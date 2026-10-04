20 tuổi vì tình yêu, 30 tuổi vì tiền, 40 tuổi vì con: Đến 50 tuổi, cô sửa căn nhà chỉ để sống cho mình

Sau nửa đời bận rộn vì tình yêu, tiền bạc, công việc và con cái, người phụ nữ ngoài 50 tuổi quyết định sửa căn nhà 128m² thành không gian chỉ để sống theo cách mình muốn.

Ở tuổi 20, Lynn từng nghĩ một cuộc chia tay là chuyện rất lớn. Đến tuổi 30, điều cô quan tâm nhất là kiếm nhiều tiền hơn để mua những thứ mình muốn.

Tuổi 40, suy nghĩ của cô xoay quanh việc làm sao trở thành một người mẹ tốt. Nhưng khi bước qua tuổi 50, người phụ nữ Thượng Hải này lại muốn quay về một điều tưởng rất đơn giản: sống cho chính mình. Và cô đã biến mong muốn ấy thành một căn nhà rộng 128m², chỉ có đúng một phòng ngủ.

Lynn sinh ra tại Thượng Hải, từng học tập và làm việc ở Bắc Kinh, Hồng Kông, Anh và nhiều nơi khác. Công việc khiến cô dành phần lớn tuổi trẻ cho những chuyến đi, những thành phố mới và một nhịp sống luôn chuyển động. Sau này, khi hai con gái sinh đôi sang Mỹ du học, cô mới bắt đầu nghĩ đến việc tạo ra một không gian hoàn toàn thuộc về mình.

"Tôi muốn có một nơi mà bất cứ khi nào muốn, tôi đều có thể quay trở lại với chính mình", Lynn chia sẻ.

Và căn nhà thứ tám cô cải tạo trở thành câu trả lời.

20 tuổi: Tưởng chuyện tình cảm là cả thế giới

Nhìn lại nửa đầu cuộc đời, Lynn không giấu việc những ưu tiên của mình từng thay đổi rất nhiều theo tuổi tác.

Ở tuổi 20, giống nhiều cô gái trẻ, cô từng nghĩ đau khổ vì một cuộc chia tay là một chuyện vô cùng lớn. Khi ấy, cảm xúc có thể chiếm gần như toàn bộ thế giới của một người trẻ.

Nhưng cuộc sống tiếp tục đi về phía trước.

Lynn rời Thượng Hải, học tập và làm việc tại nhiều thành phố. Những trải nghiệm ấy dần khiến thế giới của cô rộng hơn. Tình yêu vẫn quan trọng, nhưng không còn là trung tâm duy nhất của cuộc đời.

Sau này, chính Lynn tổng kết lại rất ngắn gọn: "Ở tuổi 20, chia tay là một chuyện rất lớn".

Đó cũng là điểm khởi đầu cho bốn giai đoạn rất khác nhau trong cuộc sống của cô.

30 tuổi: Muốn kiếm thật nhiều tiền để mua những gì mình thích

Đến tuổi 30, sự quan tâm của Lynn chuyển sang tiền bạc, công việc và trải nghiệm.

Cô từng sống ở Hồng Kông, Bắc Kinh, làm việc với cường độ cao và theo đuổi một phong cách sống khá sành điệu. Có thời điểm, căn nhà của Lynn tại Bắc Kinh có hẳn một phòng dùng để chứa giày. Cô từng nằm trong nhóm khách hàng mua sắm nhiều của Hermès và thường thay đổi màu sơn móng tay để phù hợp với trang phục hôm sau.

"Tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn để mua những thứ mình muốn", cô nhớ lại suy nghĩ của mình ở tuổi 30.

Nhưng tiền đối với Lynn chưa bao giờ chỉ để tiêu.

Năm 26 tuổi, cô đã mua căn nhà đầu tiên. Căn hộ khi ấy mang đúng tinh thần của một cô gái trẻ thích thử nghiệm: một bức tường đỏ dài 6,6m, sàn xanh đậm và một chiếc sofa trắng. Đó cũng là lần đầu tiên Lynn tự tay cải tạo một không gian sống theo ý mình.

Từ đó, mua nhà, sửa nhà dần trở thành một phần khá đặc biệt trong cuộc sống của cô.

Căn nhà hiện tại đã là căn thứ tám Lynn cải tạo.

40 tuổi: Từ một người phụ nữ thích sống cho mình đến người mẹ luôn nghĩ về con

Lynn kết hôn ở tuổi 34 và làm mẹ ở tuổi 36.

Từ một phụ nữ luôn ưu tiên công việc và cuộc sống cá nhân, cô bước vào giai đoạn mà rất nhiều quyết định bắt đầu xoay quanh gia đình.

"Ở tuổi 40, tôi đang suy nghĩ về cách để trở thành một người mẹ tốt hơn", Lynn kể.

Cô cũng hình thành một quan điểm khá rõ ràng về hôn nhân: một người trước hết phải có khả năng sống tốt khi độc thân. Theo Lynn, hôn nhân không nên trở thành nơi một người tìm kiếm sự cứu rỗi tinh thần, mà nên là phần cộng thêm cho một cuộc đời vốn đã có thể đứng vững.

Có lẽ chính cách nghĩ ấy khiến Lynn không bao giờ đánh mất hoàn toàn cá tính riêng dù đã làm vợ, làm mẹ.

