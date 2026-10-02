Lời khuyên cho những người đóng cửa nhà vệ sinh 24/24

Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen này mỗi ngày.

Ở nhiều gia đình, cửa nhà vệ sinh gần như luôn được đóng lại sau mỗi lần sử dụng. Điều này khá dễ hiểu bởi chẳng ai muốn mùi hay hình ảnh bên trong ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung. Thế nhưng, nhà vệ sinh lại là một trong những nơi thường xuyên có độ ẩm cao nhất trong nhà, vì vậy đóng kín cửa ngay cả khi vừa tắm xong đôi khi lại khiến căn phòng càng lâu khô. Bạn hãy để ý sau một lần tắm, không chỉ sàn nhà có nước mà hơi ẩm còn bám trên gương, tường, kính; khăn tắm và thảm chân cũng chưa kịp khô. Nếu lúc này cửa tiếp tục đóng kín, trong khi phòng không có cửa sổ hoặc quạt hút đủ tốt, lượng hơi ẩm ấy sẽ khó thoát đi. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cũng nhấn mạnh việc kiểm soát độ ẩm là yếu tố quan trọng để hạn chế nấm mốc trong nhà và khuyến nghị phòng tắm cần được thông gió phù hợp.

Bởi vậy, lời khuyên cho bạn đó là không nên giữ nhà vệ sinh đóng kín mít 24/24, nhưng cũng không có nghĩa phải mở toang cửa cả ngày. Sau khi tắm, nếu phòng có cửa sổ thì nên mở để hơi ẩm thoát ra ngoài; có quạt hút thì hãy sử dụng trong và sau khi tắm. Với những nhà vệ sinh kín, không có cả hai, việc hé hoặc mở cửa một thời gian sẽ giúp không khí lưu thông và các bề mặt nhanh khô hơn. Khi căn phòng đã khô thoáng, mọi người hoàn toàn có thể đóng cửa trở lại như bình thường.

Muốn nhà vệ sinh sạch sẽ, đừng chỉ quan tâm đến cánh cửa

Thông gió tốt sẽ giúp căn phòng bớt ẩm, nhưng muốn nhà vệ sinh thực sự sạch và ít mùi, việc vệ sinh và sắp xếp đồ dùng bên trong vẫn quan trọng hơn. Gia đình có thể duy trì một số thói quen sau:

- Vệ sinh kỹ khoảng một lần mỗi tuần: Cọ bồn cầu, lavabo, sàn, kính tắm, vòi nước và thoát sàn; gia đình đông người hoặc sử dụng nhiều có thể cần làm thường xuyên hơn. Riêng nước đọng, tóc ở thoát sàn hay những vết bẩn nhìn thấy rõ nên xử lý ngay thay vì chờ đến ngày tổng vệ sinh.

- Lau thường xuyên những vị trí hay chạm tay: Tay nắm cửa, vòi nước và nút xả bồn cầu rất dễ bị bỏ quên. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết trong sinh hoạt thông thường, làm sạch bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa phù hợp đã giúp loại bỏ phần lớn bụi bẩn và nhiều vi sinh vật; không phải ngày nào cũng cần dùng chất khử khuẩn mạnh.

- Đừng để đồ vải ẩm nằm lì trong phòng: Khăn mặt, khăn tắm nên được trải rộng cho khô, còn thảm chân cần được giặt và hong định kỳ. Nếu một món đồ luôn ẩm dù đã treo nhiều giờ, nên chuyển sang nơi thông thoáng hơn.

- Đổ rác và dọn bớt đồ thừa: Rác ẩm không nên để lâu, còn chai lọ đã hết, bàn chải cũ hay những món không còn sử dụng nên bỏ bớt. Không gian càng thoáng thì càng dễ lau chùi và hạn chế những góc tích tụ bụi bẩn.

- Muốn nhà vệ sinh thơm, hãy xử lý mùi trước: Nếu phòng có mùi khó chịu, nên kiểm tra thoát sàn, bồn cầu, thùng rác, khăn ẩm và những nơi đọng nước. Khi phòng đã sạch và khô, có thể dùng sản phẩm tạo hương phù hợp theo hướng dẫn thay vì liên tục xịt thơm để át mùi.

- Không tự ý trộn các chất tẩy rửa: CDC khuyến cáo không trộn các sản phẩm làm sạch với nhau vì một số hỗn hợp có thể tạo ra hơi hoặc khí nguy hiểm. Dùng đúng từng sản phẩm theo hướng dẫn và giữ phòng thông thoáng khi vệ sinh sẽ an toàn hơn.

Nhìn chung, đóng cửa nhà vệ sinh không phải một thói quen xấu. Điều nên tránh là đóng kín liên tục một căn phòng đang ẩm mà không có cách thoát khí hiệu quả. Sau khi sử dụng, hãy để hơi ẩm có đường thoát, đồng thời giữ sàn khô, khăn và thảm sạch, rác được xử lý thường xuyên. Một nhà vệ sinh khô ráo và sạch sẽ quan trọng hơn nhiều so với việc lúc nào cũng phải thơm nức.