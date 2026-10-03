Lời khuyên cho những gia đình đang dùng bếp từ đôi

Những gia đình đang sử dụng bếp từ đôi, có 2 vùng nấu hãy tham khảo nội dung sau.

Trong căn bếp hiện đại, bếp từ đôi đang trở thành lựa chọn quen thuộc nhờ thiết kế gọn, dễ vệ sinh và khả năng sử dụng đồng thời hai vùng nấu. Song cũng chính vì có công suất tương đối lớn, việc lắp đặt và sử dụng bếp không đúng cách có thể khiến hệ thống điện bị quá tải.

Chẳng hạn, thông tin từ Electrolux Việt Nam cho thấy mẫu bếp từ đôi âm EHI7280BB có tổng công suất 3.700 W. Thiết bị này còn được trang bị chức năng quản lý nguồn, có khả năng tự phân phối lại phụ tải điện giữa các vùng nấu khi công suất tiến gần giới hạn. Đây chỉ là thông số của một model cụ thể, song phần nào cho thấy bếp từ đôi không phải thiết bị điện công suất nhỏ trong gia đình.

Có thể bật cả hai vùng nấu cùng lúc?

Đây là vấn đề nhiều người dùng bếp từ đôi quan tâm. Trên thực tế, không có nguyên tắc chung nào yêu cầu người dùng chỉ được bật một vùng nấu tại một thời điểm.

Bếp từ đôi vốn được thiết kế để có thể nấu trên hai vùng. Thậm chí, với mẫu bếp nói trên, nhà sản xuất cho biết chức năng quản lý nguồn sẽ tự động phân phối lại phụ tải giữa các vùng nấu nếu hệ thống tiến gần giới hạn công suất. Vì vậy, việc bếp tự giảm công suất ở một vùng trong một số trường hợp cũng chưa hẳn là dấu hiệu thiết bị bị hỏng.

Điều các gia đình cần quan tâm hơn lại nằm ở hệ thống điện cấp cho bếp.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong căn bếp có nhiều thiết bị tiêu thụ điện từ vài trăm W đến vài kW, như bếp từ, lò nướng, lò vi sóng hay máy rửa bát. Vì vậy, hệ thống điện phải được thiết kế phù hợp với công suất của các thiết bị. EVN cũng cảnh báo việc vận hành đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn có thể gây quá tải, dẫn đến nguy cơ chập cháy điện nếu hệ thống không đáp ứng được.

Khuyến cáo mới của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an cũng nêu rõ người dân không nên cắm nhiều thiết bị trên cùng một ổ cắm, không tự ý sử dụng thêm thiết bị làm vượt công suất của hệ thống và cần có aptomat bảo vệ đối với từng thiết bị điện công suất lớn.

Do đó, gia đình vừa chuyển từ bếp đơn sang bếp từ đôi không nên mặc định đường dây, ổ cắm hay thiết bị bảo vệ trước đây chắc chắn vẫn phù hợp. Công suất thực tế của bếp cần được đối chiếu với khả năng chịu tải của hệ thống điện.

Đừng tùy tiện dùng ổ chia, dây điện không phù hợp

Theo khuyến cáo của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, dây dẫn và cáp điện trong nhà cần có tiết diện phù hợp với khả năng chịu tải; hệ thống điện cũng phải có thiết bị tự ngắt bảo vệ chống quá tải, chập mạch. Cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý không sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một ổ cắm và không câu mắc điện tùy tiện.

Với bếp từ đôi, người dùng cũng không nên tự áp một mức tiết diện dây hay aptomat giống nhau cho tất cả sản phẩm. Tài liệu hướng dẫn của Electrolux cho thấy tiết diện dây điện được xác định dựa trên tổng công suất thiết bị. Vì vậy, cách an toàn hơn là kiểm tra tem thông số, hướng dẫn lắp đặt của đúng model và để người có chuyên môn đánh giá hệ thống điện nếu cần.

Một dấu hiệu khác không nên bỏ qua là aptomat thường xuyên nhảy khi sử dụng bếp. Theo EVN, aptomat liên tục ngắt, ổ cắm nóng bất thường hoặc xuất hiện mùi khét có thể là những dấu hiệu cảnh báo hệ thống điện đang quá tải hoặc mất an toàn.

EVN dẫn ý kiến chuyên gia cho biết quá tải xảy ra khi dòng điện qua mạch vượt khả năng chịu tải an toàn của dây dẫn, ổ cắm hoặc thiết bị bảo vệ. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ chập cháy và hư hỏng thiết bị sẽ tăng lên.

Bởi vậy, nếu bếp đang sử dụng bình thường nhưng sau một thời gian xuất hiện tình trạng aptomat nhảy liên tục, dây hoặc ổ cắm nóng bất thường, có mùi khét, người dùng không nên cố bật lại nhiều lần mà cần kiểm tra hệ thống điện.

Những thói quen nhỏ cũng cần thay đổi

Ngoài vấn đề nguồn điện, cách sử dụng hàng ngày cũng ảnh hưởng trực tiếp tới độ an toàn và tuổi thọ của bếp.

Theo hướng dẫn của Bosch Việt Nam, bếp từ cần dụng cụ nấu có đáy từ tính; người dùng có thể thử bằng nam châm. Nồi, chảo nên có kích thước phù hợp và được đặt tương đối chính giữa vùng nấu để bếp nhận diện chính xác. Không gian phía dưới bếp cũng cần bảo đảm lưu thông không khí để hạn chế tình trạng quá nhiệt.

Người dùng cũng không nên coi mặt bếp là nơi đặt đồ. Bosch khuyến cáo tránh đặt dao, muỗng, nĩa hoặc các vật kim loại nhỏ trên bề mặt vì chúng có thể bị làm nóng.

Tài liệu hướng dẫn của Electrolux lưu ý không bật vùng nấu khi không có nồi hoặc nồi rỗng, không kéo những dụng cụ có đáy có thể gây xước trên mặt kính. Nếu bề mặt bếp bị rạn, nứt, thiết bị cần được ngắt khỏi nguồn điện để tránh nguy cơ điện giật. Khi xảy ra cháy dầu mỡ, nhà sản xuất cũng cảnh báo không dùng nước để dập mà cần ngắt điện và dùng nắp nồi hoặc chăn chữa cháy để chặn ngọn lửa.

Bếp từ đôi vì thế không phải thiết bị cần e ngại chỉ vì có thể hoạt động hai vùng cùng lúc. Điều quan trọng là người sử dụng cần bảo đảm hệ thống điện phù hợp với công suất của thiết bị, không tùy tiện đấu nối hoặc dùng chung ổ với nhiều thiết bị công suất lớn, đồng thời chú ý những dấu hiệu bất thường trong quá trình vận hành.

Một chiếc bếp có thể được sử dụng hàng ngày trong nhiều năm. Việc kiểm tra đúng đường điện ngay từ đầu và duy trì những thói quen sử dụng an toàn sẽ quan trọng hơn nhiều so với chỉ quan tâm bếp có bao nhiêu vùng nấu.