Nhưng phải đến khi những đứa trẻ trưởng thành và rời nhà đi học, cô mới thật sự có khoảng trống để tự hỏi: Sau từng ấy năm, mình muốn sống thế nào?

Đến 50 tuổi, cô chỉ muốn một căn nhà để quay về với mình

Căn biệt thự cổ rộng 128m² ở trung tâm Thượng Hải được Lynn mua từ cuối những năm 1990. Công trình từng nằm trong một khu dân cư cao cấp của thành phố từ những năm 1930. Tuy nhiên, phải đến năm 2022, cô mới bắt đầu cải tạo nó theo đúng mong muốn của hiện tại. Quá trình sửa chữa kéo dài hơn một năm.

Điều đặc biệt nhất nằm ở cách chia diện tích.

128m² nhưng Lynn chỉ giữ đúng một phòng ngủ.

Gần như toàn bộ diện tích còn lại được dành cho phòng khách, khu vực đọc sách, bếp, bàn ăn và những không gian chung.

Với nhiều gia đình, cách bố trí này có thể bị xem là "lãng phí diện tích". Nhưng Lynn không còn thiết kế nhà theo câu hỏi "có thể chia thêm được bao nhiêu phòng".

Cô thiết kế theo câu hỏi khác: "Mình thực sự muốn làm gì khi ở nhà?"

Câu trả lời là đọc sách, uống trà, nấu ăn, nghe nhạc, gặp bạn bè và ngồi yên khi muốn.

Lynn dành rất nhiều thời gian ở khu vực bàn đảo. Đây vừa là nơi nấu ăn, vừa là nơi cô đọc sách, uống trà và nghe nhạc.

Sau nhiều căn nhà từng sửa, cô không còn cần một không gian chứng minh điều gì với người khác.

Không chạy theo đồ mới, cô mang cả nửa đời vào căn nhà

Một điểm khác của căn nhà là phần lớn nội thất không được mua mới.

Nhiều món đồ được mang từ những căn nhà cũ ở Bắc Kinh hay Hồng Kông về Thượng Hải. Chúng theo Lynn qua nhiều thành phố, nhiều giai đoạn cuộc đời và trở thành một dạng "ký ức hữu hình".

Chiếc tủ gỗ tếch nhập từ Thái Lan từng phải dùng cần cẩu đưa qua cửa sổ vì không thể vào thang máy. Riêng chi phí cẩu khi đó đã khoảng 3.500 nhân dân tệ.

Bàn ăn mang phong cách Italy những năm 1950. Thảm được cô mang về từ Iran. Một chiếc chiếu mây được làm thủ công bởi nghệ nhân ở Vân Nam.

Trên tường còn có những bức tranh cô mua từ khi khoảng 30 tuổi và cả tranh do con gái vẽ.

Những món đồ ấy không nhất thiết phải đắt hay hợp xu hướng hiện tại. Điều Lynn quan tâm là chúng từng xuất hiện trong một đoạn đời nào đó của mình.

Bởi vậy, căn nhà thứ tám không giống một căn hộ mẫu hoàn hảo.

Nó giống một cuốn nhật ký được viết bằng đồ vật.

Tuổi 50: Không còn cố sống "tinh tế" nữa

Điều thay đổi lớn nhất của Lynn khi bước qua tuổi 50 có lẽ không nằm ở căn nhà.

Nó nằm ở cách cô nhìn cuộc sống.

Cô nói mình đã từ bỏ từ lâu ý niệm về việc phải sống "tinh tế" theo một tiêu chuẩn nào đó. Ở độ tuổi hiện tại, Lynn quan tâm nhiều hơn tới niềm vui và giá trị tinh thần mà mỗi lựa chọn mang lại cho chính mình.

Ngày trẻ, cô từng yêu thời trang, mua sắm, giày dép và những món đồ đẹp.

Bây giờ, những điều khiến cô hài lòng lại đơn giản hơn nhiều: mua đồ ăn, mua hoa, gặp bạn bè, làm việc, đọc sách và trở về căn nhà của mình.

Nhìn lại nửa đầu cuộc đời, Lynn đúc kết: tuổi 20 từng vì tình yêu, tuổi 30 muốn có nhiều tiền, tuổi 40 bận lòng vì con cái.

"Ở tuổi 50, tôi đã trở lại là chính mình".

Có lẽ vì vậy, căn nhà 128m² chỉ có một phòng ngủ không phải một lựa chọn thiết kế kỳ lạ. Nó đơn giản phản ánh chính xác giai đoạn hiện tại của chủ nhân.

Sau nhiều năm dành thời gian cho công việc, hôn nhân, con cái và vô số trách nhiệm, cô không còn cần một căn nhà chứa thật nhiều phòng.

Cô cần một căn nhà chứa được cuộc sống mình muốn.

Và đôi khi, bước sang tuổi 50, "sống cho mình" không nhất thiết phải là một quyết định lớn lao. Nó có thể chỉ là một chiếc ghế đủ thoải mái để đọc sách, một khoảng bàn để uống trà, vài món đồ đã theo mình hàng chục năm và một căn phòng nơi không ai yêu cầu mình phải trở thành bất kỳ ai khác.