mão - Mùi giúp người tuổi Mùi chiếm trọn vị trí tâm điểm về may mắn tiền bạc trong ngày Chủ nhật này. Mọi kế hoạch tài chính hay ý tưởng kiếm tiền độc đáo của con giáp này đều nhận được sự ủng hộ và đánh giá rất cao từ những người xung quanh.

Các nguồn thu nhập, bao gồm cả lương chính lẫn công việc phụ, đều có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ làm đầy ví tiền của bạn. Bản mệnh có duyên gặp gỡ với những quý nhân giàu kinh nghiệm, mở ra những hướng đi mới đầy triển vọng cho tương lai. Nếu có ý định khai trương, mở rộng mặt bằng hay ký kết các hợp đồng giao dịch, tuổi Mùi nên tiến hành ngay trong ngày hôm nay.

Khả năng ngoại giao khéo léo giúp tuổi Mùi thu hút được những nguồn đầu tư béo bở mà không tốn quá nhiều công sức. Sự thông minh trong cách quản lý dòng tiền giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế tối đa các khoản thất thoát. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể nhận được một vài món quà bất ngờ hoặc lời mời ăn uống từ những mối quan hệ thân thiết. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan để tiếp tục hút thêm nhiều may mắn và tài lộc về bên mình.

Con giáp tuổi Dần: Lục Hợp cát tường - Thu hoạch bất ngờ

Nhờ cục diện Lục Hợp với địa chi ngày, người tuổi Dần sẽ là con giáp trải qua một ngày Chủ nhật vô cùng hanh thông và tràn ngập tin vui tài chính. Bản mệnh có cơ hội đón nhận những khoản tiền bất ngờ như trúng thưởng, được tặng quà hoặc đòi lại được những khoản nợ khó đòi từ lâu.

Những người theo nghiệp kinh doanh tự do hay làm nghệ thuật sẽ tìm thấy những nguồn cảm hứng lớn mang lại giá trị kinh tế cao. Tuổi Dần sẽ có cơ hội để thể hiện bản lĩnh tuyệt vời khi đi trước đón đầu xu hướng và giành lấy lợi thế cạnh tranh tuyệt đối trên thị trường. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để con giáp này nhìn nhận lại hành trình tài chính của mình và lập ra các mục tiêu dài hạn tiếp theo.

Mọi quyết định mua sắm tài sản hay chi tiêu cho bản thân trong ngày đều diễn ra thuận lợi, mua được đồ tốt với giá cả phải chăng. Bạn sẽ có cảm giác an tâm tuyệt đối vì dòng tiền lưu thông ổn định, không phải lo lắng về các rủi ro phát sinh. Sự nhạy bén với các cơ hội đầu tư giúp ví tiền của con giáp tuổi Dần luôn ở trạng thái dày dặn và vững vàng. Hãy tự tin sải bước trên con đường tài lộc rộng mở và sẵn sàng cho những nấc thang thành công mới trong tuần kế tiếp.

* Lưu ý chung:

Mặc dù đón nhận nhiều may mắn tài lộc nhờ các cục diện tương hợp, ba con giáp tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Dần vẫn nên lưu ý đến đặc tính của nạp âm Thoa Xuyến Kim để giữ mọi sự được trọn vẹn. Bản chất của vàng trang sức là ưa sự kín đáo, tinh tế nên bạn cần tránh thái độ tự phụ hay khoe khoang của cải quá đà kẻo chuốc lấy sự đố kỵ từ những người xung quanh.

Vì ngày Chủ nhật này trùng với dòng năng lượng thiên về hưởng thụ, bạn dễ có xu hướng chi tiêu mạnh tay cho việc mua sắm xa xỉ phẩm hoặc các dịch vụ giải trí vượt quá kế hoạch. Hãy kiểm tra thật kỹ các thông tin chuyển khoản hoặc hóa đơn mua hàng vào buổi chiều để đề phòng những sai sót nhỏ gây tranh cãi không đáng có. Việc giữ cho tâm thế bình hòa, biết tiết chế ham muốn nhất thời sẽ giúp ba bản mệnh bảo toàn được nguồn tài chính dồi dào và có một ngày nghỉ trọn vẹn niềm vui.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm